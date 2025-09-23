Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Đạt chuẩn ACHSI toàn hệ thống, Hoàn Mỹ tạo dấu ấn mới cho y tế tư nhân

Khánh My
Khánh My
23/09/2025 11:30 GMT+7

Ngày 17.9, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ công bố 15 bệnh viện và 3 phòng khám trong hệ thống đạt chứng nhận chất lượng của Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc (ACHSI). Đây là lần đầu tiên Hoàn Mỹ được công nhận đạt chuẩn quốc tế này trên quy mô toàn diện.

Lễ công bố diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế các tỉnh Đồng Nai, Cà Mau, cùng các đối tác quốc tế như ACHSI và Ủy ban Thương mại - Đầu tư Úc (Austrade).

Đạt chuẩn ACHSI toàn hệ thống, Hoàn Mỹ tạo dấu ấn mới cho y tế tư nhân - Ảnh 1.

Bà Louise Cuskelly, Giám đốc điều hành ACHSI, trao chứng nhận cho Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ

ẢNH: HM

Cột mốc mới cho y tế tư nhân

15 bệnh viện và 3 phòng khám thuộc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, gồm Hoàn Mỹ, Hoàn Mỹ Gold, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ, đều vượt qua thẩm định khắt khe của ACHSI. Giới chuyên môn nhìn nhận đây là dấu mốc không chỉ nâng vị thế của Hoàn Mỹ mà còn tạo bước đệm phát triển cho y tế tư nhân Việt Nam. BS.CKII Đào Văn Sinh, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP.HCM, nhấn mạnh, việc Hoàn Mỹ đạt chuẩn quốc tế toàn hệ thống cơ sở trực thuộc góp phần cùng Bộ Y tế thực hiện Chiến lược quốc gia nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đạt chuẩn ACHSI toàn hệ thống, Hoàn Mỹ tạo dấu ấn mới cho y tế tư nhân - Ảnh 2.

BS.CKII Đào Văn Sinh, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP.HCM, Chánh Văn phòng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: HM

Ông đánh giá cao cam kết của Hoàn Mỹ trong việc "đặt người bệnh làm trung tâm, đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình và cải tiến chất lượng". Đây là những đóng góp quan trọng, góp phần chia sẻ gánh nặng với y tế công lập, đồng thời củng cố niềm tin của người dân vào dịch vụ y tế tư nhân.     

Đạt chuẩn ACHSI toàn hệ thống, Hoàn Mỹ tạo dấu ấn mới cho y tế tư nhân - Ảnh 3.

ThS. Bùi Chí Tình, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM chia sẻ tại buổi công bố

ẢNH: HM

Nhìn từ góc độ địa phương, ThS. Bùi Chí Tình, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho rằng việc toàn bộ các đơn vị trực thuộc Hoàn Mỹ đạt chuẩn quốc tế cùng lúc "không chỉ mang lại niềm tự hào cho ngành y tế thành phố mà còn góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn và tăng sự hài lòng của người dân".

Hành trình chuẩn hóa toàn hệ thống

Hoàn Mỹ được thành lập từ năm 1997, hiện có hơn 5.000 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế, phục vụ hơn 5 triệu lượt bệnh nhân mỗi năm. Việc đồng hành với ACHSI được coi là bước đi chiến lược để đưa chất lượng dịch vụ tiệm cận chuẩn mực quốc tế. ACHSI là tổ chức kiểm định độc lập, uy tín toàn cầu. Bộ tiêu chuẩn của họ dựa trên những yêu cầu khắt khe về quản lý, vận hành và chăm sóc, đồng thời tương thích với quy định chất lượng của Bộ Y tế Việt Nam. Việc theo đuổi chứng nhận này giúp các cơ sở y tế vừa hội nhập quốc tế vừa bám sát thực tiễn trong nước.

Đạt chuẩn ACHSI toàn hệ thống, Hoàn Mỹ tạo dấu ấn mới cho y tế tư nhân - Ảnh 4.

Bà Louise Cuskelly, Giám đốc điều hành ACHSI, phát biểu tại lễ công bố

ẢNH: HM

Tháng 8.2023, Hoàn Mỹ ký kết hợp tác với ACHSI. Ngay sau đó, tập đoàn tiến hành rà soát và chuẩn hóa các quy trình, tổ chức các buổi đào tạo và huấn luyện đội ngũ. Đồng thời, triển khai nhiều dự án cải tạo cơ sở hạ tầng để đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng và an toàn của ACHSI. Tháng 11.2024, 7 cơ sở đầu tiên được thẩm định thành công. Đến tháng 8.2025, 11 cơ sở còn lại cũng đạt chuẩn, khép lại hành trình gần 2 năm kiểm định toàn diện. "Các tiêu chuẩn của ACHSI đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là bảo đảm người bệnh được chăm sóc trong môi trường an toàn, hiệu quả và đồng cảm. Việc Hoàn Mỹ đạt chứng nhận trên toàn hệ thống thể hiện sự cam kết mạnh mẽ với mục tiêu này", bà Louise Cuskelly, Giám đốc điều hành ACHSI, nói. 

Cam kết duy trì chuẩn chất lượng và cải tiến liên tục

Theo bà Huỳnh Bích Liên, Tổng giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, chứng nhận ACHSI là cột mốc quan trọng nhưng cũng là điểm khởi đầu cho hành trình mới. "Việc toàn hệ thống đạt chứng nhận quốc tế là nền tảng để Hoàn Mỹ tiếp tục giữ vững cam kết lấy người bệnh làm trọng tâm, đặt chất lượng chăm sóc, hiệu quả điều trị và an toàn lên hàng đầu", bà Liên chia sẻ.       

Đạt chuẩn ACHSI toàn hệ thống, Hoàn Mỹ tạo dấu ấn mới cho y tế tư nhân - Ảnh 5.

Toàn cảnh lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ tại TP.HCM

ẢNH: HM

Bà Liên cho biết Hoàn Mỹ sẽ tiếp tục duy trì văn hóa chất lượng trong toàn hệ thống, thường xuyên chuẩn hóa dịch vụ y tế theo chuẩn quốc tế, không ngừng cải tiến quy trình và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên. "Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn", bà Liên khẳng định.

Khám phá thêm chủ đề

Hoàn mỹ Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ y tế tư nhân đạt chuẩn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận