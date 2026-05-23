Dat Bike ERA: Xe điện gia đình dưới 30 triệu đồng ‘đủ cân đời thực’

Integrated Charger: Công nghệ sạc tích hợp lần đầu tiên được thương mại hóa

Theo Dat Bike, trên hầu hết các xe máy điện phổ thông, bộ sạc vẫn là một module tách rời khỏi hệ truyền động. Cụ thể, khi xe vận hành, bộ sạc gần như không hoạt động. Khi xe sạc, phần lớn hệ thống truyền động lại không được sử dụng. Hai hệ thống này có nhiều thành phần điện tử công suất tương đồng nhưng vẫn bị tách riêng, dẫn đến tăng chi phí, tăng trọng lượng và tăng số điểm có thể phát sinh lỗi, những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng tới người dùng cuối.

Để giải quyết bài toán này, Dat Bike phát triển Integrated Charger - hệ thống sạc tích hợp vào hệ truyền động, hiện đã đăng ký bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ. Theo đó, motor controller, charger, hệ thống tái tạo năng lượng, motor và swingarm được thiết kế như một kiến trúc thống nhất, dùng chung nhiều thành phần như bán dẫn công suất, mạch đo lường, logic điều khiển và hệ thống tản nhiệt.

Cách tiếp cận này giúp ERA loại bỏ được sạc rời cồng kềnh đồng thời không còn cần quạt tản nhiệt riêng nên quá trình sạc vận hành êm ái hơn, linh kiện cơ khí được tinh gọn giúp tăng độ bền tổng thể của cả cụm tích hợp.

Dat Bike cho biết chế độ Boost Charging trên ERA có thể cung cấp công suất sạc lên tới 2.700W trong 15 phút đầu tiên, tương đương khoảng 30 km quãng đường di chuyển bổ sung bất cứ lúc nào người dùng có nhu cầu. Sạc siêu nhanh mà không cần phải chờ tản nhiệt dù là ngay sau khi mới chạy đường dài. Ở chế độ sạc nhanh 1800W thì chiếc xe cũng sẽ được sạc đầy pin với chỉ hơn 2 giờ đồng hồ. Việc sạc nhanh và siêu nhanh để có thể tiếp tục hành trình trở nên đơn giản, tiện lợi không khác gì ghé trạm đổ xăng truyền thống giúp người dùng phổ thông không phải thay đổi thói quen sử dụng xe máy trong đời sống hàng ngày.

Dat Battery Gen 6: thế hệ pin phát triển từ dữ liệu vận hành thực tế

ERA sử dụng Dat Battery Gen 6 - thế hệ pin mới nhất của Dat Bike, được phát triển dựa trên kinh nghiệm từ năm thế hệ pin trước đã vận hành trên các dòng xe Weaver, Quantum và Quantum S từ năm 2019 đến nay.

Dat Bike cho biết Dat Battery qua từng năm đã được chính các khách hàng bảo chứng về dung lượng và khả năng sạc nhanh, thế hệ pin mới còn được tối ưu thêm về độ bền chu kỳ, khả năng quản lý nhiệt và độ ổn định khi sử dụng lâu dài. Các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn kiểm định đáp ứng chuẩn an toàn khắt khe UN R136 của Liên Hợp Quốc.

ERA được trang bị khối pin 4,3kWh cho quãng đường 200 km là các thông số đã được tính toán đủ dùng cho nhu cầu di chuyển đô thị và đang dẫn đầu trong phân khúc xe máy điện dưới 30 triệu.

Song song đó, Dat Bike triển khai chính sách bảo hành pin lên đến 10 năm dành cho khách hàng mua phiên bản ERA E1 trong 30 ngày đầu mở bán.

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, Founder & CEO của Dat Bike, chia sẻ: "Dat Bike tin rằng xe máy điện không cần một hệ sinh thái phức tạp để thay thế xe máy xăng. Một chiếc xe đủ xa, sạc đủ nhanh và cắm được vào bất kỳ ổ điện dân dụng nào là tất cả những gì người dùng cần. Đây là lý do Dat Bike tập trung đầu tư vào chính chiếc xe: pin tự nghiên cứu, sạc tích hợp do Dat Bike phát triển, quãng đường xa nhất. Tự do đích thực đến từ một sản phẩm đủ tốt tự vận hành trơn tru mà không phải phụ thuộc các yếu tố bên ngoài khác".

Cốp 50 lít: Không gian cốp lớn nhất từng có trên phương tiện 2 bánh

Không chỉ đi xa, ERA còn giải quyết bài toán "xe chở được bao nhiêu đồ". Với cốp xe dung tích 50L siêu rộng, người dùng có thể thoải mái để mũ bảo hiểm, túi xách, laptop cùng vô số đồ dùng cá nhân và hàng hóa mua sắm mà không cần treo lỉnh kỉnh bên ngoài xe. Đặc biệt, dù sở hữu cốp xe lớn, ERA vẫn giữ được khung xe nhỏ gọn và linh hoạt, phù hợp với điều kiện di chuyển thực tế tại Việt Nam.

Hai phiên bản, cùng một lời hứa trải nghiệm

ERA được giới thiệu với hai phiên bản gồm E1 và E2, cùng chia sẻ nền tảng thiết kế và triết lý sản phẩm chung.

Về mặt vận hành, ERA sử dụng động cơ đặt bên (Side Motor) 5kW phát triển cùng đối tác FCC Nhật Bản. Công suất này cho phép xe dễ dàng chở hai người lớn kèm hàng hóa mà vẫn leo dốc hầm chung cư hay vượt xe trong phố một cách tự tin và êm ái. Việc sử dụng Side Motor cũng giúp giảm thiểu tiếng ồn và đơn giản hóa quá trình bảo trì, khi người dùng không cần phải chăm sóc hệ truyền động hay tăng xích thường xuyên như các dòng xe máy truyền thống.

ERA cũng được tích hợp nhiều tính năng thông minh như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình, chống trộm, quản lý xe qua ứng dụng và cập nhật phần mềm từ xa (OTA). Những tính năng này giúp ERA không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một thiết bị thông minh luôn được làm mới theo thời gian.

ERA E2 là mẫu xe "mở đường" với mức giá ấn tượng 29,9 triệu đồng. Đây là mẫu xe đầu tiên của Dat Bike dưới ngưỡng 30 triệu đồng nhưng vẫn sở hữu đầy đủ "DNA" mạnh mẽ của hãng: từ quãng đường 200 km, cốp 50L cho đến động cơ 5kW. Đây là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng mong muốn chuyển đổi sang xe điện với ngân sách tối ưu mà không phải hy sinh bất kỳ tiện ích thiết yếu nào.

Trong khi đó, ERA E1 giá từ 32,9 triệu đồng là phiên bản giúp người dùng có trải nghiệm lái trọn vẹn hơn. ERA E1 được bổ sung hệ thống phanh CBS, đèn định vị, cổng sạc USB tiện lợi và nhiều lựa chọn màu sắc thời thượng. Đặc biệt, ERA E1 sở hữu đặc quyền sạc nhanh Fast và sạc siêu nhanh Boost. Ở chế độ Boost công suất 2.700W, chỉ với 15 phút sạc, người dùng đã có đủ năng lượng để di chuyển 30 km. Qua đó giúp việc sạc xe trở nên nhanh chóng và tự nhiên hơn trong nhịp sống hàng ngày.

ERA sẽ chính thức được mở bán từ ngày 23.5.2026 đồng loạt trên các kênh thông tin online chính thức của Dat Bike và tại hệ thống cửa hàng 3S trên toàn quốc.