Dấu ấn mới của hành trình nghỉ dưỡng giữa vịnh di sản

Du thuyền Paradise Legacy trên vịnh Hạ Long

Một khởi đầu mới cho hải trình nghỉ dưỡng mang dấu ấn riêng

Sản phẩm mới nhất của Paradise Vietnam, Paradise Legacy, được xem là biểu tượng cho bước chuyển mình của du lịch nghỉ dưỡng trên vịnh Hạ Long. Với thiết kế tinh tế và sang trọng, du thuyền mang đến không gian thư thái tuyệt đối, nơi du khách có thể ngắm nhìn vẻ đẹp biển trời qua ô cửa kính, tận hưởng làn gió trong lành trên ban công hay thả mình giữa những khoảnh khắc tĩnh lặng của làn nước xanh biếc.

Phòng nghỉ trên du thuyền Paradise Legacy được ví như những ốc đảo sang trọng giữa vịnh di sản Hạ Long. Ánh sáng chan hòa qua khung cửa kính lớn phản chiếu lên sắc gỗ trầm ấm, tạo không gian thư giãn để du khách vừa nghỉ ngơi, vừa cảm nhận hơi thở của biển. Mỗi chi tiết, từ ban công riêng hướng vịnh, chiếc giường êm ái đến bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân cao cấp Jo Loves, đều được chọn lọc tinh tế, mang đến trải nghiệm trọn vẹn trong hành trình khám phá vịnh Hạ Long.

Gallery Suite - phòng "Tổng thống" trên du thuyền

Điểm nhấn Gallery Suite là không gian cao cấp nhất trên du thuyền Paradise Legacy - mở ra tầm nhìn toàn cảnh vịnh Hạ Long qua hệ thống cửa kính lớn. Với diện tích 140m2 và thiết kế mở liền mạch giữa phòng khách, quầy bar và phòng ngủ, căn suite mang đến sự riêng tư và thư thái tuyệt đối. Từng chi tiết, từ chiếc bàn ăn nhỏ bên khung cửa đến ly rượu vang trong ánh hoàng hôn, đều toát lên phong cách sống tao nhã. Không chỉ là nơi nghỉ ngơi, Gallery Suite còn mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế và trọn vẹn giữa lòng vịnh di sản.

Gallery Suite rộng 140m2 tích hợp phòng khách rộng, không gian ăn uống riêng tư

Trải nghiệm ẩm thực - nơi cảm xúc và văn hóa giao hòa

Đan xen trong các hoạt động trải nghiệm của du khách hòa vào thiên nhiên, Paradise Legacy đánh dấu lần đầu tiên có một du thuyền Hạ Long nối liền nhà hàng và lounge tạo thành một không gian mở lớn, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Với sân khấu cùng đàn piano đặt ở trung tâm, du khách được thưởng thức ẩm thực giữa giai điệu du dương của ban nhạc quốc tế, vang lên trong từng góc nhỏ của du thuyền.

Không gian có 1-0-2 nối liền nhà hàng và lounge mang lại trải nghiệm ẩm thực đa giác quan

Trên Paradise Legacy, trải nghiệm ẩm thực được nâng tầm với bữa tối gọi món à la carte kết hợp tinh hoa ẩm thực Á - Âu, phục vụ theo phong cách fine-dining trong không gian nhà hàng - lounge liền mạch ngập tràn ánh sáng. Giữa giai điệu piano và tiếng sóng vịnh, du khách tận hưởng bữa ăn như một hành trình vị giác - nơi các món Việt được thể hiện tinh tế bên cạnh hương vị quốc tế hiện đại.

Những điểm chạm văn hóa Việt được lồng ghép nhẹ nhàng trong trải nghiệm - từ khoảnh khắc khoác áo dài Ngũ thân, thưởng trà chiều cùng món quà vặt truyền thống, đến lớp học làm bánh gối Tràng An - tạo nên sự giao hòa giữa di sản và phong cách sống đương đại giữa vịnh di sản.

Nhiều hoạt động đa dạng trên du thuyền như học làm bánh gối, trà chiều...

Hành trình nối dài dấu ấn Paradise Vietnam

Hành trình trên du thuyền Paradise Legacy không chỉ là những giờ phút ngắm nhìn vịnh di sản, mà còn là trải nghiệm trọn vẹn giữa thiên nhiên, ẩm thực và cảm xúc. Du khách có thể thư giãn trong làn nước jacuzzi trên boong thượng, tận hưởng liệu trình spa nhẹ nhàng hay khám phá những điểm đến biểu tượng như hang Mê Cung, làng ngọc trai Tùng Sâu - nơi vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa giao hòa.

Sự ra đời của Paradise Legacy, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Paradise Vietnam trong lĩnh vực du thuyền nghỉ dưỡng, nối dài thành công của những biểu tượng như Paradise Elegance, Paradise Grand và Paradise Delight trên vịnh Hạ Long. Mỗi du thuyền mang đến một trải nghiệm khác biệt - từ hải trình tham quan trong ngày đến hành trình nghỉ đêm đẳng cấp - cùng chung mục tiêu mang đến cho du khách những trải nghiệm tinh tế, bền vững và đậm dấu ấn Việt Nam giữa lòng di sản thế giới.