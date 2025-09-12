Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đặt trước iPhone 17 series và iPhone Air chính hãng, ưu đãi đến 7 triệu

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
12/09/2025 19:00 GMT+7

Khách hàng đặt trước thế hệ iPhone mới chính hãng tại CellphoneS từ 12.09, mở bán 19.09 gần 150 cửa hàng trên toàn quốc.

CellphoneS chính thức cho khách hàng đặt cọc thế hệ iPhone mới: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air từ 19:00 ngày 12.09 đến hết ngày 18.09.

Khách hàng đặt trước được trợ giá đến 5 triệu khi bán máy cũ lên đời; giảm đến 2 triệu qua thẻ tín dụng hoặc ví điện tử. Thành viên Smember được giảm thêm tới 1% giá trị đơn hàng. Trả góp ‘3-Không’ trên giá khuyến mãi: Trả trước 0 đồng, Không lãi suất, Không phụ phí; đối với khách hàng sở hữu thẻ tín dụng.

CellphoneS mở bán iPhone 17 series và iPhone Air từ 8:00 sáng 19.09 tại 150 cửa hàng toàn quốc. Tai nghe Airpods Pro 3 sẽ mở bán từ 27.09.

Đặt trước iPhone 17 series và iPhone Air chính hãng, ưu đãi đến 7 triệu - Ảnh 1.

Khách hàng mua phụ kiện cùng iPhone 17, được giảm đến 50% vớiốp lưng, miếng dán, cáp sạc, pin dự phòng…

CellphoneS đặt mục tiêu mang trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng mua sắm iPhone 17 qua thông điệp ‘Bù thật ít - Đổi thật nhanh’, hỗ trợ khách hàng mua iPhone 17 giữ ưu đãi trợ giá thu cũ - lên đời trong vòng 3 ngày, từ khi mua máy mới.

Với hơn 150 cửa hàng bán lẻ toàn quốc, 80 cửa hàng trải nghiệm hệ sinh thái Multi Brand Authorized Apple, CellphoneS là nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp của Apple. Trong thời gian mở bán, khách hàng được trải nghiệm các sản phẩm để đưa ra quyết định mua phù hợp nhu cầu.

