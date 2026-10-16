Đặt trước iPhone Duo tại Thế Giới Di Động: Cọc bao nhiêu, khi nào nhận máy?

Tại Thế Giới Di Động, chương trình đặt trước chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple mở từ 19h ngày 16.10, người mua đặt cọc 30 triệu đồng và dự kiến nhận máy từ 23.10. Số máy đợt đầu có hạn nên ngày giao hẹn theo thứ tự hoàn tất đặt cọc, ưu đãi đi kèm cũng áp dụng theo suất và có thể thay đổi.

iPhone Duo gập lại với màn hình ngoài 5,4 inch ẢNH: APPLE

Bốn phiên bản iPhone Duo chênh nhau đến 39 triệu đồng

Tại thời điểm viết bài, giá iPhone Duo bản 256GB là 64,99 triệu đồng, bản 512GB là 71,49 triệu đồng. Hai bản 1TB, 2TB giá 84,49 triệu đồng và 103,99 triệu đồng. Máy dùng chip A20 Pro như hai bản Pro của dòng iPhone 18, nhưng mở ra thành màn hình 7,6 inch.

Máy chỉ dùng eSIM, nên chuyển SIM trước ngày nhận máy

iPhone Duo không có khay SIM vật lý, nên người đang dùng SIM thẻ cần chuyển sang eSIM tại Mobifone, Viettel hoặc Vinaphone trước ngày nhận máy.

Khoản cọc lớn khiến nhiều người muốn chia nhỏ chi phí. Trong giai đoạn đặt trước, Thế Giới Di Động có trả chậm 0% với mức trả trước từ 10% và kỳ hạn đến 18 tháng, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, phiếu mua SIM data 500.000 đồng và phiếu mua phụ kiện 150.000 đồng. Điều kiện từng chương trình bạn có thể xem chi tiết tại thegioididong.com.

Nguồn: Thế Giới Di Động