Đặt tên con bằng ân tình với bệnh viện: Hành trình từ CH Séc về TP.HCM tìm con

Hai năm mong con và một chẩn đoán khó

Suốt hai năm mong con, đôi vợ chồng trẻ không ít lần đối mặt với những giọt nước mắt chạnh lòng. Thử thách càng lớn hơn khi người chồng được chẩn đoán vô tinh – tình trạng không tìm thấy tinh trùng khi xét nghiệm tinh dịch, một trong những nguyên nhân gây hiếm muộn nam giới khó điều trị nhất.

Ở tuổi 28 – độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, không cam chịu từ bỏ giấc mơ tìm con, cặp đôi quyết định gác lại công việc, bay về Việt Nam để tìm kiếm tia hy vọng tại IVF Phương Châu Sài Gòn – Bệnh viện Phương Nam (TP.HCM).

Bản lĩnh y học và kỳ tích micro-TESE

Bác sĩ Phan Thị Thu Thảnh – Phó đơn nguyên Hỗ trợ sinh sản, IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam (Thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) cho biết, với các trường hợp vô tinh, việc tìm được tinh trùng là thử thách lớn nhất, quyết định toàn bộ hướng đi của quá trình điều trị.

"Hướng điều trị được triển khai là phẫu thuật micro-TESE cho người chồng. Tinh trùng tìm được sẽ được trữ đông, phục vụ quá trình tạo phôi trước khi chuyển phôi cho người vợ", bác sĩ Thảnh chia sẻ về phác đồ.

Bác sĩ Phan Thị Thu Thảnh - Phó đơn nguyên Hỗ trợ sinh sản tại IVF Phương Châu Sài Gòn

Micro-TESE là kỹ thuật vi phẫu sử dụng kính hiển vi phẫu thuật để nhận diện những ống sinh tinh có khả năng chứa tinh trùng. Mẫu mô sau đó được chuyển đến phòng xét nghiệm để kiểm tra bằng kính hiển vi có độ phóng đại cao hơn. Cách tiếp cận này giúp tăng cơ hội thu được tinh trùng, đồng thời hạn chế tối đa lượng mô tinh hoàn phải lấy.

Nhờ kinh nghiệm chuyên môn vững vàng cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, trong đó có phòng lab nuôi cấy phôi đạt chuẩn phòng sạch ISO 5 và công nghệ nuôi cấy phôi Timelapse tích hợp trí tuệ nhân tạo – ca phẫu thuật micro-TESE đã thành công. Tinh trùng thu được đưa vào trữ đông, người vợ bước vào quy trình tạo phôi ngay sau đó.

Bác sĩ Thảnh đang trong ca thủ thuật điều trị IVFẢnh ẢNH: BVPN CUNG CẤP

Niềm mong đợi của cả gia đình được đáp lại khi người vợ đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên. Thành công ngay từ bước khởi đầu mang lại niềm hạnh phúc vỡ òa cho đôi vợ chồng trẻ, đồng thời để lại "của để dành" là 5 phôi chất lượng tốt cho hành trình phía trước.

Tri ân nơi viết tiếp giấc mơ làm cha mẹ

Ngày thiên thần nhỏ chào đời khỏe mạnh và đáng yêu trong vòng tay cha mẹ, một cái tên đặc biệt đã được gửi gắm: Nguyễn Ngọc Như Nam.

Những lời nhắn gửi ân tình của ba mẹ đến ê-kíp IVF Phương Châu Sài Gòn -Bệnh viện Phương Nam ẢNH: BVPN CUNG CẤP

Trong đó, chữ "Nam" được trân trọng lấy từ tên "Phương Nam" như một lời khắc ghi kỷ niệm sâu sắc, một sự tri ân chân thành đến nơi con được thành hình, nơi y đức và công nghệ đã cùng nhau viết tiếp giấc mơ làm cha mẹ tưởng chừng đã dang dở.

Câu chuyện của đôi vợ chồng Việt đang sinh sống tại Cộng hòa Séc là minh chứng sống động rằng: vô tinh không phải là dấu chấm hết. Với chuyên môn vững vàng, sự thấu cảm sâu sắc và nền tảng công nghệ hỗ trợ sinh sản tiên tiến tại Việt Nam, khoảng cách nửa vòng địa cầu hoàn toàn có thể thu hẹp lại, nhường chỗ cho tiếng khóc trẻ thơ và hạnh phúc trọn vẹn.

Từ khâu tư vấn trực tuyến xây dựng phác đồ cá thể hóa cho đến dịch vụ chăm sóc khách hàng mang tinh thần "Phụng sự từ tâm", IVF Phương Châu Sài Gòn – Bệnh viện Phương Nam (Tập đoàn Y tế Phương Châu) ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy của không chỉ các cặp vợ chồng trong nước mà cả kiều bào và du khách quốc tế trên hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ.

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