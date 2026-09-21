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    Đập ngăn mặn tạm trên sông Cái Nha Trang: Nguy cơ cản lũ vì chậm tháo dỡ?
    VideoThời sự

    Đập ngăn mặn tạm trên sông Cái Nha Trang: Nguy cơ cản lũ vì chậm tháo dỡ?

    Kỳ Nam
    Kỳ Nam

    Đập ngăn mặn tạm Xuân Phong ở sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa được tháo dỡ dù mùa mưa lũ cận kề, nước thượng nguồn đổ về mạnh.

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