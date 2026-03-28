Đào tạo cờ vua chuẩn FIDE nối nhịp từ Hải Phòng vào TP.HCM

Tiếp nối thành công của khóa đào tạo cờ vua FIDE tại Hải Phòng, chương trình đào tạo giảng viên cờ vua FIDE sẽ diễn ra trong hai ngày 25 - 26.4, từ 7 giờ 30 đến 17 giờ, tại Trường ĐH Văn Lang, cơ sở 1, số 45 Nguyễn Khắc Nhu, P.Ông Lãnh, TP.HCM.

Không khí học tập và thực hành tại khóa đào tạo cờ vua FIDE

Khóa học được triển khai theo định hướng Preparation of Teachers (PoT), chương trình chính thức thuộc hệ thống Chess in Education của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE). Mô hình này dành cho giáo viên, HLV và những người làm công tác đào tạo, với trọng tâm là phương pháp sư phạm, tổ chức lớp học và ứng dụng công cụ giảng dạy hiện đại.

Học viên trao đổi chuyên môn, tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại

Việc chương trình được tổ chức Liên đoàn Cờ vua Việt Nam và sự đồng hành của Trường ĐH Văn Lang cho thấy nỗ lực gắn kết giữa chuẩn quốc tế với nhu cầu phát triển phong trào trong nước. Đây cũng là nền tảng để từng bước xây dựng lực lượng giảng dạy cờ vua bài bản, đáp ứng yêu cầu tại trường học, trung tâm và CLB.

Các học viên nhận chứng nhận sau khi hoàn thành chương trình

Học viên và giảng viên chụp ảnh lưu niệm sau khóa học

Trong bối cảnh cờ vua ngày càng được nhìn nhận như một công cụ rèn luyện tư duy, kỷ luật và khả năng tập trung, chuỗi hoạt động từ Hải Phòng đến TP.HCM mở thêm cơ hội để người học Việt Nam tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Chương trình chuyên môn có sự tham gia giảng dạy của thầy Tôn Thất Như Tùng, giảng viên cấp cao của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE).

Thông tin khóa học

Tên chương trình Đào tạo giảng viên cờ vua FIDE (PoT) Thời gian 25 - 26.4, từ 7 giờ 30 đến 17 giờ Địa điểm Trường ĐH Văn Lang, cơ sở 1, TP.HCM Đơn vị liên quan FIDE, Liên đoàn Cờ vua Việt Nam Giảng viên Thầy Tôn Thất Như Tùng



