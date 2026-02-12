Dạt dào cảm xúc với MV của NSƯT Thái Sơn: Tết là để về bên mẹ

Tết, với nhiều người trẻ, là những ngày đếm ngược. Đếm để hoàn thành nốt công việc, đếm để mua được tấm vé về quê, đếm để gấp gọn cuộc sống nơi thành phố lại mà trở về với mái nhà xưa. Dù có đi xa đến đâu, có trưởng thành đến mức nào, sâu trong mỗi người vẫn luôn có một sợi dây kéo mình về - đó là mẹ.

Càng lớn, chúng ta càng đi xa. Xa nhà để học tập, lập nghiệp, theo đuổi ước mơ, xây dựng cuộc sống riêng. Những ngày thường trôi qua trong guồng quay công việc, những bữa ăn vội vàng, những cuộc gọi ngắn ngủi "con vẫn ổn, mẹ đừng lo". Nhưng chỉ cần tết đến, cảm giác nhớ nhà lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nhớ mùi cơm nóng, nhớ tiếng mẹ gọi, nhớ cái cách mẹ luôn hỏi "ăn chưa con?" như một câu cửa miệng. Nhớ cảm giác được ngồi bên mâm cơm, không phải vội vàng, không phải ăn cho xong, mà ăn trong sự chăm chút, yêu thương.

Với mẹ, tết không phải là những thứ to tát. Không phải mâm cỗ thật lớn, không phải nhà cửa thật đẹp. Tết của mẹ chỉ đơn giản là… con về.

Có con về, mẹ bỗng bận rộn hơn. Lau lại căn bếp, mua thêm món con thích, nấu nhiều hơn, hỏi han nhiều hơn. Mẹ vẫn vậy, vẫn chăm con như lúc còn nhỏ. Vẫn sợ con ăn không đủ, ngủ không ngon, làm việc mệt. Vẫn dõi theo từng thói quen nhỏ, từng thay đổi dù rất khẽ.

Có con về là tết của mẹ mới trọn vẹn

Người ta vẫn nói, càng lớn càng ít nói lời yêu. Nhưng có lẽ, mẹ chưa bao giờ cần nghe câu đó. Mẹ chỉ cần thấy con bước vào nhà, xách theo vài túi quà, cười nói: "Con về rồi đây". Chỉ vậy thôi, là đủ.

Tết không phải lúc nào cũng rộn ràng như khi còn nhỏ. Không còn háo hức áo mới, không còn mong chờ lì xì. Nhưng tết bây giờ lại có một ý nghĩa khác: Được trở về làm con. Được tạm gác vai trò người trưởng thành, được mẹ hỏi han, được mẹ chăm sóc, được ăn những món mẹ nấu, được sống lại cảm giác bình yên đã từng quen thuộc.

Đó cũng là thông điệp mà nhãn hàng Yumangel cùng NSƯT Thái Sơn gửi gắm qua MV ca nhạc "Viết về mẹ" ra mắt đúng dịp tết năm nay - "Tết là để về bên mẹ". Xa hơn một câu chuyện đoàn viên, dự án còn mang thông điệp "Tết này cùng Yumangel và NSƯT Thái Sơn gửi lời yêu, lời cảm ơn đến những người mẹ" - những người luôn ở phía sau, lặng lẽ chăm sóc gia đình bằng tất cả sự tận tụy.

MV không chỉ là câu chuyện của riêng ai, mà là câu chuyện của rất nhiều người con đang lớn lên, đang đi xa. Những người bận rộn với cuộc sống, đôi khi quên mất rằng, ở nhà luôn có một người đợi. Đợi con về ăn cơm, đợi con kể chuyện, đợi con trở lại đúng nghĩa là "đứa con nhỏ" của mẹ.

Hình ảnh trong MV giản dị mà chạm đến cảm xúc: bữa cơm gia đình, ánh mắt dõi theo của mẹ, cái ôm lặng lẽ khi chuẩn bị đi xa hay những giọt nước mắt hạnh phúc khi gặp nhau sau bao ngày xa cách. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện - là đủ để lấp đầy khoảng trống của cả một khoảng thời gian xa cách.

Và có lẽ, chỉ khi về nhà, chúng ta mới nhận ra một điều: mẹ chưa từng thôi lo lắng. Dù con đã lớn, đã có thể tự chăm sóc bản thân, trong mắt mẹ vẫn là đứa trẻ ngày nào. Và những đứa trẻ năm đó giờ đã lớn khôn và biết lo lắng cho mẹ.

Đã biết hỏi thăm mẹ: "Dạo này còn vì mải làm mà bỏ ăn sáng không?", "Mẹ có mệt lắm không?", "Dạ dày mẹ có còn đau?"... Những câu hỏi nhỏ nhưng chứa cả sự quan tâm lớn.

Bởi con hiểu, mẹ vẫn luôn âm thầm gồng gánh những nỗi vất vả của cuộc sống. Những bữa ăn thất thường, những lo toan khiến sức khỏe đôi khi bị bỏ quên. Mẹ cũng chẳng nói một lời vì sợ con nơi xa lo lắng.

Tết này, ngoài những món quà quen thuộc, nhiều người con cũng bắt đầu nghĩ đến việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình nhiều hơn. Không chỉ để mẹ yên tâm, mà để chính mình có thể tận hưởng trọn vẹn những ngày sum vầy.

Yumangel xuất hiện trong câu chuyện ấy như một người bạn đồng hành thầm lặng, giúp làm giảm và điều trị các triệu chứng của chứng dư axit như đau rát, ợ hơi, ợ chua, trào ngược… Không chỉ chăm sóc dạ dày để mỗi bữa cơm tết thêm trọn vẹn, đó còn là cách người con thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của mẹ và gia đình.

Yumangel hiện có mặt tại hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc, được phân phối bởi Công ty TNHH Đại Bắc - Số 11 đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Tết, suy cho cùng, không nằm ở lịch, cũng không nằm ở những nghi thức cầu kỳ. Tết nằm ở cảm giác được trở về. Được ngồi cạnh mẹ, nghe những câu chuyện cũ, ăn những món quen, và nhận ra rằng, dù đi xa đến đâu, nơi này vẫn luôn là nhà.

