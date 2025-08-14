'Đất nước sẽ hóa rồng nếu gỡ được vấn đề thể chế'

Sáng 14.8, Báo Quân đội nhân dân tổ chức tọa đàm Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, phát biểu khai mạc tọa đàm ẢNH: GIA HÂN

Cần những chính sách cụ thể

Phát biểu khai mạc, thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, nhấn mạnh 80 năm đã trôi qua, nhưng giá trị, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Tám vẫn luôn nóng hổi tính thời sự.

Theo ông Bộ, đất nước ta đang chuẩn bị chuyển sang một giai đoạn phát triển hết sức quan trọng: trở thành nước có thu nhập trung bình cao và có quỹ thời gian khoảng 20 - 25 năm để thực hiện các nỗ lực vươn mình trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, nền công nghiệp hiện đại.

Ông Bộ đề nghị các đại biểu bên cạnh phân tích những ý nghĩa vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, cần nêu rõ làm thế nào để tận dụng thời cơ, biến thách thức thành cơ hội để đạt được thành công, như cách mà cha ông chúng ta đã làm được khi tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Nêu ý kiến tại tọa đàm, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Tám thành công là nhờ sự lãnh đạo tài tình của Đảng, trong đó, vai trò hạt nhân của Đảng là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông Hợp, khái quát đức và tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể trong 4 chữ: "yêu nước thương dân". "Cứ học Bác thì đất nước sẽ thăng hoa, đạt được các mục tiêu đề ra", ông Hợp nhấn mạnh.

Từ đó, ông Hợp cho rằng, để đến năm 2045, đất nước trở thành nước thu nhập cao, yếu tố quan trọng nhất là khai thác triệt để sức mạnh của nhân dân - giải phóng sức dân.

Nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT Lê Doãn Hợp cho rằng nghị quyết ban hành mới chỉ là mục tiêu, cần quyết liệt ban hành chính sách để thực hiện ẢNH: GIA HÂN

Ông Hợp kể, Nghị quyết Đại hội IV năm 1976 đặt mục tiêu đến năm 1980 đạt 21 triệu tấn lương thực nhưng nhiều năm không đạt được.

"Đồng chí Võ Thúc Đồng, Bí thư Nghệ An khi đó ra làm Bộ trưởng Nông nghiệp ngồi tâm sự với tôi là 8 - 9 năm mãi không đạt được. Nhưng đến năm 1988 khi ra Nghị quyết khoán 10 thế là làm được. Đấy là giải phóng sức dân", ông Hợp nói.

Đề cập 4 nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, ông Hợp nói "rất mừng" và cho rằng 2 nghị quyết đóng vai trò giúp nền kinh tế đất nước cất cánh là Nghị quyết 57 về đột phá khoa học, công nghệ và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, theo ông Hợp, nghị quyết được ban hành mới là mục tiêu, cần phải có những chính sách cụ thể mới hiệu quả. "Ta cứ nghĩ ra nghị quyết là có tất cả. Không phải! Cho nên tôi nghĩ Đảng phải đổi mới quyết liệt xây dựng ban hành chính sách để làm", ông Hợp kiến nghị.

"Thể chế trói buộc hết tất cả"

TS Nguyễn Sĩ Dũng, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, nhìn nhận đất nước đang đứng trước một giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi thực hiện cải cách thể chế một cách tổng thể.

"Tổng Bí thư Tô Lâm nói một điều đi vào ruột gan của vấn đề đất nước chúng ta bây giờ. Đó là thể chế là điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn. Thực chất chúng ta vướng gì đấy là vướng thể chế, vướng quy định cả thôi. Quả thực là thể chế trói buộc hết tất cả", ông Dũng nhận định và cho biết rất mừng vì Đảng, Nhà nước đã nhận ra vấn đề này.

TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, đất nước đang đứng trước một giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi thực hiện cải cách thể chế một cách tổng thể ẢNH: GIA HÂN

"Đến thời điểm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Tám, thành lập nước, đất nước ta có thể hóa rồng nếu chúng ta gỡ được vấn đề thể chế", TS Nguyễn Sĩ Dũng nói.

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, để gỡ điểm nghẽn thể chế, một hệ thống pháp luật hiện đại và khả thi là nền tảng quan trọng. Nhấn mạnh tính khả thi, ông Dũng nói, pháp luật hiện tại quá nhiều quy định, luật lệ, điều chỉnh quá nhiều.

"Bây giờ anh quyết một dự án anh phải tuân thủ quy định của luật Quy hoạch, luật Đất đai, luật Phòng cháy chữa cháy, luật Xây dựng. Các quy định nhiều đến mức độ như vậy thì rõ ràng tính khả thi thấp", ông Dũng chỉ ra.

Để tăng tính khả thi, ông Dũng cho rằng, pháp luật phải "ít thôi". Quốc hội phải có một chức năng quan trọng là thẩm định sự cần thiết của pháp luật, chứ không chỉ là làm luật. Cùng đó, phải thiết kế cơ chế thử nghiệm cho các chính sách.