Đất Xanh Miền Trung phân phối độc quyền căn hộ Grand Marina Da Nang

Đất Xanh Miền Trung phân phối Grand Marina Da Nang

Lễ ký kết hợp tác phân phối độc quyền dự án căn hộ cao cấp Grand Marina Da Nang giữa chủ đầu tư Công ty CP BNC Land và đơn vị phân phối Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Kinh doanh Đất Xanh Miền Trung diễn ra tại Khách sạn Hilton Da Nang vào ngày 16.7.

Công ty CP BNC Land và Đất Xanh Miền Trung thực hiện nghi thức ký kết hợp tác ẢNH: ĐXMT

Trở thành đối tác phân phối Grand Marina Da Nang tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực phát triển thị trường của Đất Xanh Miền Trung trong phân khúc căn hộ cao tầng tại miền Trung.

Sống hòa quyện giữa thiên nhiên và di sản

Tọa lạc trên trục Nguyễn Tất Thành ngay trung tâm vịnh Đà Nẵng, Grand Marina Da Nang hướng trọn tầm nhìn ra bãi biển Nam Ô và thừa hưởng không gian di sản của làng chài cổ hơn 700 năm tuổi. Sự giao hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và các giá trị văn hóa bản địa lâu đời mang lại cho dự án một chất sống riêng biệt giữa lòng đô thị biển đang phát triển.

Song hành cùng nét đẹp bản địa, dự án hướng đến trải nghiệm sống hiện đại thông qua hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ từ hồ bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại dịch vụ đến hệ thống đỗ xe thông minh, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Bao quanh Grand Marina Da Nang là hệ sinh thái nghỉ dưỡng và dịch vụ đã và đang hình thành, cùng mạng lưới thương mại, giáo dục và hành chính hiện hữu. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, tiện ích đồng bộ và khả năng kết nối thuận tiện kiến tạo một không gian sống chất lượng, hiện đại.

Phối cảnh Dự án căn hộ cao cấp Grand Marina Da Nang ẢNH: ĐXMT

Đón đầu cực tăng trưởng phía tây bắc Đà Nẵng

Phía tây bắc đang nổi lên như cực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ phát triển thành trung tâm công nghệ cao, logistics, thương mại - dịch vụ và du lịch biển.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng, kinh tế và du lịch đang từng bước thay đổi diện mạo khu vực, thu hút chuyên gia, lao động chất lượng cao cùng dòng khách du lịch, tạo nền tảng cho nhu cầu an cư, lưu trú và khai thác cho thuê. Đây cũng là động lực quan trọng thúc đẩy giá trị của phân khúc căn hộ trong dài hạn.

Tọa lạc tại tâm điểm khu vực này, Grand Marina Da Nang hưởng lợi trực tiếp từ các công trình động lực như Cảng Liên Chiểu, Khu công nghệ cao và Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Các dự án hạ tầng vừa gia tăng khả năng kết nối, vừa nâng cao giá trị khai thác của bất động sản, tạo lợi thế cạnh tranh cho dự án trên thị trường căn hộ ven biển.

Lễ ký kết hợp tác phân phối độc quyền là bước khởi đầu quan trọng đưa Grand Marina Da Nang tiếp cận thị trường. Sở hữu lợi thế trực diện biển, không gian sống giao hòa giữa thiên nhiên và di sản cùng động lực tăng trưởng mạnh mẽ của khu tây bắc, dự án hứa hẹn trở thành điểm sáng của phân khúc căn hộ ven biển, đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư.