Dấu ấn Ngọc Phương Nam: Khi ẩm thực hòa quyện cùng trải nghiệm giữa lòng kỳ quan

Tuy nhiên, nhà hàng Ngọc Phương Nam tại Bãi Cháy đã minh chứng cho một triết lý thành công bền vững trong hơn một thập kỷ qua: Đặt chất lượng ẩm thực và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

Sự kiện Ngọc Phương Nam vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe để được xướng tên trong Top 10 "Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026 - Vietnam Leading Brands" (do Viện Nghiên cứu kinh tế châu Á tổ chức và phát sóng trên HTV) chính là trái ngọt cho một hành trình đầy nỗ lực. Vậy, điều gì đã tạo nên vị thế vững chắc của thương hiệu F&B này?

Nghệ thuật kiểm soát chất lượng: Từ nguồn biển đến bàn ăn

Tại Ngọc Phương Nam, một món ăn "ngon" trước hết phải đảm bảo sự an toàn, sạch sẽ và giữ trọn vẹn được "hơi thở" của biển cả. Nguyên tắc này được thực thi nghiêm ngặt qua ba lớp kiểm soát:

Nguồn nguyên liệu tươi sống, minh bạch: Toàn bộ hải sản đều được tuyển chọn theo tiêu chuẩn khắt khe nhất với nguồn gốc rõ ràng. Nhờ hệ thống bể chứa nước biển hiện đại đặt ngay trong khuôn viên, thực khách có đặc quyền tự tay lựa chọn hải sản đang bơi trước khi chế biến, loại bỏ hoàn toàn mọi lo ngại về độ tươi.

Bể hải sản tươi sống trong khuôn viên tầng 1

Chế biến tinh tế, nói không với sản xuất công nghiệp: Thử thách lớn nhất của một nhà hàng phục vụ cùng lúc 2.600 khách là tốc độ và chất lượng. Ngọc Phương Nam đã giải quyết xuất sắc bài toán này bằng việc chế biến theo từng đơn hàng, kiên quyết không sơ chế sẵn hàng loạt. Nhờ vậy, hải sản luôn giữ được độ tươi và hương vị tự nhiên nhất ngay cả trong giờ cao điểm.

Nhà hàng Ngọc Phương Nam trên sóng chương trình “Ẩm thực Quảng Ninh” kênh QTV1

Tinh hoa từ đội ngũ đầu bếp am hiểu bản địa: Những người đứng bếp tại đây đều là các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, thấu hiểu sâu sắc hương vị của biển Quảng Ninh. Bằng việc kết hợp kỹ thuật chế biến hiện đại với nguyên tắc tôn trọng vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu, họ đã tạo ra những món ăn đặc trưng, thậm chí từng làm nức lòng khán giả trên sóng truyền hình QTV.

Trải nghiệm đa giác quan tại không gian 2.600 chỗ ngồi

Ngọc Phương Nam không chỉ bán những bữa ăn mà còn mang đến một điểm đến trải nghiệm trọn vẹn, xứng tầm với vị thế là một trong những nhà hàng hải sản quy mô bậc nhất khu vực Bãi Cháy.

Kiến trúc mở ôm trọn hoàng hôn di sản: Sở hữu thiết kế với tầm nhìn ba mặt hướng biển, nhà hàng mở ra một không gian ngắm toàn cảnh Vịnh Hạ Long tuyệt mỹ. Trải nghiệm thưởng thức hải sản thượng hạng trong lúc ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên mặt vịnh là một đặc quyền khó tìm thấy ở các nhà hàng cùng phân khúc.

Kiến trúc đa tầng với 3 mặt hướng biển của nhà hàng Ngọc Phương Nam

Dịch vụ đáp ứng mọi quy mô: Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp để phục vụ hoàn hảo mọi nhu cầu. Từ một bữa tối riêng tư lãng mạn cho cặp đôi, buổi sum vầy gia đình đầm ấm, cho đến những bữa tiệc bãi biển sôi động hay sự kiện Gala doanh nghiệp hoành tráng hàng trăm khách. Năng lực vận hành xuất sắc chính là chìa khóa giúp nhà hàng chinh phục trọn vẹn từ khách lẻ đến những đoàn khách lớn.

Nhà hàng Ngọc Phương Nam không chỉ là niềm tự hào của nền ẩm thực Hạ Long mà còn là một minh chứng sống động cho việc kinh doanh bằng cái tâm và sự chuyên nghiệp. Sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng hải sản và không gian trải nghiệm đẳng cấp chắc chắn sẽ tiếp tục giúp thương hiệu này vươn xa hơn nữa trong tương lai.

Nhà hàng Ngọc Phương Nam Cơ sở 1: Đường Đỗ Sĩ Họa, khu đô thị Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long (đối diện khách sạn Vinpearl); Điện thoại: 0901 599 598 – 0335 400 800

Đường Đỗ Sĩ Họa, khu đô thị Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long (đối diện khách sạn Vinpearl); Điện thoại: 0901 599 598 – 0335 400 800 Cơ sở 2: LV2-3, LV2-4, Lô OSL 3, Sun Premier Village, Hạ Long (Oakwood) Điện thoại: 0789 580 580

LV2-3, LV2-4, Lô OSL 3, Sun Premier Village, Hạ Long (Oakwood) Điện thoại: 0789 580 580 Facebook: facebook.com/NhahangPhuongNamBaiChay

Website: nhahangngocphuongnam.com



