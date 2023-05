'Đất rừng phương nam' và loạt phim bị phản ứng vì ồn ào của diễn viên

Năm 2019, Diễm My 9X từng có bài viết chia sẻ về việc một cửa hàng lấy ảnh thẻ của cô để quảng cáo, đồng thời bông đùa rằng có nên đòi 100 triệu đồng. Sự việc xảy ra khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên đá xéo ồn ào của Trương Thế Vinh với một nhãn hàng nên chỉ trích cô. Dù sau đó Diễm My 9X lên tiếng xin lỗi song làn sóng chỉ trích chưa dừng lại. Thậm chí nhiều người còn đòi tẩy chay phim Phượng khấu có cô tham gia. Tuy nhiên một thời gian sau, đoàn phim cũng thông báo Diễm My 9X không góp mặt trong tác phẩm này vì không sắp xếp được thời gian