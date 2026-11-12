Dấu ấn nhiệt huyết của gần 6.000 người tại mùa giải Salonpas Run đầu tiên

Đường đua sôi động cho người yêu chạy bộ

Với 4 cự ly thi đấu đa dạng gồm Family Run 3km, 5km, 10km và 21km, Salonpas Run 2026 đã mở ra không gian vận động giàu ý nghĩa cho cộng đồng runner và các thành viên trong gia đình cùng tham gia.

Chiều 7.11, sự kiện đã khởi động đầy cảm xúc với màn so tài ở cự ly Family Run 3km. Hình ảnh các bậc phụ huynh cùng con nhỏ nắm tay sải bước, động viên nhau kiên trì qua từng mét đường đã lan tỏa giá trị gắn kết gia đình thông qua thể thao. Đến sáng 8.11, bầu không khí thực sự bùng nổ khi hàng nghìn vận động viên ở các cự ly 5km, 10km và 21km lần lượt xuất phát. Dù bước vào giải chạy với mục tiêu săn tìm kỷ lục cá nhân hay đơn giản là vượt qua chính mình, mỗi runner đều đã hoàn thành xuất sắc đường chạy của riêng mình và cùng tạo nên thành công cho mùa giải Salonpas Run đầu tiên.

Tôn vinh những sải bước tốc độ

Bên cạnh tinh thần rèn luyện sức khỏe, giải chạy còn ghi nhận những màn so tài mãn nhãn của các chân chạy phong trào xuất sắc. Cự ly 21km nam xướng tên vận động viên Trương Văn Tâm ở bục cao nhất với thời gian 01:17:16. Bảng nữ cự ly 21km thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Lan với thành tích 01:28:29.

Ở cự ly 10km, hai vị trí dẫn đầu nam và nữ lần lượt gọi tên Huỳnh Anh Khôi và Lê Thị Thanh Quỳnh. Cự ly 5km chứng kiến màn bứt tốc ngoạn mục của Phạm Minh Thi (bảng nam) và Phạm Thị Thúy Hạnh (bảng nữ).

Kết quả thi đấu chính thức và thời gian của từng vận động viên được Ban tổ chức công bố tại: https://salonpasrun.vn/hinh-anh-ket-qua.

Run & Recover: Dấu ấn của Salonpas ngay từ mùa giải đầu tiên

Một điểm sáng chuyên nghiệp làm nên sức hút đặc biệt của Salonpas Run 2026 chính là trạm phục hồi Salonpas Recovery. Hoạt động đã khẳng định thông điệp nhân văn đặc biệt của giải chạy: Chạy bộ không chỉ là tiến về phía trước, mà còn là biết cách chăm sóc và lắng nghe cơ thể.

Với quy mô 12 giường chuyên dụng và đội ngũ 22 chuyên viên trị liệu, khu vực đã tiếp đón hàng ngàn lượt vận động viên đến giãn cơ, xoa dịu mệt mỏi ngay sau khi hoàn thành cự ly. Tại đây, người tham dự có cơ hội trải nghiệm những liệu trình phục hồi chuyên sâu như ngâm bồn nước lạnh, thiết bị phục hồi, súng massage, massage giãn cơ cùng đội ngũ chuyên nghiệp và gel massage từ Salonpas.

Không những vậy, hành trình chăm sóc cơ thể vẫn còn tiếp tục khi runner trở về nhà: bổ sung nước, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý và không quên những người bạn đồng hành Cao dán Salonpas® Diclofenac, Cao dán lạnh Salonsip® Gel-Patch®, Cao dán Salonpas® và Thuốc xịt lạnh Salonpas® Jet Spray®, khi gặp tình trạng đau mỏi cơ.

Tiếp nối năng lượng cho những chặng đường tương lai

Khép lại sự kiện, Salonpas Run 2026 ghi dấu ấn với gần 6.000 chân chạy, 42 pacer, 560 tình nguyện viên nhiệt thành cùng sự đồng hành của 35 đối tác và nhà tài trợ.

Ông Akiyama Hiroyuki - Tổng giám đốc Công ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam chia sẻ: "Trong những năm gần đây, phong trào chạy bộ và marathon tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Chạy bộ không chỉ đơn thuần là một hoạt động thể thao mà còn trở thành một phong cách sống tích cực, kết nối con người với nhau và gắn kết cộng đồng. Ngày càng có nhiều giải chạy được tổ chức trên khắp cả nước, thu hút đông đảo người tham gia chinh phục những mục tiêu của riêng mình.

Trong bối cảnh đầy tích cực ấy, chúng tôi vô cùng vui mừng khi được tổ chức Salonpas Run 2026 ngày hôm nay".

Thành công từ mùa giải đầu tiên cũng tiếp nối sứ mệnh của Hisamitsu trong suốt hành trình 32 năm đồng hành giảm đau kháng viêm cùng hàng triệu người dân Việt Nam. Với đa dạng sản phẩm chăm sóc vận động, Hisamitsu sẽ tiếp thêm động lực để cộng đồng người trẻ, dân văn phòng vượt qua những cơn đau thụ động để tiếp tục xỏ giày, chủ động rèn luyện và duy trì một nền tảng thể chất dẻo dai mỗi ngày.