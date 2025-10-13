Đào tạo nhân lực và logistics xanh: Chìa khóa cạnh tranh của Việt Nam

Nhân dịp KLU và Trường Đại học Bách khoa TP.HCM khai giảng Chương trình thạc sĩ Quản trị logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu tại VN, Thanh Niên có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Trịnh Việt Dũng - Giám đốc Điều hành phân hiệu KLU châu Á.

PV: Ông nhìn nhận VN có những cơ hội và thách thức gì trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững?

Ông Trịnh Việt Dũng: Theo tôi, đây là giai đoạn quan trọng để VN chuyển từ tăng trưởng truyền thống sang phát triển xanh, thông minh và bao trùm. Các chính sách như sáp nhập tỉnh, phát triển vùng và thúc đẩy kết nối hạ tầng…đang được quy hoạch bài bản, sẽ là bàn đạp để xây dựng các trung tâm logistics xanh và các đô thị bền vững. Thách thức ở đây là sự chênh lệch vùng miền và những hạn chế về công nghệ, dữ liệu, tài chính… có thể làm chậm quá trình chuyển đổi. Ngoài ra, giải pháp bền vững phải bắt đầu từ tư duy và từ con người. Do đó, đầu tư vào giáo dục, tăng cường năng lực quản trị và kết nối các bên liên quan là một chìa khóa quan trọng để VN trở thành trung tâm logistics xanh của khu vực.

Tiến sĩ Trịnh Việt Dũng - Giám đốc điều hành phân hiệu KLU châu Á. ẢNH: P.T

Đâu là điểm nổi bật của Chương trình thạc sĩ Quản trị logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu của KLU tại VN, thưa ông?

Chương trình dạy bằng tiếng Anh, tiêu chuẩn đầu vào, chất lượng đào tạo tương đương chương trình KLU cung cấp tại Đức và bằng cấp do KLU của Đức cấp. Với tư duy vận hành, chúng tôi ưu tiên các hoạt động nghiên cứu trải nghiệm gắn với thực tiễn hoạt động doanh nghiệp để các học viên được trang bị năng lực thực chiến cho công việc của mình.

Ngoài ra, KLU đã đầu tư hàng triệu Euro vào các nghiên cứu về chuỗi cung ứng xanh và đã tích hợp các nguyên tắc này để xây dựng một tổ hợp văn phòng hợp tác phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập của sinh viên. Công trình được thiết kế tối giản, lấy cảm hứng từ mô hình KLU tại Đức, với không gian mở, có thể tùy chỉnh các phòng học và khuyến khích tương tác. Đây là công trình giáo dục đại học tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng hiện đại theo định hướng xanh như: tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa việc sử dụng nước, đảm bảo chất lượng không khí và tích hợp yếu tố xanh bằng các vật liệu thân thiện với môi trường… Nơi đây, học viên của KLU được thực hành phát triển bền vững từ chính môi trường đào tạo.

Động lực khi ông trở thành người dẫn dắt KLU tại khu vực châu Á? Sứ mệnh của KLU tại VN nói riêng và khu vực nói chung là gì?

Tôi cho rằng đó là cơ hội được làm những điều mới mẻ đầy thách thức và thú vị. KLU có chương trình đào tạo chất lượng và đội ngũ giảng viên đầy kinh nghiệm học vấn lẫn trải nghiệm thực tế đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. KLU cũng là một trong những trường kinh doanh nằm trong top 5% quốc tế được AACSB công nhận. Việc chúng tôi có thể áp dụng các tiêu chuẩn xuất sắc này tại Việt Nam và Châu Á không chỉ tập trung xây dựng nguồn nhân lực logistics và chuỗi cung ứng gắn với nhu cầu phát triển kinh tế bền vững, mà còn góp phần nâng cao mặt bằng giáo dục kinh doanh, hướng đến sự phát triển đồng đều giữa các vùng và trong khu vực.



