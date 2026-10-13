Dấu ấn lãnh đạo: Khi tầm nhìn đầu tư giao thoa cùng năng lực thực thi

Khát vọng kiến tạo những giá trị vượt trội thời gian

Trên chặng đường kiến tạo không gian sống và nghỉ dưỡng đẳng cấp, hai mảnh ghép không thể thiếu đang từng ngày biến tầm nhìn thành hiện thực là bà Nguyễn Thụy Phương Thảo, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần C - Holdings và ông Trần Quốc Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng C - Construction. Họ chính là minh chứng rõ nét nhất cho bản lĩnh doanh nhân thời đại mới: Tư duy sắc bén, quản trị linh hoạt và thực thi kiên định.

Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.2026

Ngày 13.10 hằng năm không chỉ là dịp để chúng ta gửi lời tri ân đến giới doanh nhân, mà còn là khoảnh khắc để cộng đồng doanh nghiệp nhìn lại chặng đường đã qua, định vị lại giá trị cốt lõi và hướng tới những mục tiêu bền vững hơn.

Thị trường bất động sản và xây dựng Việt Nam những năm qua đã trải qua quá trình thanh lọc mạnh mẽ. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp buộc phải chuyển mình, kiện toàn bộ máy và chú trọng vào giá trị thực. Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần C - Holdings nổi lên như một điểm sáng với chiến lược phát triển vững chắc, pháp lý minh bạch và năng lực triển khai dự án mạnh mẽ. Sự thành công này không thể tách rời khỏi vai trò của những vị "thuyền trưởng" đang ngày đêm điều hành các doanh nghiệp trọng yếu.

"Nữ tướng" Nguyễn Thụy Phương Thảo và dấu ấn siêu dự án Solina Vũng Tàu

Trong thế giới kinh doanh bất động sản vốn được coi là sân chơi khắc nghiệt đòi hỏi sự nhạy bén và quyết đoán, sự hiện diện của những nữ lãnh đạo mang đến một luồng gió mới, cân bằng hoàn hảo giữa sự mềm mỏng, tinh tế và bản lĩnh thép. Điển hình cho thế hệ nữ doanh nhân hiện đại ấy là bà Nguyễn Thụy Phương Thảo. Sinh năm 1986, độ tuổi chín muồi về cả kinh nghiệm thương trường lẫn nhân sinh quan, bà hiện đang gánh vác trọng trách Phó tổng giám đốc của Công ty cổ phần C-Holdings.

Chân dung bà Nguyễn Thụy Phương Thảo, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần C - Holdings NGUỒN: C - HOLDINGS

Là đơn vị chủ lực, Công ty cổ phần C - Holdings đang nắm trong tay một trong những dự án mang tính chiến lược của khu vực phía nam: Khách sạn nghỉ dưỡng Solina Vũng Tàu. Với tổng vốn đầu tư lên đến khoảng 1.200 tỉ đồng, đây không chỉ là một dự án thương mại đơn thuần mà còn là biểu tượng mới của ngành du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại thành phố biển Vũng Tàu.

Dưới sự điều hành trực tiếp của bà Phương Thảo, dự án Solina Vũng Tàu đang có những bước tiến vững chắc về mặt pháp lý và quy hoạch. Đối với những siêu dự án có quy mô hàng ngàn tỷ đồng, bài toán khó nhất không chỉ nằm ở ý tưởng thiết kế hay nguồn vốn, mà chính là sự hoàn thiện, minh bạch về thủ tục pháp lý.

Phối cảnh tổng thể Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Solina Vũng Tàu, dự án mang tính chiến lược với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỉ đồng NGUỒN: C - HOLDINGS

Sự tinh tế của một nữ lãnh đạo được bà Phương Thảo thổi hồn vào từng định hướng phát triển của Solina Vũng Tàu. Không chạy theo những giá trị hào nhoáng ngắn hạn, Solina được định hình là dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp, hài hòa với thiên nhiên. Bà đặc biệt chú trọng đến các yếu tố phát triển bền vững, không gian mở và trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng.

Đối với bà, ngày 13.10 không chỉ là ngày để nhận những lời chúc mừng, mà còn là thời điểm để nhắc nhở bản thân về trách nhiệm với cổ đông, với đối tác và với xã hội. Sự kiên định của bà Nguyễn Thụy Phương Thảo trong việc duy trì chuẩn mực cao nhất về tính minh bạch đã trở thành bảo chứng vàng cho niềm tin của khách hàng vào dự án Solina Vũng Tàu nói riêng và uy tín của Công ty cổ phần C - Holdings nói chung.

