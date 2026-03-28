Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Đào tạo cờ vua chuẩn FIDE nối nhịp từ Hải Phòng vào TP.HCM

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
28/03/2026 12:15 GMT+7

Sau dấu ấn từ Hải Phòng, khóa đào tạo giảng viên cờ vua FIDE tiếp tục được tổ chức tại TP.HCM, đánh dấu thêm một bước đi trong nỗ lực đưa chuẩn mực quốc tế vào công tác giảng dạy cờ vua tại Việt Nam.

Tiếp nối thành công của khóa đào tạo cờ vua FIDE tại Hải Phòng, chương trình đào tạo giảng viên cờ vua FIDE sẽ diễn ra trong hai ngày 25 - 26.4, từ 7 giờ 30 đến 17 giờ, tại Trường ĐH Văn Lang, cơ sở 1, số 45 Nguyễn Khắc Nhu, P.Ông Lãnh, TP.HCM.

Đào tạo cờ vua chuẩn FIDE nối nhịp từ Hải Phòng vào TP.HCM - Ảnh 1.

Không khí học tập và thực hành tại khóa đào tạo cờ vua FIDE

Khóa học được triển khai theo định hướng Preparation of Teachers (PoT), chương trình chính thức thuộc hệ thống Chess in Education của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE). Mô hình này dành cho giáo viên, HLV và những người làm công tác đào tạo, với trọng tâm là phương pháp sư phạm, tổ chức lớp học và ứng dụng công cụ giảng dạy hiện đại.

Đào tạo cờ vua chuẩn FIDE nối nhịp từ Hải Phòng vào TP.HCM - Ảnh 2.

Học viên trao đổi chuyên môn, tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại

Việc chương trình được tổ chức Liên đoàn Cờ vua Việt Nam và sự đồng hành của Trường ĐH Văn Lang cho thấy nỗ lực gắn kết giữa chuẩn quốc tế với nhu cầu phát triển phong trào trong nước. Đây cũng là nền tảng để từng bước xây dựng lực lượng giảng dạy cờ vua bài bản, đáp ứng yêu cầu tại trường học, trung tâm và CLB.

Đào tạo cờ vua chuẩn FIDE nối nhịp từ Hải Phòng vào TP.HCM - Ảnh 3.

Các học viên nhận chứng nhận sau khi hoàn thành chương trình

Đào tạo cờ vua chuẩn FIDE nối nhịp từ Hải Phòng vào TP.HCM - Ảnh 4.

Học viên và giảng viên chụp ảnh lưu niệm sau khóa học

Trong bối cảnh cờ vua ngày càng được nhìn nhận như một công cụ rèn luyện tư duy, kỷ luật và khả năng tập trung, chuỗi hoạt động từ Hải Phòng đến TP.HCM mở thêm cơ hội để người học Việt Nam tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến. Chương trình chuyên môn có sự tham gia giảng dạy của thầy Tôn Thất Như Tùng, giảng viên cấp cao của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE).

Thông tin khóa học

Tên chương trình

Đào tạo giảng viên cờ vua FIDE (PoT)

Thời gian

25 - 26.4, từ 7 giờ 30 đến 17 giờ

Địa điểm

Trường ĐH Văn Lang, cơ sở 1, TP.HCM

Đơn vị liên quan

FIDE, Liên đoàn Cờ vua Việt Nam

Giảng viên

Thầy Tôn Thất Như Tùng


Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận