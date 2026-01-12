Dấu ấn Art-Urban trong nghệ thuật thiết kế cảnh quan Essensia Broadway

Cảnh quan đô thị được thiết kế như một phần của phong cách sống Broadway ẢNH: PHÚ LONG

Essensia Broadway - Nơi cảnh quan kể chuyện nhịp sống

Giữa vùng xanh sôi động Nam Sài Gòn, Essensia Broadway được Nhà phát triển Phú Long xây dựng với tầm nhìn tiên phong kiến tạo mô hình thương mại và nghệ thuật Art-Urban. Trên quy mô hơn 25.000 m² và mật độ xây dựng chỉ gần 42%, dự án cung cấp ra thị trường 31 căn nhà phố thương mại (160 - 393 m²) và 56 căn nhà phố liền kề (146 - 345 m²).

Được triển khai đồng bộ trên nền cảm hứng nhạc kịch Broadway kết hợp ngôn ngữ thiết kế Art–Deco, toàn bộ kiến trúc Essensia Broadway cùng hòa quyện trong chỉnh thể thống nhất và tạo nên một sân khấu nghệ thuật ngoài trời, nơi mỗi không gian đều góp phần dẫn dắt nhịp sống đô thị.

Trong đó, hệ cảnh quan dự án với sự chấp bút của Land Sculptor - đơn vị tư vấn thiết kế đến từ Thái Lan, được dàn dựng như một bản nhạc sống động mà khi trải nghiệm, cư dân và du khách sẽ trở thành những nghệ sĩ đầy cảm hứng.

Mở ra nhịp điệu đầu tiên là không gian đường phố nội khu, đóng vai trò dẫn nhịp cho toàn bộ trải nghiệm. Ý đồ này được thể hiện ngay trong cách tổ chức mặt sàn, nơi các trục lát đá được mô phỏng như phím đàn, tạo nên tiết tấu thị giác uyển chuyển, khiến từng bước chân trở nên chậm rãi và có chủ đích hơn. Nhờ vậy, mỗi cuộc dạo bộ không còn đơn thuần là sự di chuyển, mà trở thành một hành trình cảm thụ nhịp sống.

Broadway Lightwalk - tuyến phố ánh sáng năng động, nơi nhịp sống thương mại hòa cùng tinh thần trình diễn Broadway ẢNH: PHÚ LONG

Cảm xúc ấy tiếp tục được nâng tầm khi cư dân rảo bước trên ba tuyến phố nổi bật: Broadway Lightwalk, Broadway Greenline và Broadway Starwalk. Không chỉ là trục giao thông nội khu, mỗi cung đường còn mang trong mình những dấu ấn riêng, góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị Art-Urban đa sắc.

Khởi đầu chuỗi trải nghiệm là Broadway Lightwalk năng động gắn liền với dãy 31 căn nhà phố thương mại. Trên tinh thần Broadway rực rỡ, không gian nơi đây được định hình như "sân khấu mở" với các họa tiết ốp lát đặc biệt kết hợp hiệu ứng ánh sáng giàu tính trình diễn, tạo nên điểm nhấn thị giác nổi bật cho từng mặt tiền. Khi đô thị lên đèn, Broadway Lightwalk chuyển mình thành tâm điểm sôi động của mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí… góp phần hình thành một điểm đến giao thương giàu trải nghiệm tại Essensia Broadway.

Tiếp nối mạch dẫn dắt ấy, Broadway Greenline mở ra một lối dạo nhẹ nhàng, dẫn vào bộ sưu tập 56 căn nhà phố liền kề. Được thiết kế như một hành lang xanh, tuyến phố tạo nên dòng chảy thư giãn trải dài toàn khu. Tại đây, vườn Aura hiện diện như một khoảng dừng tinh tế, mang đến những khoảnh khắc kết nối trọn vẹn.

Vườn Aura - điểm chạm xanh tinh tế giữa không gian nhà phố liền kề ẢNH: PHÚ LONG

Cuối cùng là Broadway Starwalk - tuyến phố dẫn lối trực tiếp vào "ốc đảo" Clubhouse. Với hoa văn lát sàn có sắc độ tương phản, cung đường gợi cảm giác như bước đi trên "bầu trời sao" nhân tạo. Khi ánh sáng và cảnh quan hòa quyện, Starwalk trở thành khoảng chuyển mang tính thưởng lãm – tựa khoảnh khắc bước qua tiền sảnh nhà hát để chạm vào thế giới trải nghiệm phía sau.

