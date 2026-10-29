Đặt vé máy bay trên VietinBank iPay Mobile, cơ hội trúng vé khứ hồi

Đặt vé máy bay trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng đang trở thành lựa chọn thuận tiện cho người dùng khi lên kế hoạch du lịch, công tác hoặc về quê dịp cuối năm. Với VietinBank iPay Mobile, khách hàng có thể tìm kiếm hành trình, lựa chọn chuyến bay, nhập thông tin hành khách và thanh toán ngay trên một nền tảng.

Chia sẻ về trải nghiệm này, chị Thu Hà (29 tuổi, Hà Nội), người thường tranh thủ các kỳ nghỉ ngắn để du lịch, cho biết việc đặt vé trên ứng dụng giúp chị chủ động cân đối thời gian và chi phí. "Có những chuyến đi tôi lên kế hoạch trước cả tháng, nhưng cũng có lúc thấy lịch bay và giá vé phù hợp là quyết định đi luôn", chị Hà chia sẻ.

Cơ hội nhận vé khứ hồi Sun PhuQuoc Airways

Đón nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm, VietinBank iPay Mobile phối hợp cùng Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) triển khai chương trình "Đặt vé máy bay - Quay số trúng chuyến bay mơ ước", với sự đồng hành của Sun PhuQuoc Airways.

Theo thể lệ, khách hàng có giao dịch đặt vé hợp lệ, thanh toán và xuất vé thành công trong thời gian từ 19.10 đến hết 30.11.2026 sẽ nhận một lượt dự thưởng cho mỗi giao dịch đáp ứng đầy đủ điều kiện. Khách hàng thực hiện nhiều giao dịch hợp lệ có thể gia tăng số lượt tham gia quay số.

Để sử dụng tiện ích, khách hàng truy cập VietinBank iPay Mobile, chọn "Đặt vé máy bay", lựa chọn hành trình nội địa hoặc quốc tế, nhập thông tin chuyến đi, chọn chuyến bay phù hợp và hoàn tất thanh toán.

Thông tin chi tiết về chương trình và điều kiện áp dụng được cung cấp qua tổng đài hỗ trợ 24/7 của VNPAY: 1900 555 520 hoặc email hotrovnpay@vnpay.vn.