Đắp thuốc để 'hút độc' do rắn cắn, người đàn ông sốc phản vệ nguy kịch

Anh N.V.P (36 tuổi, ở Tây Ninh) bị rắn cắn khi đang dọn dẹp bụi chuối sau vườn. Vết thương ở cổ chân trái xuất hiện 2 dấu răng rõ rệt kèm cảm giác đau buốt.

Tuy nhiên, thay vì đến bệnh viện, anh lại tìm thầy lang với hy vọng cắt lể, đắp thuốc sẽ giúp “hút độc”.

Chỉ vài giờ sau, khu vực vết rắn lục đuôi đỏ cắn bắt đầu sưng tấy, vùng cắt rỉ dịch, cơ thể xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Khi được người nhà đưa đến bệnh viện, anh P. đã rơi vào tình trạng suy giảm ý thức, tím tái, khó thở, mạch quay không bắt được, huyết áp không đo được, tiêu tiểu không tự chủ. Các biểu hiện cho thấy người bệnh đang bị sốc phản vệ mức độ nặng, đe dọa tính mạng.

Hình ảnh rắn lục đuôi đỏ tấn công bệnh nhân ẢNH: Y.V

Ngay khi tiếp nhận, ê kíp cấp cứu Bệnh viện đa khoa Xuyên Á lập tức kích hoạt phác đồ điều trị sốc phản vệ: đảm bảo đường thở, tuần hoàn, dùng thuốc adrenalin (Adrenalin là thuốc ưu tiên lựa chọn để điều trị choáng phản vệ) và các biện pháp hồi sức tích cực.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, sinh hiệu của anh P. dần ổn định. Sau đó, anh được tiêm huyết thanh kháng nọc rắn, tiêm SAT phòng uốn ván, dùng kháng sinh dự phòng, thuốc kháng viêm, giảm đau, đồng thời được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để theo dõi sát sao.

Khi tình trạng tiến triển tốt, anh được chuyển sang Khoa Nội Tim mạch tiếp tục điều trị. Sau 6 ngày nằm viện, anh P. đã hoàn toàn hồi phục và được xuất viện.

Tuyệt đối không cắt lể, đắp thuốc khi bị rắn cắn

Ngày 6.12, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Mạnh Bảo - Trưởng khoa Cấp Cứu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính và rất nguy hiểm, có thể xảy ra với bất kỳ ai sau khi tiếp xúc với dị nguyên như thực phẩm, thuốc, hoặc nọc độc côn trùng - trong đó có kiến, ong, muỗi… Phản ứng thường xuất hiện nhanh chóng, từ vài phút đến vài giờ, gây tụt huyết áp, khó thở, thậm chí ngừng tim nếu không cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ẢNH: Y.V

Tuyệt đối không cắt lể, không đắp thuốc, không dùng mẹo dân gian hay tự ý sử dụng thuốc khi bị rắn cắn. Những cách làm này không những không “hút độc” mà còn khiến tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn, tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và thậm chí tử vong", bác sĩ Bảo khuyến cáo.

Hướng dẫn xử trí đúng khi bị rắn cắn

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Bảo khuyến cáo khi bị rắn cắn nên giữ bình tĩnh, hạn chế cử động để làm chậm quá trình lan truyền nọc độc. Cố định chi bị cắn bằng nẹp. Rửa nhẹ vết cắn bằng nước sạch. Ghi nhớ hoặc chụp hình con rắn để bác sĩ nhận dạng chính xác (nếu an toàn). Đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được tiêm huyết thanh kháng nọc và xử trí chuyên môn.