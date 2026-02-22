Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Dập tắt đám cháy trên tàu du lịch, cứu 32 người

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/02/2026 08:58 GMT+7

Tàu du lịch đang neo đậu tại bến Gia Luận (đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) để đón khách tham quan vịnh Lan Hạ bất ngờ xảy ra cháy. Toàn bộ 32 người trên tàu, trong đó có 15 khách nước ngoài được cứu an toàn.

Ngày 22.2, thông tin từ Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) cho biết, các lực lượng chức năng vừa kịp thời dập tắt đám cháy trên tàu du lịch nghỉ đêm đang neo đậu tại vùng nước đặc khu Cát Hải. Các lực lượng cứu hộ đã cứu và đưa nhiều người, trong đó có nhiều du khách nước ngoài về bờ an toàn.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu du lịch bị cháy

ẢNH: H.P

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 khuya 21.2, tại bến Gia Luận, đặc khu Cát Hải, khi tàu đang neo đậu để đón khách tham quan vịnh Lan Hạ.

Theo thông tin ban đầu, tàu du lịch số hiệu HP 5765 (SEA CORAL) thuộc Công ty TNHH Sealife Group, do ông Nguyễn Văn Tường (38 tuổi, trú tại xã An Phú, Hải Phòng) là thuyền trưởng, bất ngờ bốc cháy tại khu vực hầm máy. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 17 thuyền viên, nhân viên phục vụ và 15 khách nước ngoài.

Ngay sau khi phát hiện hỏa hoạn, thuyền trưởng Nguyễn Văn Tường đã báo tin khẩn cấp tới Đồn Biên phòng Cát Bà, đề nghị hỗ trợ cứu nạn. 

- Ảnh 2.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Bà phối hợp với Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ dập tắt đám cháy

ẢNH: H.P

Nhận được thông tin, đơn vị đã điều động một xuồng máy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đồng thời, lực lượng chức năng phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an đặc khu Cát Hải và các phương tiện hoạt động gần khu vực để tham gia chữa cháy.

Nhờ triển khai kịp thời các biện pháp cứu hộ, đến 10 giờ 40 cùng ngày, toàn bộ 32 người trên tàu đã được đưa vào bờ an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đến khoảng 12 giờ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Phần hư hỏng chủ yếu tập trung tại khu vực hầm máy của tàu. Nguyên nhân vụ cháy trên tàu du lịch đang được cơ quan chức năng Hải Phòng điều tra, làm rõ.

