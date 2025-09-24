Đất Xanh Miền Trung không còn là công ty con thuộc Regal Group

Thời gian qua, không ít nhà đầu tư nhầm lẫn Đất Xanh Miền Trung là công ty con thuộc hệ sinh thái Regal Group. Sự nhầm lẫn này xuất phát từ mối liên hệ lịch sử về thương hiệu, nhưng hiện nay 2 doanh nghiệp đã hoàn toàn độc lập, với những chiến lược phát triển riêng.

Regal Group tiền thân là Công ty CP Đất Xanh Miền Trung, năm 2023 đổi tên thành Regal Group

Các cổ đông sáng lập quyết định thoái vốn tại Đất Xanh Miền Trung để giai đoạn 2025 – 2030, Regal Group tập trung 100% vào vai trò lớn hơn: chủ đầu tư các khu đô thị, khu phức hợp hạng sang, phân khúc cao cấp, tiêu chuẩn toàn cầu, với tầm nhìn từng bước mở rộng dấu ấn ra thị trường thế giới, phát triển thành tập đoàn BĐS quốc tế.

Regal Group (52-54 Võ Văn Kiệt, P.An Hải, TP.Đà Nẵng), nhà phát triển BĐS hạng sang với các khu đô thị phức hợp, dự án căn hộ, shophouse, biệt thự ven sông, biển với tiêu chuẩn đô thị ESG, thân thiện và tái tạo sức khoẻ

Regal Group chuyển giao thương hiệu Đất Xanh Miền Trung cho thế hệ trẻ Công ty CP Đô Thị Thông Minh Việt Nam. Công ty này trước đó là công ty con của Regal Group.

2 thương hiệu định hướng độc lập

Regal Group phát triển và xây dựng hệ sinh thái toàn diện với các thương hiệu con như Regal Homes, Regal Mall, Regal Hotels & Resorts…, tích hợp chuỗi tiện ích đẳng cấp quốc tế hướng tới khách hàng cao cấp trong và ngoài nước.

Những dự án nổi bật như Regal Legend (Đồng Hới), Regal Capital (Huế), Regal OneRiver, Regal Victoria, Regal Complex, Regal Pavillon (Đà Nẵng), Regal Heritage (Hội An), Regal Maison (Tuy Hòa) đang dần định vị Regal Group là tập đoàn tiên phong kiến tạo những điểm đến toàn cầu, phong cách sống lành mạnh, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ BĐS quốc tế.

Bên cạnh đó, Regal Group còn ra mắt thương hiệu lễ hội Legend Fest, đưa doanh nghiệp lên sàn chứng khoán cuối 2025.

Công ty CP Kinh doanh và đầu tư Đất Xanh Miền Trung (386 Điện Biên Phủ, P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng)

Còn Công ty CP Kinh doanh và đầu tư Đất Xanh Miền Trung duy trì lợi thế là đơn vị môi giới BĐS, với dịch vụ tư vấn, phân phối qua hệ thống sàn giao dịch; đầu tư và phát triển dự án, liên doanh liên kết.

Trong đó chủ đầu tư Regal Group giao cho Đất Xanh Miền Trung là đại lý bán hàng chiến lược một số dự án.

Regal Group đổi tên và tái định vị là bước đi chiến lược nhằm thoát khỏi "chiếc áo cũ", khẳng định bản sắc thương hiệu mới. Việc phân tách giúp mỗi thương hiệu tập trung vào thế mạnh cốt lõi, mang lại hiệu quả cao hơn và phục vụ khách hàng tốt hơn.