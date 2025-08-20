Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Đạp vịt trên hồ Xuân Hương hoạt động trở lại sau gần 1 năm tạm dừng

Lâm Viên
Lâm Viên
20/08/2025 16:33 GMT+7

UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt thống nhất với Sở Nông nghiệp - Môi trường cho phép dịch vụ đạp vịt (pedalo) trên hồ Xuân Hương hoạt động trở lại sau gần 1 năm bị tạm dừng.

Ngày 19.8, ông Nguyễn Ngọc Hậu, Phó chủ tịch UBND P.Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết trước nhu cầu thực tế của du khách trong dịp hè và chuẩn bị đón du khách dịp lễ Quốc khánh 2.9 sắp tới, UBND P.Xuân Hương đã thống nhất với Sở Nông nghiệp - Môi trường cho phép dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương hoạt động trở lại trong khi chờ làm thủ tục đấu thầu.

Đạp vịt (pedalo) trên hồ Xuân Hương hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Du khách giờ đây có thể thoải mái đạp vịt trên mặt hồ Xuân Hương sau khi dịch vụ này được phép hoạt động trở lại từ giữa tháng 8

ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đây, việc quản lý mặt nước hồ Xuân Hương thuộc Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt (thuộc UBND TP.Đà Lạt cũ), nhưng từ ngày 1.7 khi thực hiện chính quyền 2 cấp, đơn vị này được chuyển giao về Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Như Thanh Niên đã phản ánh, trong nhiều năm qua, trên mặt nước hồ Xuân Hương có 3 tổ chức, cá nhân cùng hoạt động đạp vịt trong phạm vi 38 ha diện tích mặt nước hồ gồm: Chi nhánh Công ty CP Du lịch Lâm Đồng (nhà hàng Thủy Tạ); Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt và hộ kinh doanh Nguyễn Trần Anh Duy với tổng cộng 95 chiếc pedalo và 3 ca nô cứu hộ. Hoạt động này từ trước đến nay luôn đảm bảo an toàn cho du khách và công trình thủy lợi, cũng như môi trường xung quanh.

Đạp vịt (pedalo) trên hồ Xuân Hương hoạt động trở lại - Ảnh 2.

Du khách đến Đà Lạt thường chọn trải nghiệm đạp vịt, ngắm cảnh hồ Xuân Hương

ẢNH: LÂM VIÊN

Thế nhưng, từ tháng 10.2024 việc kinh doanh loại hình dịch vụ đạp vịt bị tạm dừng vì theo quy định của luật Thủy lợi năm 2017, Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14.5.2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Thủy lợi thì các đơn vị khai thác dịch vụ này phải thực hiện hồ sơ đấu thầu và xin cấp phép hoạt động tại Sở NN-PTNT (cũ). Nhưng do thực hiện việc sáp nhập chính quyền 2 cấp nên việc làm thủ tục đấu thầu và cấp phép bị chậm trễ.

Hoạt động đạp vịt ngắm cảnh, thư giãn trên thắng cảnh hồ Xuân Hương mang tính biểu tượng của du lịch Đà Lạt đã tồn tại hơn 30 năm qua và được du khách ưa thích.

Khám phá thêm chủ đề