Ông Trần Quốc Tuấn và C -CONSTRUCTION: Bảo chứng chất lượng cho những công trình biểu tượng

Nếu như khâu đầu tư, định hướng và pháp lý do bà Phương Thảo đảm nhận là bộ não và trái tim định hình nên sinh mệnh của dự án, thì năng lực thi công, xây dựng chính là khối cơ bắp rắn rỏi để biến những phác thảo trên mặt giấy thành những công trình hiện hữu sừng sững. Đứng ở vị trí "đầu sóng ngọn gió" này là ông Trần Quốc Tuấn, người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Xây dựng C - CONSTRUCTION.

Chân dung ông Trần Quốc Tuấn - Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Xây dựng C-CONSTRUCTION NGUỒN: C - HOLDINGS

Thị trường xây dựng dân dụng và công nghiệp luôn đòi hỏi sự khắt khe về kỹ thuật, an toàn và tiến độ. Đặc biệt với những dự án mang dấu ấn của C-Holdings, yêu cầu về chất lượng và tính thẩm mỹ lại càng được đặt lên mức tối đa. Với vai trò là Tổng giám đốc, ông Trần Quốc Tuấn mang trên vai áp lực lớn nhưng cũng là niềm tự hào lớn khi dẫn dắt một đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và công nhân lành nghề của C - CONSTRUCTION.

Phong cách lãnh đạo của ông Trần Quốc Tuấn mang đậm chất của một người làm kỹ thuật: Trực diện, quyết liệt, chính xác và đề cao tính thực tiễn. Ông luôn bám sát công trường, kiểm tra từng hạng mục vật tư, đốc thúc tiến độ thi công đã trở nên quen thuộc với toàn thể cán bộ nhân viên công ty. Ông quan niệm rằng, mỗi mét vuông xây dựng đều chứa đựng niềm tin của khách hàng và uy tín của chủ đầu tư, do đó, không được phép có bất kỳ sự thỏa hiệp nào về mặt chất lượng.

Ông Trần Quốc Tuấn - Tổng giám đốc C-CONSTRUCTION trực tiếp bám sát hiện trường, kiểm tra chất lượng và tiến độ thi công tại công trình ở Thuận An NGUỒN: C - HOLDINGS

Sự tồn tại và phát triển của C - CONSTRUCTION chính là mảnh ghép sống còn giúp các dự án của C-Holdings chủ động hoàn toàn trong chuỗi giá trị bất động sản. Không bị phụ thuộc vào các nhà thầu bên ngoài, sự gắn kết này có thể kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng nguyên vật liệu, kỹ thuật thi công cho đến tiến độ bàn giao. Đóng góp thầm lặng nhưng vĩ đại của ông Trần Quốc Tuấn và tập thể C -CONSTRUCTION chính là nền móng vững chắc nâng tầm giá trị cho mọi dự án.

Sự cộng hưởng hoàn hảo tạo nên sức mạnh doanh nghiệp

Trong kinh doanh, một cá nhân xuất sắc có thể tạo ra những đột phá ngắn hạn, nhưng để xây dựng một đế chế bền vững, cần có một hệ thống những người tài năng cùng chung chí hướng. Bà Nguyễn Thụy Phương Thảo và ông Trần Quốc Tuấn chính là hai cực của một thỏi nam châm, cùng tạo ra lực hút mạnh mẽ trên thị trường.

Sự cộng hưởng này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả từ chiến lược phát triển khép kín, bền vững. Bằng việc trao quyền cho những người lãnh đạo có tâm, có tầm như bà Thảo và ông Tuấn, Công ty cổ phần C - Holdings cùng các đối tác đang dần làm chủ chuỗi cung ứng bất động sản từ khâu đầu tư, phát triển, xây dựng cho đến quản lý vận hành. Sự đồng bộ này giúp giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa lợi nhuận và quan trọng nhất là mang đến cho khách hàng cuối cùng những sản phẩm bất động sản có chất lượng thực, giá trị thực.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10, nhìn vào sự nỗ lực không mệt mỏi của bà Nguyễn Thụy Phương Thảo tại Công ty cổ phần C - Holdings và ông Trần Quốc Tuấn tại C - CONSTRUCTION, chúng ta thấy được bức tranh chân thực về tinh thần doanh nhân Việt. Đó là tinh thần không ngại gian khó, dám nghĩ dám làm, luôn đặt uy tín, chất lượng và thượng tôn pháp luật lên hàng đầu.

Sự cống hiến của họ không chỉ đang thắp sáng lên thương hiệu C-Holdings trên bản đồ bất động sản Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp. Xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến bà Nguyễn Thụy Phương Thảo, ông Trần Quốc Tuấn cùng toàn thể ban lãnh đạo công ty. Chúc các doanh nhân luôn giữ được "tâm sáng, trí trong", tiếp tục vững bước trên hành trình kiến tạo những không gian sống đẳng cấp và những công trình tự hào cho đất nước.