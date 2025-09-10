Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Đặt trước iPhone 17 tại XTmobile: Nhận máy sớm, ưu đãi hàng triệu đồng

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
10/09/2025 08:00 GMT+7

Sau thời gian cho khách hàng đăng ký nhận thông tin sớm, hệ thống cửa hàng XTmobile đã chính thức mở chương trình đặt trước iPhone 17 chính hãng từ ngày 9.9 - 18.9.2025.

Ưu đãi đặt trước iPhone 17 tại XTmobile

Hệ thống cửa hàng XTmobile chính thức cho khách hàng iPhone 17 series mới nhất của Apple, bao gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, từ 09.09 đến hết 18.09.2025. Khách hàng đăng ký đặt trước sẽ nhận được loạt ưu đãi độc quyền và ưu tiên nhận hàng trước.

Cụ thể, 17 suất đặt cọc đầu tiên sẽ nhận được bộ quà tặng VIP trị giá 2.499.000 đồng, bao gồm tai nghe, củ sạc nhanh chính hãng và kính cường lực cao cấp. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng voucher thu cũ - đổi mới trị giá 1.000.000 đồng, trừ trực tiếp vào giá máy.

Đối với các suất đặt cọc từ 18 đến 100, khách hàng cũng nhận được bộ quà tặng phụ kiện trị giá 1.499.000 đồng cùng voucher thu cũ đổi mới 1.000.000 đồng, giúp tiết kiệm đáng kể khi nâng cấp điện thoại mới.

Chính sách trả góp 0% lãi suất tại XTmobile cũng là điểm nhấn, cho phép bạn sở hữu iPhone 17 mà không cần lo lắng về gánh nặng tài chính. Thủ tục trả góp đơn giản, chỉ cần CMND hoặc CCCD, phù hợp với cả sinh viên và người đi làm.

XTmobile đã khẳng định vị thế là một trong những hệ thống bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Sản phẩm iPhone 17 tại đây không chỉ đảm bảo nguồn gốc rõ ràng mà còn được cập nhật giá cả cạnh tranh, liên tục điều chỉnh để mang lại lợi ích tối ưu cho khách hàng.

Để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu iPhone 17 sớm nhất, bạn nên đăng ký đặt trước ngay khi chương trình bắt đầu. Số lượng sản phẩm trong đợt đầu thường có hạn, đặc biệt với các phiên bản cao cấp như iPhone 17 Pro Max. Hãy liên hệ hotline 1800.6229 hoặc truy cập website xtmobile.vn để được tư vấn chi tiết và hoàn tất thủ tục đặt cọc.

