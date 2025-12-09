Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Dấu ấn Puma tại giải chạy đêm Hà Nội

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
09/12/2025 12:00 GMT+7

Puma mang đến loạt trải nghiệm chưa từng có cho runner, xuyên suốt ngày phát Bib, đến sau race giải chạy đêm Hà Nội 2025.

Cuối tháng 3, Puma bước chân vào thị trường Việt Nam, đặt nền móng cho chiến lược phát triển thị trường nhiều tiềm năng. VnExpress Marathon Hanoi Midnight mùa thứ 5 diễn ra ngày 30.11 là giải đầu tiên họ đồng hành. Thương hiệu này đã mang đến không gian trải nghiệm, sản phẩm và tinh thần "Go Wild" xuyên suốt hành trình của runner.

Khu expo đặt tại Công viên Thống Nhất được thiết kế với điểm nhấn là logo Puma, cùng những màu sắc nổi bật thể hiện tinh thần tự do thể hiện cá tính.

Dấu ấn Puma tại giải chạy đêm Hà Nội - Ảnh 1.

Gian hàng có mô phỏng hình hộp giày Puma khổng lồ là điểm nhấn đầu tiên. Đây là khu vực thu hút hàng chục nghìn lượt runner check-in.

Bên trong hộp giày khổng lồ, nhãn hàng bố trí khu vực nhỏ, giới thiệu những bộ sưu tập mới nhất, nổi bật là dòng Nitro.

Dấu ấn Puma tại giải chạy đêm Hà Nội - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, là khu vực đo sóng não (Brainwave) - công nghệ lần đầu Puma mang đến thị trường Việt Nam, cho phép runner VnExpress Marathon Hanoi Midnight cảm nhận chuyển động của bản thân qua những đồ họa sống động. Thiết bị ghi lại hoạt động điện não lúc runner chạy, thông qua ba nhóm sóng chính: Beta, Alpha và Theta, phản ánh mức độ tỉnh táo, cảm giác thư giãn và trạng thái "đắm chìm" khi vận động.

Dữ liệu tạo thành hình ảnh chuyển động mô phỏng trực tiếp trạng thái não bộ của mỗi runner. Mỗi tác phẩm hoàn toàn khác nhau, bởi mỗi bước chạy đều có vẻ đẹp riêng.

Khu vực này thu hút hơn 5.000 lượt người trải nghiệm trong hai ngày 28 - 29.11.

Dấu ấn Puma tại giải chạy đêm Hà Nội - Ảnh 3.

Ngoài các trải nghiệm vui chơi, gần 50 runner là pacer, elite team Puma và VĐV chạy gần 3 km quanh công viên Thống Nhất chiều 28.11, khởi động tinh thần và làm nóng cơ bắp trước VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma sáng 30.11.

Dấu ấn Puma tại giải chạy đêm Hà Nội - Ảnh 4.

Ngày đua chính thức, toàn bộ dàn pacer sử dụng giày Puma để làm nhiệm vụ dẫn tốc

Giải có sự tham gia của dàn elite đến từ nhà Puma gồm Đan Quyết, Huỳnh Anh Khôi, Nguyễn Văn Khang… Tất cả đều thành tích nổi bật, có mặt trong top chung cuộc, lứa tuổi. Họ mặc đồng phục áo tím, quần đen, giày FAST-R NITRO Elite 3 và Deviate Nitro Elite 3, vừa chạy vừa khuấy động không khí.

Bên cạnh đó, BTC còn bố trí khu vực Puma zone được thiết kế với màu sắc nổi bật trên đường chạy. Tại đây các nhiếp ảnh gia giúp runner ghi lại những cảm xúc đáng nhớ trong đêm đua.

Dấu ấn Puma tại giải chạy đêm Hà Nội - Ảnh 5.

Sau vạch đích, Puma tạo không gian để VĐV lưu giữ khoảnh khắc. Runner chỉ cần nhập số Bib, kết quả thi đấu sẽ được hiển thị kèm tên. Mô hình này tương tự nhiều giải đấu lớn nổi tiếng thế giới.

Đại diện Puma cho biết, không chỉ gói gọn trong một đêm ở Hà Nội, họ muốn mang tinh thần "Go Wild" chạm đến runner trên khắp Việt Nam. "Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là giúp mỗi runner đạt tới trạng thái 'Runner's High, khoảnh khắc thăng hoa khi họ thực sự thấu hiểu và tự hào về chính mình", đại diện thương hiệu cho hay.

Hãy bắt đầu hành trình Go Wild cùng Puma tại đây

Khám phá thêm chủ đề

Puma giải chạy đêm Hà Nội Dấu ấn Puma loạt trải nghiệm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận