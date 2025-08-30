Đất Xanh Miền Trung - Nam Miền Trung khai mở chương mới tại ‘trái tim Đà Nẵng’

Đây là dấu mốc chuyển mình chiến lược, thể hiện khát vọng vươn tầm của một thương hiệu bất động sản tiên phong tại miền Trung

Từ hành trình kiến tạo uy tín

Trong hơn một thập kỷ qua, Đất Xanh Miền Trung đã khẳng định vị thế trên thị trường với nhiều vai trò: từ phân phối độc quyền đến nhà phát triển bất động sản toàn diện. Mỗi dự án đều mang dấu ấn khác biệt, từ căn hộ cao cấp, biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng đến khu đô thị hiện đại quy mô lớn, điển hình như Vista Residence, Peninsula, Hue Heritage, Solera Quy Nhơn...

Kiên định với định hướng phát triển bền vững và tinh thần tiên phong, Đất Xanh Miền Trung luôn đồng hành cùng nhịp tăng trưởng kinh tế, du lịch và đầu tư của khu vực. Mỗi sản phẩm không chỉ dừng ở giá trị dòng tiền, mà còn thể hiện cam kết chất lượng và tầm nhìn gắn kết lâu dài cùng khách hàng, đối tác.

Đến bước đi chiến lược

Việc chuyển trụ sở đến Tòa nhà VNPT, biểu tượng trên trục đường giao thương huyết mạch của TP.Đà Nẵng, không chỉ mở rộng không gian làm việc mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn: đầu tư vào nguồn nhân lực, củng cố thương hiệu và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết.

Không gian làm việc chuyên nghiệp, bài bản

Đây là "ngôi nhà chung" của tập thể, nơi hội tụ sức mạnh, thắp sáng tinh thần đoàn kết và niềm tự hào, minh chứng cho cam kết đồng hành bền vững của Đất Xanh Miền Trung trong việc tạo dựng môi trường làm việc lý tưởng, khơi mở khát vọng vươn xa và dựng xây những giá trị lâu dài.

Từ nền tảng ấy, chúng tôi tiếp tục đặt ra những mục tiêu: phát huy nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh các dự án trọng điểm, khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản trong nước và quốc tế.

Lời mời dành cho những nhân tài bản lĩnh

Song song với hành trình ấy, Đất Xanh Miền Trung mở rộng cánh cửa chào đón những nhân tài giàu khát vọng. Công ty đang tuyển dụng: Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh và chuyên viên kinh doanh. Đây là cơ hội để các ứng viên khẳng định bản lĩnh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, đẳng cấp, đồng hành cùng thương hiệu đã và đang kiến tạo những giá trị vượt bậc tại miền Trung.

Một không gian mới, một chặng đường mới và cũng là lời khẳng định cho tinh thần hợp tác của những con người bản lĩnh, khát khao vươn tới những đỉnh cao mới trong sự nghiệp

Hotline: 0905.400.810

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà VNPT, 346 đường 2/9 (P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng)



