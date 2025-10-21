Dapharco mang ‘chuẩn châu Âu’ đến thị trường Việt Nam

Ngày 17.10, một sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng đã diễn ra: Dapharco chính thức công bố hợp tác chiến lược với hai nhà sản xuất hàng đầu châu Âu - Goerlich Pharma (Đức) và Lustrel Laboratoires (Pháp) - thông qua thương hiệu Megamda.

Cạnh tranh niềm tin - cuộc đua mới của các thương hiệu Việt

Thấu hiểu nỗi băn khoăn này, Dapharco đã ấp ủ một tầm nhìn xa hơn: không chỉ cung cấp sản phẩm, mà xây dựng niềm tin thực sự thông qua tính minh bạch. Thương hiệu Megamda ra đời với sứ mệnh khác biệt: đưa các sản phẩm đạt chuẩn châu Âu - được sản xuất và kiểm định nghiêm ngặt tại chính những quốc gia có nền dược phẩm tiên tiến nhất thế giới - đến tay người Việt.

Dapharco tăng cường vị thế qua hợp tác chiến lược với các đối tác châu Âu

Dapharco vừa công bố một bước tiến quan trọng trong chiến lược hợp tác khi chính thức kết nối với Goerlich Pharma (Đức) và Lustrel Laboratoires (Pháp). Đây không chỉ là sự hợp tác đơn thuần mà còn là tuyên ngôn khẳng định uy tín và chất lượng mà công ty hướng tới.

Đại diện thương hiệu Megada trong lễ ký kết hợp tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Goerlich Pharma - Nhà sản xuất hàng đầu tại Đức

Với hơn 40 năm kinh nghiệm, Goerlich Pharma đã khẳng định vị thế là nhà sản xuất hàng đầu tại Đức trong lĩnh vực viên uống bổ sung dinh dưỡng, đặc biệt là Omega-3. Toàn bộ quy trình sản xuất của công ty này đều đạt tiêu chuẩn GMP châu Âu, đảm bảo kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguồn nguyên liệu đến thành phẩm.

Lustrel Laboratoires - Chuyên gia hàng đầu tại Pháp

Bên cạnh đó, Lustrel Laboratoires là một trong những chuyên gia hàng đầu tại Pháp trong lĩnh vực sản xuất các dạng bào chế phức tạp. Tất cả sản phẩm của Lustrel đều tuân thủ các tiêu chuẩn GMP và ISO 22000, được kiểm định chặt chẽ về chất lượng và độ ổn định.

Sự kết hợp giữa Dapharco và Lustrel không chỉ mang lại những sản phẩm chất lượng cao mà còn giúp tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam,

Dapharco đang không ngừng khẳng định vị thế của mình trên thị trường, mở ra những cơ hội mới cho người tiêu dùng, đồng thời nâng cao tiêu chuẩn chất lượng trong ngành công nghiệp dinh dưỡng.

Nâng cấp tiêu chuẩn - Trao niềm tin

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện Dapharco cho biết: "Sự hợp tác với Goerlich và Lustrel không chỉ là cột mốc thương mại, mà còn là cam kết nâng tầm tiêu chuẩn ngành thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam. Chúng tôi hướng đến việc mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng thông qua những sản phẩm chất lượng cao nhất, được phát triển từ công nghệ tiên tiến và nguyên liệu đạt chuẩn châu Âu".

Sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Dapharco và thương hiệu Megamda trong hành trình chinh phục thị trường TPCN trong nước và khu vực, mở ra một chuẩn mực mới về chất lượng, minh bạch và uy tín.

Với tầm nhìn dài hạn và những bước đi chiến lược, Megamda không chỉ mang "chuẩn châu Âu" về Việt Nam, mà còn góp phần định nghĩa lại khái niệm chất lượng trong ngành chăm sóc sức khỏe, vì một cộng đồng người Việt khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Thương hiệu Megamda - được phát triển bởi Dapharco