Đất Xanh Miền Trung: Đối tác phát triển khu A - Đô thị mới An Vân Dương

Cú bắt tay của những "ông lớn"

Lễ ký kết và công bố đối tác phát triển chiến lược diễn ra ngày 25.6.2026, tại khách sạn Radisson Hotel Da Nang, theo đó Đất Xanh Miền Trung trở thành đơn vị phát triển và phân phối dự án tại khu A - Đô thị mới An Vân Dương. Như vậy, chỉ trong vòng 4 tháng, Đất Xanh Miền Trung và Tập đoàn IUC đã liên tiếp ký kết hợp tác phát triển hai dự án, gồm Hue Oriental và dự án này, qua đó thể hiện sự tin tưởng, đồng hành và định hướng hợp tác lâu dài giữa hai bên, hướng tới mục tiêu phát triển khu đô thị đồng bộ, hiện đại tại thành phố Huế.

Công ty CP Tập đoàn IUC và Đơn vị phát triển - phân phối Đất Xanh Miền Trung thực hiện nghi thức ký kết hợp tác chiến lược

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Công, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn IUC, cho biết: "Chủ đầu tư đã dành nhiều tâm huyết và nguồn lực để triển khai dự án, với kỳ vọng kiến tạo một khu đô thị đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư tại TP Huế".

Ông cũng đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm phát triển thị trường của Đất Xanh Miền Trung tại thành phố Huế, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào sự đồng hành của đơn vị trong quá trình đưa dự án đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.

Đại diện đơn vị phát triển và phân phối chiến lược, ông Trần Xuân Thông, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Trung, cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao tâm huyết, tầm nhìn phát triển và sự đầu tư nghiêm túc của chủ đầu tư. Đất Xanh Miền Trung sẽ tập trung nguồn lực, kinh nghiệm thị trường và hệ thống phân phối để đưa dự án tiếp cận đúng nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực cũng như các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tại thành phố Huế".

Đại diện Đất Xanh Miền Trung chia sẻ về kế hoạch đưa dự án tiếp cận đúng phân khúc khách hàng mục tiêu, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tính thanh khoản cao

Đô thị mới An Vân Dương: Hội tụ lợi thế từ vị trí đến sản phẩm

Sở hữu vị trí chiến lược tại thành phố Huế, Đô thị mới An Vân Dương được quy hoạch đồng bộ với hệ thống hạ tầng hiện đại và đầy đủ các chức năng đô thị, từ khu ở, giáo dục, y tế đến thương mại - dịch vụ.

Khu vực này đang ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ với sự hiện diện của nhiều công trình quy mô như AEON Mall Huế, Tổ hợp Giáo dục FPT Huế cùng định hướng phát triển hệ thống bệnh viện, công viên, khu dân cư và nhà ở xã hội trong tổng thể đô thị An Vân Dương. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 3 km để kết nối đến Kinh thành Huế và khu vực trung tâm thành phố.

Phối cảnh khu đô thị An Vân Dương (TP Huế) – khu vực phát triển đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, hình thành diện mạo đô thị mới của thành phố. (Ảnh minh hoạ)

Sự cộng hưởng giữa quy hoạch bài bản, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và hệ thống tiện ích không ngừng được bổ sung đang từng bước đưa An Vân Dương trở thành một trong những cực phát triển năng động của thành phố Huế.

Bên cạnh lợi thế về vị trí và quy hoạch, dự án còn tạo dấu ấn với dòng sản phẩm thấp tầng khi toàn bộ các căn đều sở hữu mặt tiền rộng từ 7 mét, hoàn thiện mặt ngoài bằng đá nhập khẩu. Thiết kế mang phong cách sang trọng về thẩm mỹ, đồng thời đảm bảo tính đa dạng và linh hoạt trong công năng sử dụng.

Điểm nhấn dự án là toàn bộ sản phẩm thấp tầng có mặt tiền 7 mét, hoàn thiện mặt ngoài bằng đá nhập khẩu, thiết kế sang trọng và linh hoạt công năng sử dụng (Ảnh minh hoạ)

Sự hợp tác giữa năng lực đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn IUC và kinh nghiệm phát triển - phân phối của Đất Xanh Miền Trung được xem là nền tảng quan trọng cho quá trình triển khai dự án, hướng tới mục tiêu phát triển không gian đô thị đồng bộ tại khu vực trung tâm thành phố Huế. Trên cơ sở đó, dự án được kỳ vọng hình thành không gian sống, kinh doanh và đầu tư giàu tiềm năng, trở thành một lựa chọn đáng chú ý trên thị trường bất động sản Huế hiện nay.