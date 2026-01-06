Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đập phá ô tô vì bị yêu cầu trả phí 'vệ sinh xe'
Video Thời sự

Hoàng Huy
Hoàng Huy
06/01/2026 20:21 GMT+7

Bực tức vì bị yêu cầu trả phí vệ sinh xe do có người trong nhóm nôn ói, La Thiên Bảo lao vào hành hung tài xế, bẻ gãy gương chiếu hậu ô tô rồi bỏ đi. Công an TP.HCM đã khởi tố Bảo về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Ngày 6.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Thiên Bảo (32 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi 'gây rối trật tự công cộng'.

- Ảnh 1.

Bị can La Thiên Bảo bị khởi tố vì hành hung tài xế, đập phá ô tô

ẢNH: CTV

Theo hồ sơ vụ việc, tối 13.12.2025, ông N.Q.L (38 tuổi, tài xế xe công nghệ) điều khiển ô tô chở nhóm 6 hành khách (trong đó có Bảo) đi từ đường Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp đến đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông (TP.HCM). Trên đường đi, một người trong nhóm khách do quá chén đã nôn ói ra xe.

Khởi tố thanh niên say xỉn, hành hung tài xế, đập phá ô tô ở TP.HCM

