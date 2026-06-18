Dấu ấn 'Cẩm Lệ số' trong chính quyền 2 cấp

Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình mới, P.Cẩm Lệ xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng quản trị và cải cách hành chính. Thay vì chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc nội bộ, địa phương hướng đến xây dựng chính quyền số gắn với phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển đô thị thông minh. Từ ngày 1.7.2025 đến ngày 26.5.2026, phường tiếp nhận gần 24.000 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên các hệ thống phần mềm của TP và các bộ, ngành. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến đạt 99,5%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 100%.

Công tác số hóa hồ sơ được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 99,99%; tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết hồ sơ đạt 100%. Việc công khai thủ TTHC được thực hiện đầy đủ trên màn hình điện tử, phần mềm một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công quốc gia, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Phường còn chủ động rà soát, kiến nghị đơn giản hóa nhiều TTHC. Một số đề xuất đáng chú ý, như: bỏ yêu cầu nộp bản sao giấy chứng nhận kết hôn đối với thủ tục đăng ký khai sinh; tích hợp dữ liệu giấy chứng tử điện tử từ cơ sở y tế để giảm giấy tờ cho người dân khi thực hiện thủ tục đăng ký khai tử…

Người trẻ P.Cẩm Lệ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số trong làm các TTHC ẢNH: S.X

Với những kết quả đạt được, Cẩm Lệ là địa phương dẫn đầu bộ chỉ số đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công. Phường cũng đứng đầu trong top 12 xã, phường của TP được xếp loại xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2025 và được Chủ tịch UBND TP khen thưởng.

Đưa "Cẩm Lệ số" đi vào thực chất

Theo báo cáo, Đảng ủy P.Cẩm Lệ đã ban hành kế hoạch triển khai các chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng về chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là phát triển chương trình "Cẩm Lệ số". Bên cạnh việc nâng cấp hạ tầng CNTT, địa phương tập trung triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", phát huy hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng và thực hiện Đề án 06 nhằm nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức và người dân.

Đáng chú ý, công tác số hóa tài liệu lưu trữ cũng được đẩy mạnh. Đến nay, đã số hóa gần 30.000 trang tài liệu lưu trữ, hoàn thành 100% kế hoạch số hóa năm 2025 và tiếp tục triển khai kế hoạch số hóa năm 2026 theo lộ trình đề ra. Địa phương cũng đầu tư nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, bảo đảm vận hành ổn định các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, hội nghị trực tuyến và các phần mềm chuyên ngành. Hạ tầng CNTT từng bước được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền số trong giai đoạn mới.

Bên cạnh chuyển đổi số, P.Cẩm Lệ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng và an sinh xã hội…