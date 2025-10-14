Dấu ấn công nghệ y tế Tâm Anh - VNVC tại triển lãm ‘Công nghệ chiến lược’ quốc gia

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham quan không gian triển lãm hệ sinh thái Bệnh viện Tâm Anh - Vắc xin VNVC

Theo đó, tại sự kiện khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tham quan không gian triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM.

Vinh dự đại diện ngành y tế thành phố, Hệ sinh thái Bệnh viện Tâm Anh - Vắc xin VNVC đã báo cáo, giới thiệu hàng loạt công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới nằm trong nhóm Công nghệ chiến lược quốc gia số 7 về y - sinh tiên tiến. Trong đó đặc biệt là Robot phẫu thuật thần kinh-sọ não-cột sống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại hàng đầu, hiện chỉ có 14 nước trên thế giới đầu tư vì chi phí đắt đỏ, hiếm có; Phòng labo siêu sạch chuẩn ISO 5 xác lập kỷ lục châu Á; Thiết bị và kỹ thuật xét nghiệm tối tân thực hiện đầu tiên ở Đông Nam Á giúp xác định dấu ấn miễn dịch trong thử nghiệm thuốc ung thư thế hệ mới thử nghiệm đồng thời với Bệnh viện Đại học Harvard (Mỹ).

Ngoài ra, công nghệ xét nghiệm phát hiện virus viêm gan D tiên phong tại Việt Nam và Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm hiện đại theo tiêu chuẩn cao cấp của thế giới, cùng hàng loạt thiết bị công nghệ thế hệ mới nhất thế giới về chẩn đoán hình ảnh hữu ích trong khám chữa bệnh, như "siêu máy CT" Somatom Force VB30 hơn 100 nghìn lát cắt chụp toàn thân chỉ 1 - 2 giây, máy MRI 3 Tesla phần mềm tích hợp AI... cũng được giới thiệu.

Hợp lực phát triển "y tế công nghệ đột phá" tại Việt Nam

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ hàng đầu Đông Nam Á, trong đó y tế công nghệ cao được xác định là một trong những mũi nhọn ưu tiên. Việc Hệ sinh thái y tế công nghệ cao Tâm Anh - VNVC được lựa chọn tham dự triển lãm không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của y tế Việt Nam, mà còn cho thấy tầm vóc một hệ sinh thái đổi mới, mang khát vọng kiến tạo nền y học đổi mới, nhân văn và làm chủ công nghệ vì sức khỏe người Việt.

Các vị lãnh đạo tham quan 3 trụ cột 'phòng - khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học y học' công nghệ cao của Tâm Anh - VNVC

Gian trưng bày với mô phỏng robot chuyên phẫu thuật thần kinh-sọ não-cột sống Modus V Synaptive tích hợp AI của BVĐK Tâm Anh TP.HCM trở thành tâm điểm thu hút các đại biểu, khách tham quan. Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, P⁠G⁠S⁠.⁠T⁠S⁠.⁠B⁠S Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM dành lời khen và chúc mừng cho sự phát triển công nghệ y tế đột phá của Tâm Anh - VNVC đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực y tế chuyên sâu, công nghệ cao, phục vụ người dân và xứng tầm với sự phát triển lớn mạnh của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Robot Modus V Synaptive tích hợp AI được xem là cuộc cách mạng của y học hiện đại trong phẫu thuật thần kinh-cột sống, phục vụ cấp cứu đột quỵ xuất huyết não, phẫu thuật u não, dị dạng mạch máu não, u tủy, thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, gãy cột sống… Các ca phẫu thuật đều mang lại hiệu quả và độ an toàn vượt trội hơn rất nhiều so với mổ truyền thống. Mới đây, robot AI này cũng nằm trong danh sách công nghệ y tế được ưu tiên tập trung khi BVĐK Tâm Anh ký hợp tác toàn diện với Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM. Mục tiêu nhằm liên thông tiếp nhận bệnh nhân nhập viện ở cả 2 bên đều có cơ hội sử dụng các thiết bị máy móc hiện đại trong chẩn đoán và can thiệp, phẫu thuật kịp thời.

BVĐK Tâm Anh là đơn vị tại Việt Nam sở hữu Robot AI Modus V Synaptive, đã mổ thành công hàng trăm ca bệnh thần kinh - cột sống

Tại sự kiện, BVĐK Tâm Anh còn vinh dự giới thiệu các "công nghệ tương lai" với các thiết bị hàng đầu thế giới phục vụ cho nghiên cứu khoa học, thử nghiệm lâm sàng trong các đề tài cùng thực hiện với các nhà khoa học từ Mỹ, Anh, Pháp… Các nghiên cứu cao cấp lĩnh vực miễn dịch, gen, tế bào, mô phôi của Tâm Anh đều đạt các chứng chỉ cao cấp và chuyên sâu hàng đầu thế giới như CAP, ISO cho giải phẫu bệnh tế bào của Mỹ, RTAC cho hỗ trợ sinh sản của Úc, xét nghiệm miễn dịch cho nghiên cứu thuốc miễn dịch phát minh của Mỹ… Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP.HCM (IVF Tâm Anh) cũng vừa được trao kỷ lục châu Á cho phòng labo "lab-trong-lab" đạt chuẩn siêu sạch ISO 5 - tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực phôi học.

Cùng nằm trong hệ sinh thái, Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam VNVC giới thiệu về Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC - "khối đá tảng" đầu tiên trong chiến lược tự chủ vắc xin chất lượng cao, góp phần bảo đảm an ninh y tế quốc gia. Đồng thời, hướng tới xuất khẩu vắc xin "Made in Việt Nam" sang các nước. VNVC hiện đã đạt được các thỏa thuận hợp tác trao đổi về sản xuất vắc xin, chuyển giao công nghệ lõi với các đơn vị hàng đầu của Nga, Pháp, Mỹ với danh mục vắc xin phong phú bao gồm vắc xin mRNA, sinh phẩm và vắc xin ung thư tiềm năng.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỉ đồng, được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp về công nghệ và môi trường ẢNH: VNVC CUNG CẤP

Từ các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Thành phố như 57-NQ/TW (2024), 72-NQ/TW (2025) và 98/2023/QH15, TP.HCM có điều kiện phát huy cơ chế đặc thù, xây dựng nền y tế hiện đại, nhân văn, phục vụ người dân tốt hơn. Trên nền đó, Đề án phát triển y tế thành phố đến 2030 được triển khai mạnh mẽ, hướng tới trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.

Mỗi năm đã có hơn 12.000 bệnh nhân là người nước ngoài đến BVĐK Tâm Anh khám chữa bệnh

Chia sẻ tại triển lãm, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ sinh thái Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Tiêm chủng vắc xin VNVC, nhấn mạnh: "TP.HCM là trung tâm kinh tế, xã hội quan trọng của cả nước và cũng là vùng đất năng động, cởi mở, thuận lợi để chắp cánh cho những khát vọng vươn tầm về công nghệ của các doanh nghiệp Việt. Khi các quyết sách của Đảng, Chính phủ đã mở đường, chắp cánh, các doanh nghiệp chắc chắn sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để quyết tâm và mạnh dạn đầu tư lớn, làm chủ trên quê hương mình và cùng nhau vươn ra quốc tế".