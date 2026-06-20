Đào tạo bác sĩ: Sinh viên y khoa được rèn luyện ra sao?

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Bình, Trưởng khoa Y, Trường Y và Khoa học Sức khỏe, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), để theo học ngành này, điều đầu tiên cần yêu thích và am hiểu ngành nghề. Thứ hai, người học ngành này cũng cần có sức khỏe bảo đảm. Sinh viên y khoa cũng không cần năng lực quá đặc biệt, chỉ cần biết yêu thương con người và có cơ thể khỏe mạnh thì có thể theo học. Bởi trong 6 năm tại giảng đường, sinh viên có sự đồng hành của nhà trường trong hành trình chinh phục tri thức, rèn luyện kỹ năng.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nhiều thí sinh cũng quan tâm đến các kỹ năng như giao tiếp với người bệnh, làm việc nhóm, ứng xử trong môi trường y tế và thích nghi với áp lực nghề nghiệp. Những năng lực này sẽ được rèn luyện như thế nào trong quá trình học tại HUTECH?

Về việc này, TS-BS Đào Thị Thanh Bình, Phó trưởng khoa Y, Trường Y và Khoa học Sức khỏe. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), thông tin, tại HUTECH, trường cho phép sinh viên có thể học thêm các học phần tự chọn về luật, marketing… Nghiên cứu trên thế giới cho thấy có tới 2-3 lỗi y khoa xuất phát từ kỹ năng giao tiếp, nên chương trình đào tạo của nhà trường đặc biệt chú trọng kỹ năng này cho sinh viên y khoa. Ngoài ra, trường cũng trang bị cho sinh viên các kỹ năng mềm khác, ví dụ kỹ năng làm việc nhóm.