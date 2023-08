Dấu ấn phim Việt tại Liên hoan phim quốc tế ASEAN 2023

Theo thông tin từ đạo diễn - diễn viên Hồng Ánh, đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong Hội đồng Giám khảo AIFFA 2023, lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế ASEAN diễn ra vào tối 2.8 tại đảo Kuching, Sarawak, Malaysia. Ngay trong lễ khai mạc, ban tổ chức đã công bố danh sách đề cử cho các hạng mục giải thưởng chính thức.

Đạo diễn, diễn viên Hồng Ánh góp mặt trong Hội đồng giám khảo AIFFA 2023 BTC

Hai đại diện của điện ảnh Việt Nam nhận 4 đề cử. Trong đó, bộ phim Memento Mori: Đất của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ nhận được 2 đề cử cho các hạng mục Nữ diễn viên chính xuất nhất (Nguyễn Hải Yến - Red) và Hình ảnh xuất sắc nhất (Trần Ngọc Khuyên). Trong khi đó, bộ phim Đêm tối rực rỡ của đạo diễn Aaron Toronto cũng nhận 2 đề cử cho các hạng mục: Kịch bản xuất sắc nhất (Nhã Uyên, Aaron Toronto) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Kim B).

Hạng mục giải thưởng quan trọng nhất - Phim hay nhất của AIFFA 2023 chia đều cơ hội cho 7 bộ phim khác đến từ Indonesia, Malaysia và Philippines. AIFFA được công nhận là một trong những liên hoan phim quốc tế nổi bật nhất trong khu vực Đông Nam Á. Năm nay, từ hơn 120 bộ phim đăng ký dự thi, Hội đồng Giám khảo của AIFFA 2023 đã lập ra danh sách 34 phim vào vòng tranh giải chính thức.

Đêm tối rực rỡ là một trong những phim độc lập hiếm hoi tạo tiếng vang trong năm ngoái ĐPCC

Memento Mori: Đất được đề cử ở 2 hạng mục ĐPCC

Trước đó, trong buổi làm việc trực tiếp đầu tiên tại liên hoan phim, đạo diễn - diễn viên Hồng Ánh đã gửi tặng tới 4 thành viên còn lại của Hội đồng giám khảo một món quà văn hóa mang theo từ Việt Nam: chiếc khăn rằn. Hồng Ánh cho biết: “Ở Việt Nam, chiếc khăn rằn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa và được nhiều dân tộc khác nhau sử dụng. Nó còn mang ý nghĩa tâm linh, tượng trưng cho sự an lành và may mắn. Do đó, khăn rằn được sử dụng rộng rãi và được người ta trân trọng như một món quà đặc biệt, không chỉ về phong cách thời trang và còn ẩn tàng những ý nghĩa tốt đẹp. Quà tặng này tuy nhỏ, nhưng theo tôi, nó phù hợp với tiêu chí mà AIFFA đang theo đuổi. Đó là tôn vinh và làm phong phú thêm những sắc màu văn hóa của khu vực ASEAN, không chỉ trong phạm vi của điện ảnh”.

Đảo của dân ngụ cư của đạo diễn Hồng Ánh cũng từng gặt hái được nhiều giải thưởng lớn tại AIFFA 2017. Phim xác lập kỷ lục tại liên hoan phim này khi giành 8 đề cử trên 9 hạng mục trao giải chính thức và thắng 3 giải thưởng quan trọng, trong đó có giải Phim hay nhất.

Bi Rain được thông báo sẽ đến với liên hoan phim với tư cách khách mời danh dự BTC

Đêm gala và lễ trao giải Liên hoan phim quốc tế ASEAN 2023 sẽ tổ chức vào ngày 4.8. Buổi lễ sẽ có sự tham gia ngôi sao điện ảnh và âm nhạc Hàn Quốc - Bi Rain. Anh sẽ có màn xuất hiện đặc biệt tại Kuching với tư cách là khách mời quốc tế của liên hoan phim. Theo truyền thống của AIFFA, rất có thể khách mời ngôi sao Bi Rain sẽ được trao tặng giải thưởng Cảm hứng ASEAN hoặc giải thưởng Thành tựu trọn đời.