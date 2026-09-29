Dấu ấn chuyển mình sau 16 năm của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Trải qua gần hai thập kỷ gắn bó với người dân đô thị, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sài Gòn (SIG) chính thức bước sang một giai đoạn phát triển mới: Vươn mình thành mô hình bệnh viện đa khoa hiện đại, lấy trải nghiệm thấu hiểu và triết lý y tế tận tâm làm kim chỉ nam.

Tổng quan về bối cảnh sự kiện lễ khai trương Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sài Gòn

Ngày 18.9.2026, tại số 9 - 15 Trịnh Văn Cấn (phường Bến Thành, TP.HCM), lễ khai trương Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sài Gòn (SIG) đã diễn ra, đánh dấu bước chuyển mình sau chặng đường dài gầy dựng chuyên môn và niềm tin y tế nơi cộng đồng. Đây không chỉ là một sự kiện mở rộng quy mô đơn thuần, mà còn phản ánh bước tiến dài trong việc nâng chuẩn dịch vụ y tế tư nhân theo hướng đồng bộ, thấu hiểu người bệnh.

Từ một phòng khám ban đầu, SIG hôm nay vươn mình thành bệnh viện đa khoa - khởi sắc về diện mạo, mở rộng về năng lực và tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ trên nền móng vững chắc đã được vun bồi.

Nghi thức cắt băng khánh thành đánh dấu cột mốc chuyển đổi mô hình thành bệnh viện đa khoa của SIG

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia y tế đầu ngành, cộng đồng doanh nghiệp và thông tấn báo chí. Nghi thức cắt băng khánh thành được thực hiện bởi TS-BS.CKII Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cùng Ban lãnh đạo SIG: TS-BS.CKII Hoàng Lương, bà Huỳnh Thị Thu Hà, ông Hoàng Hải Long và PGS-TS-BS.CKII Nguyễn Anh Tuấn. Đáng chú ý, sự kiện còn có sự hiện diện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh và diễn viên Trâm Anh.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh và diễn viên Trâm Anh tham dự sự kiện khai trương Bệnh viện SIG

Với diện mạo mới, SIG vận hành trên tòa nhà 9 tầng có diện tích xây dựng 2.870 m² cùng 30 giường bệnh nội trú tiêu chuẩn. Cơ cấu tổ chức gồm 14 chuyên khoa lâm sàng và 2 khoa cận lâm sàng, đáp ứng năng lực thăm khám, chẩn đoán và điều trị liền mạch cho nhiều nhóm bệnh lý khác nhau.

Không gian thăm khám tại SIG được bố trí khoa học, tinh tế, hướng đến việc giảm bớt áp lực tâm lý thường thấy tại các cơ sở điều trị

Song song với việc nâng cấp cơ sở vật chất, SIG đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm tân tiến, tạo điểm tựa vững chắc để đội ngũ y bác sĩ đưa ra phác đồ chính xác, kịp thời và an toàn cho từng bệnh nhân.

Điểm nhấn xuyên suốt quá trình phát triển của SIG nằm ở góc nhìn: Thước đo của một cơ sở y tế không chỉ dừng lại ở quy mô giường bệnh hay máy móc, mà nằm ở chất lượng tương tác tại từng điểm chạm dịch vụ. Triết lý "SIG Heartpital" được cụ thể hóa bằng việc kiên nhẫn lắng nghe, minh bạch hóa phác đồ điều trị và chăm sóc tỉ mỉ từng nhu cầu của người bệnh.

"Heartpital là những chuẩn mực về chuyên môn tại SIG. Ở đó, 'Heart' chính là việc đặt trọn trái tim và sự thấu cảm vào từng quy trình chuyên môn. Đây không chỉ là triết lý vận hành mà còn là tôn chỉ xuyên suốt, để mỗi người bệnh khi đến với SIG đều cảm nhận được sự chăm sóc tận tâm xuất phát từ trái tim của những người làm chuyên môn", ông Hoàng Hải Long - Giám đốc Điều hành SIG - nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ buổi lễ, hoạt động Hospital Tour giúp khách mời trực tiếp khảo sát quy trình vận hành và kiểm soát chất lượng tại từng khoa phòng. Khép lại chương trình, workshop tự tay pha chế gel sát khuẩn tại tầng 8 đã lan tỏa một thông điệp thiết thực: Chăm sóc sức khỏe phải bắt đầu từ sự chủ động và những thói quen bảo vệ bản thân mỗi ngày.

Khép lại giai đoạn nền tảng để bước vào chu kỳ bứt phá, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sài Gòn tiếp tục khẳng định hướng đi kết hợp giữa năng lực chuyên môn vững vàng với tinh thần phục vụ tận tâm, mang đến một địa chỉ y tế tin cậy cho cộng đồng.