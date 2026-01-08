Dấu ấn doanh số năm 2025: Ecovacs tăng 67%, Tineco tăng gấp 4,5 lần tại Việt Nam

Ông Đào Hải Đăng, đại diện Ecovacs Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu hành trình tăng tốc với hàng loạt cột mốc tăng trưởng mới. Trong năm qua, hãng ra mắt 8 sản phẩm chiến lược, thiết lập tiêu chuẩn mới về lực hút, trạm vệ sinh tự động, AI điều hướng, đặc biệt là công nghệ lau Ozmo Roller (cuộn lăn).

Doanh số bán ra trên 70.000 sản phẩm, tăng 67% so với năm 2024, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với các giải pháp làm sạch thông minh. Riêng tháng 12.2025 ghi nhận mức doanh số cao nhất trong năm, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Hai thị trường trọng điểm tiếp tục là Hà Nội và TP.HCM.

Ở khía cạnh công nghệ, thương hiệu Ecovacs từng vượt qua đối thủ tiệm cận nhất để giành giải Thương hiệu máy hút bụi xuất sắc 2024 tại VnExpress Tech Awards diễn ra đầu năm 2025. Trong khi đó, robot hút bụi lau nhà Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone cũng được vinh danh "Thiết bị gia dụng thế hệ mới xuất sắc" tại Better Choice Awards. Điều này cho thấy xu hướng người dùng ngày càng ưu tiên các thiết bị tích hợp tự động hóa sâu, giảm tối đa thao tác thủ công trong sinh hoạt hằng ngày.

Song song với tăng trưởng doanh số, Ecovacs đẩy mạnh hàng loạt hoạt động truyền thông nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu công nghệ cao, gắn với phong cách sống hiện đại

Theo đó, sự kiện "One Roll To Shine" quy tụ hơn 300 khách mời và hơn 30 đơn vị báo chí tham dự, tạo diễn đàn kết nối giữa thương hiệu, đối tác và giới truyền thông. Trong khi đó, chiến dịch "Xtra in Every Way, Ahead in Every Play" thu hút hơn 700 đại diện báo chí, nhà sáng tạo nội dung đến từ 7 quốc gia, đạt 26 triệu lượt tiếp cận trên đa nền tảng.

Cùng thuộc tập đoàn Ecovacs Group, Tineco cũng ghi nhận tăng trưởng ấn tượng tại Việt Nam trong năm 2025. Theo công bố từ hãng, doanh số tại thị trường Việt Nam tăng gấp 4,5 lần so với năm 2024, phản ánh sự đón nhận tích cực của người dùng đối với dòng máy lau dọn thông minh tích hợp hơi nước. Điều này cũng được minh chứng rõ nét khi Tineco Floor One S9 Artist Steam vượt các đối thủ nặng ký để chiến thắng ở hạng mục Máy lau nhà khô ướt, số đầu tiên của chương trình Sản phẩm tôi yêu 2025 do VnExpress tổ chức.

Trên phạm vi toàn cầu, Tineco đã bán ra hơn 500.000 sản phẩm hơi nước, khẳng định vị thế ở phân khúc thiết bị làm sạch thế hệ mới. Theo Euromonitor International, thương hiệu này cũng giữ vị trí là thương hiệu máy hút bụi lau sàn bán chạy số một thế giới trong ba năm liên tiếp gần đây.

Sự tăng trưởng của Tineco tại Việt Nam đến từ việc kết hợp giữa công nghệ chuyên sâu, thiết kế tối ưu và chiến lược phân phối phù hợp với thói quen tiêu dùng trong nước

Đằng sau sự hiện diện ngày càng rõ nét của Ecovacs và Tineco tại Việt Nam là vai trò của Hợp Long, đơn vị phân phối có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị công nghệ và gia dụng thông minh. Không chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm ra thị trường, Hợp Long xây dựng mô hình phân phối gắn với dịch vụ hậu mãi, trải nghiệm và tư vấn giải pháp.

Thông qua hệ sinh thái Giga Digital và các trung tâm kỹ thuật, Hợp Long tập trung vào triết lý "mua một lần, dùng dài lâu", giúp người tiêu dùng giảm rủi ro trong quá trình sử dụng các thiết bị công nghệ cao

Theo lãnh đạo Hợp Long, thị trường gia dụng thông minh Việt Nam không những tăng trưởng ở các đô thị lớn mà còn đang chứng kiến sự xuất hiện "vùng xanh" tại nhiều khu vực tỉnh, nông thôn, nơi người dùng sẵn sàng chi tiêu khi nhìn thấy hiệu quả thực tế và được hỗ trợ dịch vụ tại chỗ.

Giai đoạn 2025 - 2030 được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt của ngành gia dụng thông minh, khi AI, IoT và tự động hóa trở thành trụ cột chính. Trong bối cảnh đó, sự kết hợp giữa các thương hiệu công nghệ toàn cầu như Ecovacs, Tineco và các nhà phân phối am hiểu thị trường địa phương như Hợp Long được xem là yếu tố then chốt để mở rộng quy mô và nâng cao trải nghiệm người dùng.

"Ngôi nhà tương lai không chỉ thông minh mà còn hiểu người dùng, tự vận hành và tối ưu chi phí sinh hoạt", đại diện Hợp Long nhận định, cho rằng đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, từ phân phối đến kiến tạo hệ sinh thái công nghệ phù hợp với người Việt.