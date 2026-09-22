Dấu ấn nữ võ sĩ karate 21 tuổi, lần đầu dự ASIAD đã giành HCĐ

Chiến thắng sít sao

Hạng cân 68 kg nữ mà Nguyễn Thị Diệu Ly góp mặt tranh tài hôm qua (21.9) có sự tham gia của các đối thủ mạnh Trung Quốc và chủ nhà Nhật Bản. Ngay trận ra quân, cô phải chạm trán Li Qiaoqiao (Trung Quốc). Sau chiến thắng trước Diệu Ly, võ sĩ Trung Quốc thẳng tiến đến trận chung kết và đoạt HCV. Trong khi đó nữ võ sĩ VN tranh HCĐ với võ sĩ chủ nhà Kama Tsubasa.

Nhập cuộc đầy chủ động và quyết tâm, Diệu Ly tạo ưu thế dẫn điểm trước đối thủ nhưng Kama Tsubasa cũng cho thấy tài năng và bản lĩnh với những pha ra đòn chuẩn xác. Trận đấu kết thúc với điểm số 4-4 và trọng tài tuyên chiến thắng cùng tấm HCĐ thuộc về Diệu Ly nhờ luật Senshu (người ghi điểm trước).

Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly (trái) đoạt HCĐ hạng cân 68 kg nữ môn karate tại ASIAD 20 ảnh: Độc Lập

Chiến thắng sít sao ở trận tranh HCĐ giúp nữ võ sĩ 21 tuổi của VN có được danh hiệu đầu tiên ở đấu trường ASIAD. Đây cũng là tấm HCĐ thứ 3 của đoàn thể thao VN tại ASIAD 20.

Khẳng định tài năng

Xuất thân từ chiếc nôi karate đơn vị Quân đội, ngay từ nhỏ Diệu Ly đã được chị gái là đương kim á quân ASIAD Nguyễn Thị Ngoan cùng các HLV tận tình chỉ bảo. Môi trường thể thao Quân đội giúp cô có được kỷ luật, ý chí, tác phong chuyên nghiệp.

Chăm chỉ tập luyện cùng nhiều tố chất phù hợp với karate, Diệu Ly tiến bộ nhanh chóng, thể hiện được khả năng qua thành tích thi đấu xuất sắc ở các giải trẻ khu vực, châu lục.

Được trao cơ hội tranh tài ở SEA Games 33 diễn ra năm ngoái, Diệu Ly tỏa sáng với 1 HCV đồng đội cùng 1 HCB cá nhân. Tại giải karate vô địch châu Á 2026, Diệu Ly tỏa sáng, lên ngôi vô địch sau chiến thắng trước Kama Tsubasa, bại tướng của cô ở trận tranh HCĐ ASIAD lần này.

3 tuyển thủ TDDC vào chung kết Ở ngày thi đấu hôm qua, đội tuyển thể dục dụng cụ (TDDC) VN thi đấu khá thành công, có 3 tuyển thủ vượt qua vòng loại, giành quyền vào vòng chung kết là Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng), Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo) và Trịnh Hải Khang (nhảy chống). Đội tuyển TDDC VN cũng vào chung kết nội dung đồng đội nam. Ở môn bơi, Phạm Thanh Bảo vượt kỷ lục SEA Games ở nội dung 100 m ếch với thành tích 1 phút 00 giây 85 (kỷ lục cũ 1 phút 00 giây 97) nhưng không thể vào chung kết. Đội tiếp sức 4 x 200 m tự do với Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc xếp hạng tư chung cuộc. Đội tuyển bóng chuyền nữ gây thất vọng khi thua Indonesia 0-3 và phải tranh hạng 7 với Kazakhstan.

Thể hình tốt, linh hoạt, nhanh nhẹn, thi đấu bản lĩnh, lì lợm nhưng ban huấn luyện cũng chỉ ra những điểm mà Diệu Ly cần phải chỉnh sửa để hoàn thiện như sự kết hợp tay chân cũng như di chuyển. Cô cũng cho biết mình cần rèn luyện thêm tâm lý thi đấu. Vì thế mỗi cơ hội tranh tài ở các giải quốc tế là cơ hội để cô tích lũy, hoàn thiện.

Với tài năng dần được khẳng định của Diệu Ly, ban huấn luyện đội tuyển karate VN đặt niềm tin vào Diệu Ly cho mục tiêu gặt hái thành công ở đấu trường quốc tế sắp tới.