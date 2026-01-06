Đập phá ô tô vì bị yêu cầu trả phí 'vệ sinh xe'

Ngày 6.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Thiên Bảo (32 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi 'gây rối trật tự công cộng'.

Bị can La Thiên Bảo bị khởi tố vì hành hung tài xế, đập phá ô tô ẢNH: CTV

Theo hồ sơ vụ việc, tối 13.12.2025, ông N.Q.L (38 tuổi, tài xế xe công nghệ) điều khiển ô tô chở nhóm 6 hành khách (trong đó có Bảo) đi từ đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp đến đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông (TP.HCM). Trên đường đi, một người trong nhóm khách do quá chén đã nôn ói ra xe.