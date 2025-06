Đạp ngã xe máy giữa đường: Hành vi quá nguy hiểm!

Theo VnExpress, ngày 17.6, tại TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), một nữ shipper 26 tuổi bị người đàn ông 38 tuổi mở cửa ô tô, nhảy xuống đạp ngã xe máy giữa đường sau mâu thuẫn giao thông. Trước đó, nữ tài xế bị ném tăm, quay sang nhắc nhở thì đối phương khó chịu, dẫn đến hành hung. May mắn, sự việc xảy ra lúc đường vắng, nạn nhân không bị xe khác tông.

Nạn nhân bị đạp ngã xe máy chỉ vì nhắc nhở đối tượng ném tăm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Báo Thanh Niên đưa tin vừa qua, tại TP.Thủ Đức (TP.HCM), A. (19 tuổi) khai với công an do mâu thuẫn giao thông nên đạp ngã xe máy của anh L.M.T (24 tuổi), khiến nạn nhân xây xát, xe văng sang làn ngược chiều.

Nạn nhân nằm giữa đường sau khi bị hành hung ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những sự việc này khiến nhiều bạn trẻ hoang mang. Phan Thanh Tuấn (27 tuổi), làm việc ở 62 Trần Quang Khải (Q.1), cho biết cũng từng chứng kiến những tình huống va chạm nhỏ nhưng rất căng thẳng. "Liệu hành vi đạp ngã người khác như vậy có vi phạm pháp luật không, sẽ bị xử lý như thế nào và nếu không may gặp tình huống tương tự thì phải làm sao để bảo vệ mình?", Tuấn hỏi.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, Đoàn Luật sư TPHCM, hành vi cố ý đạp ngã người điều khiển xe máy khi đang lưu thông không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp cho nạn nhân mà còn đe dọa an toàn của những người tham gia giao thông xung quanh. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả cụ thể, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Bình nói trường hợp gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên, hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các tình tiết được quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người thực hiện có thể bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Nếu có đủ căn cứ cho thấy hành vi có khả năng dẫn đến hậu quả chết người, cơ quan điều tra có thể xem xét xử lý về tội giết người theo Điều 123.

Luật sư Bình nói rằng nếu bị khởi tố theo Điều 134, mức hình phạt có thể từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù từ 6 tháng đến 20 năm, thậm chí tù chung thân. Trong trường hợp bị truy tố theo Điều 123, hình phạt có thể từ 7 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, tùy vào hậu quả thực tế. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề, cấm cư trú hoặc bị quản chế từ 1 đến 5 năm.

Về cách ứng xử, luật sư Bình khuyên, nếu là nạn nhân, cần ưu tiên đảm bảo an toàn, tránh phản ứng đối đầu, đồng thời cố gắng ghi nhớ đặc điểm người tấn công để trình báo công an. Người chứng kiến có thể hỗ trợ nạn nhân, quay clip làm bằng chứng và gọi lực lượng chức năng. Đặc biệt, người nào thấy người khác gặp nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu giúp dù có điều kiện, có thể bị xử lý theo Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Bà Bùi Thị Mai Anh, giáo viên dạy lái xe tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình An (Bình Dương), chia sẻ cách xử lý tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông. Theo bà Mai Anh, khi bị khiêu khích, hãy giữ bình tĩnh, tránh đáp trả bốc đồng như tranh cãi, bấm còi liên tục hay liếc nhìn, vì dễ dẫn đến xô xát. Thay vào đó, điều khiển xe an toàn, không lạng lách hay rượt đuổi.

Tham gia giao thông an toàn vì bản thân và mọi người ẢNH: AN VY

Theo bà Mai Anh, nếu bị ép sát hoặc tấn công, hãy nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển đến nơi đông người như đồn công an, chốt dân phòng... Tránh đối đầu trực tiếp, đặc biệt khi không có hỗ trợ vì nguy cơ bị tấn công bằng hung khí. Bạn có thể bấm còi, bật đèn pha hoặc gọi lớn để thu hút sự chú ý. Sau khi an toàn, hãy gọi 113 hoặc đến cơ quan công an gần nhất trình báo. Bạn nên chụp ảnh, ghi hình làm bằng chứng, nhưng không nên liều mạng để quay phim lúc nguy cấp.

Bà Mai Anh cho rằng: "Trên đường, điều quan trọng không phải là hơn thua, mà là về nhà an toàn. Các bạn hãy lái xe với tinh thần trách nhiệm, không chỉ vì mình mà còn vì gia đình đang chờ mình về".