Đào tạo Y - Dược số: Tiên phong đổi mới phương pháp giảng dạy

Đưa công nghệ vào giảng đường

Thành lập năm 2005, Trường CĐ Công nghệ Y - Dược Việt Nam hiện có hơn 9.400 học sinh, sinh viên (SV). Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, nhà trường chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ, phát triển học liệu số và ứng dụng các nền tảng trực tuyến tại các cơ sở đào tạo trên cả nước.

SV được tăng cường thực hành tại trường và các cơ sở y tế, nâng cao kỹ năng chuyên môn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp ẢNH: NGỌC HÂN

Với hơn 85% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên và 100% giảng viên ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, nhà trường từng bước đổi mới phương pháp đào tạo, kết hợp lý thuyết với thực hành.

Ở các ngành Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh, Y học cổ truyền, Y sĩ đa khoa, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng, giảng viên sử dụng bài giảng điện tử, học liệu trực tuyến, tình huống mô phỏng và hội thảo lâm sàng trực tuyến để hỗ trợ sinh viên tiếp cận kiến thức, tìm hiểu hoạt động chuyên môn tại bệnh viện.

DS.CKI Trà Thị Uyên Thao, Trưởng bộ môn Dược - Dinh dưỡng, cho biết với các bài thực hành bào chế, kiểm nghiệm thuốc, giảng viên cung cấp trước video hướng dẫn từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ đến các thao tác thực hiện. Nhờ đó, SV nắm được quy trình trước khi vào phòng thực hành, còn giảng viên có thêm thời gian hướng dẫn, chỉnh sửa thao tác.

"Tuy nhiên, công nghệ chỉ hỗ trợ, không thể thay thế kỹ năng thực hành trực tiếp", bà Thao nhấn mạnh.

Từ góc nhìn người học, sinh viên Nguyễn Xuân Mạnh, lớp K19DD12.3, ngành Điều dưỡng, chia sẻ: "Việc học kết hợp công nghệ giúp em chủ động hơn trong tiếp thu kiến thức. Đặc biệt, khi thực hành trên mô hình, em tự tin hơn, hiểu rõ yêu cầu của từng kỹ thuật và nhận ra những điểm cần cải thiện".

Đổi mới đồng bộ, nâng cao chất lượng đào tạo

Ứng dụng công nghệ vào giảng dạy đòi hỏi giảng viên không chỉ làm chủ công cụ số mà còn đổi mới phương pháp tổ chức lớp học, chuyển từ truyền đạt kiến thức sang hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ sinh viên phát triển năng lực nghề nghiệp. Quá trình này vẫn có những thách thức như học liệu số chưa đồng bộ, thời gian xây dựng bài giảng và sự khác biệt về khả năng tiếp cận công nghệ giữa giảng viên, sinh viên.

Đặc biệt, trong đào tạo Y - Dược, việc đổi mới phải bảo đảm tính chính xác, an toàn và trách nhiệm chuyên môn. Công nghệ có thể hỗ trợ truyền đạt kiến thức, mô phỏng tình huống và rèn luyện kỹ năng, nhưng không thể thay thế thực hành trực tiếp hay quá trình bồi dưỡng y đức. Sự tận tâm, lòng thấu cảm và trách nhiệm với người bệnh vẫn cần được vun đắp thông qua quá trình học tập, thực hành và sự hướng dẫn của giảng viên.

Thạc sĩ Trần Thanh Trình, Phó hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh: "Thời gian tới, nhà trường sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ từ trụ sở chính đến các cơ sở đào tạo trên cả nước; tăng cường đầu tư công nghệ; mở rộng hợp tác với các bệnh viện, doanh nghiệp để gắn đào tạo với thực tiễn. Mục tiêu là sinh viên vững lý thuyết, giỏi thực hành, làm chủ công nghệ nhưng luôn đặt y đức và sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu".