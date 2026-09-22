Đập hộp iPhone 18 Pro có gì mới? Nhìn rõ 4 thay đổi đáng chú ý

Máy có bốn màu mới gồm đen, bạc, băng thanh và burgundy, khung viền đồng bộ màu nên tổng thể trông liền khối hơn. Dynamic Island gọn lại nhờ camera hồng ngoại dời xuống dưới màn hình, đủ chỗ hiển thị cùng lúc ba hoạt động trực tiếp thay vì hai.

Cụm camera sau chuyển sang khẩu độ tùy chỉnh, cho phép người chụp tự đổi độ mở ống kính thay vì phó mặc cho máy. Bên trong là chip A20 Pro trên tiến trình 2nm, đi kèm khoang tản nhiệt hơi lớn hơn thế hệ cũ nên máy giữ nhịp tốt hơn khi quay video dài. Về pin, iPhone 18 Pro Max phát video liên tục tới 43 giờ, còn bản màn hình nhỏ hơn dừng ở 36 giờ.

Bốn màu đen, bạc, băng thanh và burgundy của iPhone 18 Pro đặt cạnh nhau để so sánh.

Hiện Thế Giới Di Động đã chính thức mở bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với mức giá tốt. Khách hàng có thể nhận thêm nhiều ưu đãi như trả góp linh hoạt, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, tặng phiếu mua hàng 500.000 đồng khi mua kèm sim data và 150.000 đồng cho phụ kiện, bên cạnh các gói bảo hành mở rộng, bảo hành 1 đổi 1 và Nâng Cấp 365 có giá từ 500.000 đồng. Người dùng có thể truy cập website thegioididong.com hoặc đến siêu thị gần nhất để kiểm tra điều kiện và lựa chọn ưu đãi phù hợp.