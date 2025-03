Đất Nhơn Trạch sốt trên 'miệng cò'

Cần tìm hiểu kỹ

Nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng trước cơn sốt ảo, cần tìm hiểu kỹ mặt bằng giá đất khu vực dự kiến đầu tư, nắm rõ tiến độ thay đổi quy hoạch để đánh giá rủi ro và khả năng tăng trưởng. Việc mua vào khi giá đã tăng mạnh thường đi kèm với rủi ro lớn hơn nhiều so với lợi nhuận kỳ vọng. Những nơi có quy hoạch cụ thể và đang trong giai đoạn triển khai hạ tầng hay các dự án được đầu tư đồng bộ, hiện đại, với nhiều chính sách thu hút người dân về ở sẽ là lựa chọn an toàn hơn so với các khu vực chỉ được đẩy giá theo tin đồn.

Ông Nguyễn Văn Đính (Chủ tịch Hội Môi giới BĐS VN)