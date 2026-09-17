Đập tường cứu người trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Rạng sáng 17.9, một vụ cháy nhà dân ở TP.HCM trong con hẻm trên đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn). Vụ cháy khiến 2 người tử vong.