Đặt món thường xuyên trên app nhưng không tích điểm, giới trẻ bỏ lỡ quyền lợi

Ưu tiên sự nhanh chóng, người dùng bỏ lỡ nhiều quyền lợi

Giữa nhịp sống hối hả ở các thành phố lớn, người trẻ thường ưu tiên sự tiện lợi và nhanh chóng trong mọi dịch vụ. Từ đặt đồ ăn, giao hàng cho đến gọi xe,...các nền tảng công nghệ dần trở thành ‘bạn đồng hành’ quen thuộc đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

Với Thiện Nhân (25 tuổi, quản lý sản xuất quay dựng tại TP.HCM), bữa ăn hiếm khi diễn ra đúng giờ vì đặc thù công việc. Nhiều khi, anh chỉ kịp ăn vội trong phòng dựng, tranh thủ lúc máy đang xuất file. Cũng vì vậy, việc đặt món qua ứng dụng đã trở thành giải pháp cố định của Nhân mỗi ngày.

Dù thường xuyên sử dụng các nền tảng công nghệ này, không phải người dùng nào cũng tận dụng hết các quyền lợi đi kèm, đơn cử như chương trình tích điểm - vốn được tích hợp ngay trong ứng dụng và không tốn thêm chi phí. ‘Khi đặt đơn, mình chỉ quan tâm xem quán có gần không, thực đơn phong phú thế nào, được bao nhiêu sao đánh giá và có khuyến mãi hấp dẫn hay không, chứ hiếm khi để ý đến số điểm mình đã tích lũy’, Nhân chia sẻ.

Công việc bận rộn khiến Thiện Nhân trở thành ‘khách quen’ của các ứng dụng đặt đồ ăn online

Những hôm ‘rỗng ví’, điểm thưởng trở thành cứu cánh

Thực tế, khi trải nghiệm dịch vụ, người dùng có thể chọn tận dụng hoặc không dùng đến quyền lợi đi kèm. Nhưng trong một vài tình huống cụ thể, những quyền lợi tưởng chừng nhỏ bé lại phát huy tác dụng rõ rệt. Với sinh viên hoặc nhân viên văn phòng vào cuối tháng, điểm thưởng có thể giúp giảm một phần chi phí, thậm chí đổi được một bữa ăn miễn phí.

Thiện Nhân chia sẻ thêm: ‘Hôm đó mình đặt đồ ăn trưa GrabFood thì phát hiện ví điện tử còn lại có mấy chục nghìn. Đang tính bỏ bớt món nước mình yêu thích thì bé đồng nghiệp nhắc chọn dùng điểm thưởng để giảm trực tiếp trên đơn hàng. Bất ngờ là ứng dụng tự động gợi ý số điểm tương ứng với giá trị đơn hàng luôn. Đơn của mình có giá khoảng 58.000 đồng, ứng dụng gợi ý dùng khoảng 1.700 điểm. Mình chọn đổi điểm, thế là được miễn phí đơn hàng luôn. Cảm giác lúc đó đúng kiểu ‘ủa, dễ zị hả? Ngon ha!’ vậy mà bấy lâu nay mình cứ thế không để ý việc tích điểm vì nghĩ nó chẳng đáng bao nhiêu. Tiếc ghê á.’

Điểm tích lũy giờ có thể đổi được một bữa trưa ngon lành hay ly nước yêu thích miễn phí.

Từ khoảnh khắc đó, Thiện Nhân bắt đầu thay đổi hẳn cách nhìn về việc tích điểm. Anh dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về chương trình tích điểm của Grab, bởi đây là ứng dụng đặt đồ ăn anh sử dụng hàng ngày. Theo Nhân, khác với các ưu đãi thông thường vốn chỉ áp dụng trong một số khung giờ, hoặc tại vài cửa hàng nhất định, anh có thể chủ động sử dụng điểm thưởng để được giảm giá bất cứ lúc nào, ở bất cứ quán nào. ‘Bé đồng nghiệp còn chỉ cho mình đặt đơn GrabFood vào khung ‘giờ vàng’ 7–9h sáng, hoặc chọn đặt món từ các quán trong bộ sưu tập ‘Quán ngon đặc tuyển’, để có ưu đãi ‘Thưởng 50 điểm’’, Nhân hào hứng chia sẻ. Ngoài ra, Nhân còn tích thêm 200 điểm khi làm trưởng nhóm cho các đơn hàng đặt chung với đồng nghiệp.

Từ ngày biết về chương trình tích điểm của ứng dụng, Thiện Nhân chưa để lọt điểm nào qua kẽ tay.

Sau một thời gian để ý tích điểm, Nhân nhận ra chẳng tốn công sức gì, chỉ cần chú ý chọn thời điểm đặt món hay quán ăn là điểm thưởng cứ thế được tích luỹ. ‘Trước đây mình không quan tâm lắm đến việc tích điểm. Nhưng giờ mới thấy, chương trình tích điểm của Grab vừa dễ, vừa nhanh, lại nhiều quyền lợi hay. Lâu lâu đổi điểm lấy một bữa ăn hay ly cà phê miễn phí cũng thấy vui, giống như tự thưởng cho mình vậy’ - Thiện Nhân cho hay.

Thỉnh thoảng, Nhân lại đổi điểm thưởng cho đơn cà phê miễn phí.

Có thể thấy, chương trình tích điểm không mang lại lợi ích tức thì, nhưng ‘tích tiểu thành đại’ và mỗi điểm thưởng đó vẫn là giá trị cộng thêm dành cho người dùng. Việc chủ động tích lũy và sử dụng điểm thưởng không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí, mà còn mở ra nhiều trải nghiệm mới mẻ, đặc biệt là các chương trình có thao tác đơn giản và dễ tiếp cận như của Grab.

Bạn có biết? GrabRewards là chương trình tích điểm dành cho người dùng Grab, giúp tăng thêm tiện ích và quyền lợi mỗi lần sử dụng dịch vụ. Giờ đây, người dùng không chỉ được tích điểm sau mỗi lần sử dụng dịch vụ Grab, mà còn có thể tích thêm điểm dễ dàng nhờ 3 bí kíp đơn giản sau: Làm trưởng nhóm khi ‘Đặt đơn nhóm’ trên GrabFood: +200 điểm*

Đặt bữa sáng vào khung giờ 7–9h: +50 điểm*

Chọn món từ các quán ăn trong Bộ sưu tập Quán ngon đặc tuyển: +50 điểm* Ngoài ra, trở thành hội viên GrabUnlimited cũng giúp bạn tích thêm điểm khi đặt Grab, với mỗi 7.000đ chi tiêu = 1 điểm. Điểm tích lũy có thể dùng để giảm giá trực tiếp cho đơn hàng GrabFood tiếp theo; hoặc đổi thành ưu đãi giảm giá cho các dịch vụ khác của Grab như di chuyển, giao hàng, đi chợ; hoặc đổi thành voucher từ các thương hiệu uy tín trong lĩnh vực ẩm thực, giải trí, mua sắm và du lịch. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình tích điểm và (*) xem thêm điều khoản & điều kiện áp dụng tại đây.



