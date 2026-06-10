Dấu ấn 30 năm của Nội thất Ngọc Diệp tại các công trình trọng điểm

Uy tín của Nội thất Ngọc Diệp được bảo chứng bằng danh hiệu Thương hiệu Quốc gia, giải thưởng FAST500 cùng hệ thống quản lý ISO 9001 và ISO 14001. Doanh nghiệp sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, cung cấp giải pháp toàn diện cho nhiều không gian: từ nội thất văn phòng (bàn ghế giám đốc, module nhân viên, tủ két sắt) đến trường học, thư viện, khách sạn và y tế. Các dòng sản phẩm tiêu biểu luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng vượt trội, mang đến không gian hiện đại, thẩm mỹ và đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng.

Sản phẩm Nội thất Ngọc Diệp kiến tạo không gian chuyên nghiệp tại các cơ quan, doanh nghiệp lớn

Trải qua ba thập kỷ phát triển, Nội thất Ngọc Diệp đã khẳng định vị thế khi hiện diện tại hàng loạt công trình quy mô lớn trên cả nước. Sự tin tưởng từ các cơ quan và Tập đoàn lớn là minh chứng rõ nét cho năng lực của thương hiệu.