Dấu ấn mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025

Chiều 10.10, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025. Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, 2025 là một năm có ý nghĩa hết sức đặc biệt, đánh dấu kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80). Do đó, chiến dịch tình nguyện hè được tổ chức với một tinh thần mới, gắn liền với các sự kiện trọng đại của đất nước. Vì vậy, anh Triết đề nghị các đại biểu cùng nhau chia sẻ những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thanh niên xung kích hỗ trợ mô hình chính quyền hai cấp

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của mùa hè 2025 chính là sự tham gia trực tiếp của thanh niên trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thực hiện Kết luận số 174 của Bộ Chính trị, trong hai tháng cao điểm, 25.410 đội hình với hơn 480.000 tình nguyện viên đã có mặt tại 3.321 xã, phường, đặc khu để hỗ trợ gần 4,2 triệu lượt người dân tiếp cận dịch vụ công. Từ hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử, cài đặt chữ ký số, thanh toán không tiền mặt cho đến việc nhập liệu, cập nhật dữ liệu đảng viên… màu áo xanh tình nguyện đã trở thành "trợ thủ" đắc lực của chính quyền cơ sở.

Anh Bùi Quang Huy trao bằng khen cho những tỉnh, thành đoàn có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhiều tỉnh thành đã triển khai các mô hình sáng tạo để vừa trực tại trung tâm hành chính công, vừa đến tận hộ gia đình hỗ trợ. Những sáng kiến ấy không chỉ tạo dấu ấn về sự linh hoạt của tuổi trẻ mà còn góp phần đưa công cuộc chuyển đổi số đến gần hơn với từng người dân.

Đồng hành cùng công trình trọng điểm quốc gia

Mùa hè tình nguyện 2025 cũng ghi dấu bước chân thanh niên trên công trường Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, một dự án trọng điểm quốc gia về an ninh năng lượng. Trong 45 ngày cao điểm, 44 đội hình với hơn 3.500 lượt đoàn viên đã đồng hành cùng đơn vị thi công. Sự hiện diện của tuổi trẻ đã tạo thêm khí thế trên công trường, khẳng định tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Anh Nguyễn Tường Lâm và chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đặc biệt, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, thanh niên đã trở thành lực lượng phản ứng nhanh trong thiên tai, bão lũ. 1.426 đội hình với hơn 32.500 đoàn viên đã lập tức có mặt, triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó khẩn cấp với thiên tai. Những mô hình như "Đội hình khôi phục hạ tầng sau thiên tai", "Điểm sơ tán an toàn" đã chứng minh rõ nét tinh thần xung kích, sẻ chia của tuổi trẻ trong hoạn nạn.

Năm 2025 cũng ghi dấu ấn với nhiều sự kiện đặc biệt, trong đó có A80. Tại thủ đô, Thành đoàn Hà Nội đã huy động hơn 8.800 tình nguyện viên phục vụ sự kiện, để lại ấn tượng đẹp về tinh thần tình nguyện của thế hệ trẻ Việt Nam trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao bằng khen cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền A80, trong đó có Báo Thanh Niên ẢNH: ĐĂNG HẢI

Hơn 7,1 triệu lượt người dân được phổ cập công nghệ

Mùa hè 2025, tuổi trẻ cả nước đã thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" để xóa mù công nghệ cho người dân. Trong ba tháng, toàn bộ 3.321 xã, phường, đặc khu đều có ít nhất một đội hình, tổng cộng hơn 10.000 đội hình được thành lập, hỗ trợ trực tiếp hơn 7,1 triệu lượt người dân.

Hoạt động trải rộng từ lớp tập huấn kỹ năng số, cài đặt ứng dụng, thanh toán không tiền mặt, sử dụng dịch vụ công đến chương trình "Bình dân học AI - Phổ cập AI" với hơn 130.000 học viên, trong đó 72.000 người được cấp chứng chỉ.

Đây là lần đầu tiên, một phong trào phổ cập kỹ năng số được triển khai đồng bộ và sâu rộng đến từng cơ sở, khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên trong xây dựng xã hội số.

Theo T.Ư Đoàn, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2025 đã khép lại với những con số ấn tượng: hơn 11,3 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; hơn 6.300 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện; hơn 52.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.