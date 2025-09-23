Đạt chuẩn ACHSI toàn hệ thống, Hoàn Mỹ tạo dấu ấn mới cho y tế tư nhân

Lễ công bố diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế các tỉnh Đồng Nai, Cà Mau, cùng các đối tác quốc tế như ACHSI và Ủy ban Thương mại - Đầu tư Úc (Austrade).

Bà Louise Cuskelly, Giám đốc điều hành ACHSI, trao chứng nhận cho Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ ẢNH: HM

Cột mốc mới cho y tế tư nhân

15 bệnh viện và 3 phòng khám thuộc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, gồm Hoàn Mỹ, Hoàn Mỹ Gold, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ, đều vượt qua thẩm định khắt khe của ACHSI. Giới chuyên môn nhìn nhận đây là dấu mốc không chỉ nâng vị thế của Hoàn Mỹ mà còn tạo bước đệm phát triển cho y tế tư nhân Việt Nam. BS.CKII Đào Văn Sinh, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP.HCM, nhấn mạnh, việc Hoàn Mỹ đạt chuẩn quốc tế toàn hệ thống cơ sở trực thuộc góp phần cùng Bộ Y tế thực hiện Chiến lược quốc gia nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.



BS.CKII Đào Văn Sinh, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP.HCM, Chánh Văn phòng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HM

Ông đánh giá cao cam kết của Hoàn Mỹ trong việc "đặt người bệnh làm trung tâm, đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình và cải tiến chất lượng". Đây là những đóng góp quan trọng, góp phần chia sẻ gánh nặng với y tế công lập, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào dịch vụ y tế tư nhân.

ThS. Bùi Chí Tình, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM chia sẻ tại buổi công bố ẢNH: HM

Nhìn từ góc độ địa phương, ThS. Bùi Chí Tình, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho rằng việc toàn bộ các đơn vị trực thuộc Hoàn Mỹ đạt chuẩn quốc tế cùng lúc "không chỉ mang lại niềm tự hào cho ngành y tế thành phố mà còn góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn và tăng sự hài lòng của người dân".

Hành trình chuẩn hóa toàn hệ thống

Hoàn Mỹ được thành lập từ năm 1997, hiện có hơn 5.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế, phục vụ hơn 5 triệu lượt bệnh nhân mỗi năm. Việc đồng hành với ACHSI được coi là bước đi chiến lược để đưa chất lượng dịch vụ tiệm cận chuẩn mực quốc tế. ACHSI là tổ chức kiểm định độc lập, uy tín toàn cầu. Bộ tiêu chuẩn của họ dựa trên những yêu cầu khắt khe về quản lý, vận hành và chăm sóc, đồng thời tương thích với quy định chất lượng của Bộ Y tế Việt Nam. Việc theo đuổi chứng nhận này giúp các cơ sở y tế vừa hội nhập quốc tế vừa bám sát thực tiễn trong nước.

Bà Louise Cuskelly, Giám đốc điều hành ACHSI, phát biểu tại lễ công bố ẢNH: HM

Tháng 8.2023, Hoàn Mỹ ký kết hợp tác với ACHSI. Ngay sau đó, tập đoàn tiến hành rà soát và chuẩn hóa các quy trình, tổ chức các buổi đào tạo và huấn luyện đội ngũ. Đồng thời, triển khai nhiều dự án cải tạo cơ sở hạ tầng để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng và an toàn của ACHSI. Tháng 11.2024, 7 cơ sở đầu tiên được thẩm định thành công. Đến tháng 8.2025, 11 cơ sở còn lại cũng đạt chuẩn, khép lại hành trình gần 2 năm kiểm định toàn diện. "Các tiêu chuẩn của ACHSI đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là bảo đảm người bệnh được chăm sóc trong môi trường an toàn, hiệu quả và đồng cảm. Việc Hoàn Mỹ đạt chứng nhận trên toàn hệ thống thể hiện sự cam kết mạnh mẽ với mục tiêu này", bà Louise Cuskelly, Giám đốc điều hành ACHSI, nói.

Cam kết duy trì chuẩn chất lượng và cải tiến liên tục

Theo bà Huỳnh Bích Liên, Tổng giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, chứng nhận ACHSI là cột mốc quan trọng nhưng cũng là điểm khởi đầu cho hành trình mới. "Việc toàn hệ thống đạt chứng nhận quốc tế là nền tảng để Hoàn Mỹ tiếp tục giữ vững cam kết lấy người bệnh làm trọng tâm, đặt chất lượng chăm sóc, hiệu quả điều trị và an toàn lên hàng đầu", bà Liên chia sẻ.

Toàn cảnh lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ tại TP.HCM ẢNH: HM

Bà Liên cho biết Hoàn Mỹ sẽ tiếp tục duy trì văn hóa chất lượng trong toàn hệ thống, thường xuyên chuẩn hóa dịch vụ y tế theo chuẩn quốc tế, không ngừng cải tiến quy trình và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên. "Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn", bà Liên khẳng định.