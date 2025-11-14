Dấu ấn Đà Nẵng trên hành trình phát triển xanh và bền vững

Phát triển vượt bậc sau đổi mới

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt - 80 năm hình thành, xây dựng và phát triển của ngành Nông nghiệp - Môi trường Việt Nam (14.11.1945 - 14.11.2025). Trong dòng chảy ấy, Sở NN-MT TP.Đà Nẵng đã và đang ghi dấu ấn đậm nét trong việc phát triển nông nghiệp đô thị, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.Đà Nẵng trở thành "thành phố môi trường" tiêu biểu của cả nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt từ sau khi Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (năm 1997), ngành nông nghiệp và môi trường của địa phương đã có bước phát triển vượt bậc.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao. Song song đó, công tác quản lý tài nguyên - môi trường được chú trọng với nhiều chính sách, chương trình hành động cụ thể về giảm ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên, trồng cây xanh và phát triển nông nghiệp sạch.

Du khách quốc tế tham quan làng rau Trà Quế

Trong những năm gần đây, Sở NN-MT TP. Đà Nẵng đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Hiện có hàng chục mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng tự động hóa trong trồng trọt và chăn nuôi.

Đặc biệt, TP.Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong trong cả nước thực hiện chuyển đổi số trong quản lý nông nghiệp và môi trường, áp dụng hệ thống giám sát chất lượng nước, đất, không khí theo thời gian thực; xây dựng bản đồ số về nông nghiệp, tài nguyên rừng, nguồn nước và chất thải rắn.

Niềm tin và khát vọng vươn xa

Cùng với phát triển sản xuất, Sở NN-MT TP.Đà Nẵng đã triển khai nhiều dự án bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học. Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, bán đảo Sơn Trà, vườn quốc gia Sông Thanh, khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi… và vùng ven biển được quan tâm quản lý chặt chẽ, nhằm gìn giữ hệ sinh thái rừng, biển, nguồn nước và động thực vật quý hiếm.

Ngoài ra, triển khai chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên nước và chất lượng không khí, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành nông nghiệp và môi trường đang đối mặt với không ít thách thức như biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên... Tuy nhiên, với nền tảng vững chắc được xây dựng suốt 80 năm qua, cùng tinh thần tiên phong, đổi mới của đội ngũ cán bộ, ngành Sở NN-MT TP.Đà Nẵng hoàn toàn có đủ năng lực và bản lĩnh để tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Nghề trồng rau tại Trà Quế được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Một lãnh đạo Sở NN-MT TP.Đà Nẵng cho biết, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, sở luôn quán triệt tinh thần đổi mới sáng tạo, lấy con người và môi trường làm trung tâm. Mục tiêu đến năm 2030 là hình thành nền nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái môi trường kiểu mẫu của cả nước.

Từ sản xuất nông nghiệp xanh, sạch đến quản lý tài nguyên - môi trường thông minh, mọi hoạt động của ngành đều hướng đến mục tiêu chung là phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và con người. Đây cũng chính là con đường để TP.Đà Nẵng giữ vững danh hiệu "thành phố đáng sống", đồng thời trở thành điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.