Dọc theo các tuyến phố trải nghiệm, nhịp sống Art-Urban dẫn về tổ hợp công viên và quảng trường, một điểm dừng chân lý tưởng của cộng đồng Essensia Broadway.

Với quy mô hơn 3.000 m², không gian mang đến một cấu trúc phân tầng mềm mại. Ở trung tâm, quảng trường nhạc nước trở thành điểm hẹn cho những cuộc gặp gỡ. Bao quanh, mảng xanh lộ diện với đường dạo bộ, khu thể thao, sân chơi trẻ em và công viên thú cưng. Xen giữa là những khoảng mở dành cho khán đài ngoài trời, chòi BBQ và điểm nghỉ chân êm ái.

Đài phun nước nghệ thuật tạo nên lớp chuyển động mềm mại cho công viên và quảng trường ẢNH: PHÚ LONG

Trên nền cấu trúc ấy, ngôn ngữ cảnh quan trở thành nghệ thuật dẫn dắt cảm xúc. Ban ngày, công viên vận hành như miền xanh thư giãn, nơi nhịp sống chậm lại, đủ để cộng đồng tận hưởng sự cân bằng sau những chuyển động trên phố. Khi đêm xuống, không gian được "đánh thức" thành quảng trường nhộn nhịp, đưa trải nghiệm Art–Urban chạm đến cao trào và đọng lại một ngày trọn vẹn.

Ánh sáng - Nghệ thuật kéo dài "đời sống" cảnh quan

Khi ánh sáng được thiết kế có chủ đích, cảnh quan càng được khai phóng để khơi mở những tầng cảm xúc mới. Vì vậy, tại Essensia Broadway, ánh sáng được xem như một phần cốt lõi của nghệ thuật thiết kế cảnh quan, khi mà mỗi sắc độ, cường độ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, góp phần tạo nên bản sắc sống khác biệt giữa lòng Nam Sài Gòn.

Theo đó, hệ thống chiếu sáng được triển khai dựa trên nguyên tắc chuyển tiếp và phân tầng, nhằm mở rộng trải nghiệm không gian theo từng thời điểm trong ngày. Ánh sáng tự nhiên được tiết chế thông qua vật liệu, cây xanh và mặt nước, giúp cảnh quan duy trì trạng thái cân bằng và thư thái. Trong khi đó, ánh sáng nhân tạo với hệ thống LED hiện đại bậc nhất tạo nên một dòng chảy cảm xúc liền mạch, phản ánh sự chuyển động tinh tế của nhịp sống đô thị về đêm.

Khi đô thị lên đèn, cảnh quan Essensia Broadway bước vào khoảnh khắc trình diễn đầy cảm xúc ẢNH: PHÚ LONG

Trong dòng chảy ấy, ánh sáng còn đóng vai trò phân định rõ tính cách từng không gian. Trên các tuyến phố dạo bộ, ánh đèn được giữ ở trạng thái vừa đủ, khuyến khích những bước chân chậm rãi và những cuộc gặp gỡ đời thường. Ở các trục thương mại, ánh sáng chuyển sang nhịp điệu sinh động hơn, mang tinh thần trình diễn và sức sống đặc trưng của Broadway – nơi cảnh quan trở thành phông nền cho các hoạt động đô thị diễn ra liên tục.

Tại công viên và quảng trường trung tâm, ánh sáng không chỉ hiện diện trên mặt sàn, lối đi mà tương tác trực tiếp với mặt nước và không gian mở. Những chuyển động phản chiếu mềm mại tạo nên một lớp trải nghiệm giàu cảm xúc, đủ tĩnh để nghỉ ngơi và đủ sống động để khơi gợi kết nối cộng đồng.

Có thể thấy, chính ánh sáng đã kéo dài "đời sống" cảnh quan, khai phóng cách đô thị được cảm nhận và sử dụng mỗi ngày. Ánh sáng dẫn lối, tạo tiết tấu và mở ra những trạng thái sống khác nhau, để mỗi khoảnh khắc xuống phố trở thành một trải nghiệm khó quên.

Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ, Essensia Broadway không chỉ là một tâm điểm sống, giao thương và trải nghiệm đô thị hiện đại mà còn là nơi phong cách sống Broadway được thể hiện trọn vẹn qua nghệ thuật thiết kế cảnh quan. Tại đây, đô thị không chỉ để ở mà để thưởng lãm, cảm nhận và tận hưởng trong một nhịp sống Art-Urban đang góp phần định hình diện mạo mới cho Nam Sài Gòn.