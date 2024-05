Đất nền giá rẻ, pháp lý chuẩn chỉnh đang được nhà đầu tư ‘săn đón”

Rất đông khách hàng tham dự một sự kiện giới thiệu dự án mới tại thành phố Bến Cát, Bình Dương



Giao dịch đất nền sôi động

Một trong những thị trường có phân khúc đất nền giao dịch sôi động nhất phải kể đến Bình Dương. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, lượt tìm kiếm nhà đất Bình Dương trong tháng 3.2024 tăng hơn 83% so với tháng 2. Trong đó, đất nền là phân khúc có mức độ tăng mạnh nhất với lượt tìm mua cao gấp 114% so với tháng trước đó, đất nền dự án và nhà phố cũng lần lượt tăng 113%, 75% so với tháng trước.

Báo cáo của Batdongsan.com.vn được giới kinh doanh đánh giá khá sát với tình hình thực tế khi kinh tế vĩ mô cũng dần đi vào tăng trưởng ổn định, các chính sách hỗ trợ thị trường được khơi thông.

Những căn nhà phố kiến trúc châu Âu sang trọng đang xây dựng tại khu đô thị Richland Residence, TP.Bến Cát

Một nguyên nhân khác khiến phân khúc đất nền trở nên sôi động là nhờ tâm lý "ăn chắc mặc bền". Bởi hiện nay nhiều người dân cho rằng nhà gắn liền với đất mới là sản phẩm có nhiều giá trị, có thể làm "của để dành" hoặc đầu tư dài hạn bởi giá nhà đất hầu như không giảm mà luôn tăng theo thời gian. Cụ thể, lợi nhuận bình quân của phân khúc đất nền đang phổ biến ở mức 15-20%/năm, tỉ lệ này khá cao và ổn định.

Anh Quốc Khanh - khách hàng chuyên đầu tư đất nền ngụ tại thành phố Thủ Đức, cho biết mỗi phân khúc bất động sản đều có những ưu điểm riêng. Tuy nhiên, anh vẫn chuộng đất nền nhờ tính an toàn. "Đất nền vẫn là sản phẩm đầu tư tiềm năng bởi phân khúc này thường tăng giá tốt nếu chọn được sản phẩm phù hợp", anh Khanh nói và cho biết thêm, đối với anh, các dự án nằm gần khu công nghiệp, các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng đang phát triển… luôn là "món quà" đầu tư hấp dẫn nhất.

Ở một góc độ khác, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 quy định, kể từ ngày 1.7.2024, có 105 tỉnh, thành phố, quận huyện trên cả nước không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực quy định. Tại Bình Dương, các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và Bến Cát là những đô thị nằm trong diện này. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư đang ráo riết tìm kiếm cơ hội đầu tư đất nền trước khi Luật có hiệu lực, tạo nên sự sôi động cho thị trường.

Khảo sát cho thấy, hiện nay sức hút mạnh mẽ thuộc về những sản phẩm có mức giá trên dưới 1 tỉ đồng/nền. Số liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy mức độ quan tâm đến phân khúc giá này đang chiếm phần lớn tổng số người có nhu cầu đầu tư đất nền. Đặc biệt, các dự án có pháp lý "sạch", tọa lạc tại những đô thị có kinh tế phát triển mạnh, giao thông đồng bộ, công nghiệp sầm uất… đang được nhiều nhà đầu tư ráo riết săn tìm.

Tâm điểm thành phố mới Bến Cát

Thành phố Bến Cát chỉ mới thành lập nhưng có nguồn nội lực lớn, tốc độ đô thị hóa, tốc độ tăng trưởng kinh tế không kém cạnh những đô thị đi trước như Thuận An, Dĩ An hay Thủ Dầu Một. Bởi thời gian qua, Bến Cát đã làm rất tốt các hạng mục như nâng cấp mạng lưới giao thông, phát triển hệ thống tiện ích cũng như các công trình an sinh xã hội.

Năm 2024, theo kế hoạch thì Bến Cát tiếp tục được chi hơn 438 tỉ đồng vốn đầu tư công để phát triển hạ tầng, nâng cấp diện mạo đô thị. Điều này hứa hẹn mở ra một thời kỳ phát triển mới cho Bến Cát, trở thành một đô thị hiện đại và có nền kinh tế năng động bậc nhất tại Bình Dương.

Một khu công nghiệp hiện đại đã lấp đầy diện tích tại thành phố Bến Cát

Cụ thể, bên cạnh nhiều trục giao thông huyết mạch sẵn có như Quốc lộ 13, đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn - Bàu Bàng, Trần Đại Nghĩa, ĐT 741, ĐT 744, ĐT 748, ĐT 749A… Bến Cát đang tích cực triển khai nhiều dự án lớn, nổi bật là mở rộng đường Vành đai 4, ĐT 748, ĐT 741 - Nguyễn Văn Thành, Trần Đại Nghĩa, kéo dài đường Lê Lợi đoạn từ khu công nghiệp Đồng An 2 đến đường Trần Đại Nghĩa… Đặc biệt, tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, cảng sông An Tây tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỉ đồng nằm trên địa bàn Bến Cát cũng là những dự án trọng điểm đang được đẩy mạnh đầu tư.

Song song phát triển hạ tầng giao thông, thành phố Bến Cát cũng đang có những đột phá mới trong lĩnh vực công nghiệp. Ngoài 8 khu công nghiệp quy mô lớn đang hoạt động nhộn nhịp, thu hút gần 10 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chiếm gần một phần tư trong tổng số 40,5 tỉ USD vốn FDI của toàn tỉnh Bình Dương, Bến Cát còn là một trong những địa phương đón đầu làn sóng dịch chuyển công nghiệp về phía Bắc Bình Dương. Theo đó, Bến Cát sẽ mở rộng thêm 1.000 ha diện tích khu công nghiệp trong giai đoạn sắp tới.

Kinh nghiệm của những nhà đầu tư bất động sản đi trước cho thấy, ở đâu hạ tầng - công nghiệp phát triển sẽ "mở đường" cho bất động sản bứt phá, bởi sẽ thu hút rất đông dân cư về sinh sống và làm việc dẫn đến nhu cầu chỗ ở lớn. Chưa kể hiện đất nền tại khu vực Bến Cát đang khá mềm dù nằm liền kề thành phố mới Bình Dương. "Đó là lý do nhiều nhà đầu tư đặt niềm tin vào thị trường bất động sản Bến Cát", Giám đốc một Sàn bất động sản tại Thủ Dầu Một khẳng định.

Theo tìm hiểu, một trong những dự án đang có nhiều sức hút tại Bến Cát là khu đô thị Richland Residence tọa lạc trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Lợi. Đây là dự án có pháp lý chuẩn chỉnh và là dự án hiếm hoi được chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Bến Cát thời điểm này. Được biết, dự án này sẽ có mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ với số vốn ban đầu khoảng 320 triệu đồng đã có thể sở hữu được một nền đất. Nếu nhà đầu tư có nhu cầu, hai ngân hàng Vietcombank và OCB sẽ hỗ trợ vay 70% với lãi suất cố định chỉ 4,8%/2 năm và ân hạn nợ gốc 2 năm.