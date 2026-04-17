Dấu ấn bờ Đông: Hành trình hình thành trung tâm chiến lược mới của thành phố

Chuyển vùng chiến lược: Từ khu vực mở rộng đến tọa độ tâm điểm

Vào thập niên 1960-1970, khu phía nam sông Hàn của Seoul gần như là vùng ngoại ô nông nghiệp. Trung tâm kinh tế - hành chính khi đó nằm hoàn toàn ở phía bắc. Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt: chọn Gangnam để xây dựng cực đô thị mới, giảm tải trung tâm cũ và tái cấu trúc không gian thành phố.

Công thức kiến tạo "kỳ tích Gangnam" được triển khai theo ba trụ cột: kết nối - trục lực - lan tỏa. Hàng loạt cây cầu vượt sông Hàn được xây dựng, đại lộ Teheran-ro hình thành như xương sống tài chính - công nghệ, cùng mạng lưới metro mở rộng, liên kết trực tiếp với CBD cũ. Sau bốn thập kỷ, Gangnam vươn mình thành biểu tượng của "kỳ tích sông Hàn", đóng góp khoảng 25% GDP của Seoul dù chỉ chiếm chưa đến 3% diện tích.

Thượng Hải - Phố Đông với hạ tầng đi trước bắt đầu từ cầu - hầm vượt sông Hoàng Phố, sân bay quốc tế Pudong, hệ thống metro hiện đại, khu tài chính Lujiazui…Dù chỉ chiếm 1/5 diện tích so với Thượng Hải, nhưng Phố Đông đóng góp khoảng 30% GDP cho toàn khu vực.

Và hiện tại, TP.HCM đang làm điều tương tự với khu đông. Câu chuyện bắt đầu từ bài toán "đưa dòng người qua sông" bằng hầm Thủ Thiêm. Sau đó là chuỗi nâng cấp Xa Lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Võ Chí Công, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và tuyến Metro số 1. Các dự án trọng điểm như nút giao An Phú, Mỹ Thuỷ hay Vành đai 3 chính thức về đích trong năm 2026, đóng vai trò như đòn bẩy kép: giải tỏa áp lực cho lõi trung tâm hiện hữu, mở ra tiền đề cho một cực tăng trưởng mới của đô thị.

Khu Đông TP.HCM - khu vực hiếm hoi quy tụ trọn vẹn đại lộ huyết mạch, tuyến metro và hệ hạ tầng chiến lược của thành phố

Mạng lưới hạ tầng hoàn thiện kéo theo làn sóng dịch chuyển của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, cộng đồng tri thức chất lượng cao và hàng nghìn chuyên gia quốc tế đến sinh sống, làm việc.

Sự cộng hưởng giữa lời giải hạ tầng và vai trò ngày càng nổi bật của TP.HCM đã đưa khu Đông từ cửa ngõ di chuyển trở thành "lõi giao thoa phát triển" của ba trục chiến lược: kinh tế đô thị - công nghiệp & sản xuất - logistics & cảng biển. Dù chỉ chiếm 3% diện tích trong cơ cấu của thành phố mới, khu Đông lại hứa hẹn đóng góp khoảng 30% GDP cho toàn thành phố.

Khu Đông - nút kết nối chiến lược giữa Lõi trung tâm hiện hữu (Quận 1 cũ - Thủ Thiêm), trục công nghiệp phía bắc - đông bắc (Bình Dương), hệ thống cảng và logistics phía đông nam (Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu)

Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế Masterise Homes đã ghi dấu ấn rõ nét qua từng giai đoạn bứt phá của khu Đông. Thông qua định hướng phát triển bài bản và dài hạn, Masterise Homes đang góp phần đưa khu Đông từng bước trở thành một "thủ phủ mới" - hội tụ của chuẩn sống toàn cầu, cộng đồng tinh hoa và các giá trị đô thị bền vững.

Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú và LUMIÈRE Riverside đều có tuyến Metro đi qua

Minh chứng rõ nét cho hành trình này là sự xuất hiện của Masteri Thảo Điền và Masteri An Phú dọc theo trục đường Võ Nguyên Giáp, nơi hình thành những cộng đồng cư dân quốc tế bài bản đầu tiên. Khi thị trường bước sang giai đoạn đòi hỏi cao hơn về không gian sống có chiều sâu, duy mỹ, tái tạo toàn diện thân - tâm - trí, dòng LUMIÈRE Series với LUMIÈRE Riverside và LUMIÈRE Boulevard đã đưa khu Đông tiệm cận với phong cách sống xanh của các đô thị phát triển toàn cầu.

Đóng góp trong sự phát triển nổi bật của Đông, không thể không kể đến những khu đô thị quốc tế The Global City. Tọa lạc ngay trung tâm TP. HCM với quỹ đất 117,4 ha và được kiến tạo bởi Foster + Partners, được quy hoạch theo triết lý đô thị vị nhân sinh, The Global City trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa - giải trí - nghệ thuật sống động, đẳng cấp.

Khu đô thị quốc tế The Global City, điểm đến của những sự kiện văn hóa sống động ngay trung tâm TP.HCM

Vị thế của khu Đông TP.HCM trên bản đồ bất động sản hạng sang dần được củng cố qua sự hiện diện của khu dinh thự hàng hiệu The Rivus. Sở hữu địa thế phong thủy "Song long hí châu – Minh đường tụ thủy", dự án sở hữu sự riêng tư, khoáng đạt bên sông, mở ra không gian sống cân bằng và tinh tế. Sự giao hòa đồng điệu giữa dấu ấn thiết kế từ ELIE SAAB và vị trí độc bản tạo nên một chuẩn mực sống kín đáo, thanh lịch, nhẹ nhàng đáp ứng gu tích sản khắt khe của những chủ nhân tinh tường. Sự hiện diện của The Rivus phản chiếu một thực tế rõ rệt: khu Đông đang từng bước tiệm cận với những chuẩn mực sống sang trọng toàn cầu, điểm đến tự hào của giới thượng lưu.

Địa thế phong thủy quý hiếm “Song long hí châu - Minh đường tụ thủy”, giúp The Rivus thừa hưởng không gian sống biệt lập, thoáng đạt và giàu sinh khí

Hành trình từ việc đặt nền móng với dòng Masteri Collection, nâng tầm trải nghiệm cùng LUMIÈRE Series, đến việc kiến tạo chuẩn sống toàn cầu tại The Global City hay chạm ngưỡng di sản với The Rivus. Hơn cả một công trình, mỗi dự án là một cột mốc phản chiếu sự trưởng thành và chuyển mình của khu Đông. Sự hiện diện của những công trình này từng bước khẳng định năng lực của nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế Masterise Homes, trong việc kiến tạo những không gian sống đẳng cấp, khác biệt và bền vững trong lòng một siêu đô thị đang vươn mình mạnh mẽ.