Dấu ấn Samsung Solve for Tomorrow 2026 và nỗ lực chắp cánh tài năng trẻ Việt Nam

Sân chơi của những bộ óc sáng tạo và tinh thần "dám nghĩ, dám làm"

Chung kết Samsung Solve for Tomorrow 2026 vừa chính thức khép lại với những con số ấn tượng: hơn 1.800 trường THCS và THPT tham gia và hơn 2.900 bài dự thi, đồng thời xướng tên hai dự án xuất sắc nhất: đội thi NOVARISE - Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng (Đà Nẵng) với dự án "Nẹp cánh tay robot trị liệu - REHAB Play Arm" (Bảng A) và đội thi CDTD - Trường THPT FPT Cần Thơ (Cần Thơ) với dự án "CDGuard: Hệ thống AI-IoT cảnh báo sớm nguy cơ Cadimi khả dụng và hỗ trợ ra quyết định cải tạo đất trồng sầu riêng tại Đồng bằng sông Cửu Long" (Bảng B).

Không khí vỡ òa trong cảm xúc của các em học sinh giành giải Nhất danh giá chính là hình ảnh thu nhỏ cho hành trình đầy nhiệt huyết của hàng ngàn học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc năm nay.

Nhớ lại những ngày tháng miệt mài từ mùa hè cho đến vòng chung kết, em Dương Hoàng Thiên Đăng - thành viên đội CDTD không giấu nổi niềm xúc động: "Chúng em đã trải qua những ngày tháng vất vả từ những ngày hè. Từ một người không biết quá nhiều về cơ điện tử hay các mô hình tính toán, em đã dần tìm hiểu để hoàn thiện sản phẩm tốt nhất".

Điều đáng quý nhất mà cuộc thi mang lại không chỉ là chiếc cúp vinh danh hay những giải thưởng giá trị, mà là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và bản lĩnh của các em. Thông qua chuỗi chương trình tập huấn (Bootcamp) và các buổi hội thảo chuyên sâu cùng các chuyên gia hàng đầu, các em đã được trang bị các kỹ năng mềm, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và hiện thực hóa ý tưởng.

Từ một nam sinh nhận định bản thân từng khá tự ti về khả năng công nghệ và định hướng nghề nghiệp theo hướng an toàn dựa trên khả năng về các môn học cơ bản, Thiên Đăng giờ đây đã sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn đó để đặt nguyện vọng 1 vào ngành Cơ Điện tử của Đại học Bách khoa. Trong khi đó, Nguyễn Phúc Duy Thiên - một thành viên khác của CDTD cũng kiên định với ước mơ theo đuổi chuyên sâu lĩnh vực Robot và AI.

"Dự định của nhóm trong tương lai là tiếp tục phát triển mô hình, nhân rộng ra toàn thể các loại cây, đưa sản phẩm cho nông dân sử dụng thử, tiến hành thương mại hóa để giải quyết những vấn đề đã tồn đọng trong ngành cây trái từ lâu" - Thiên cho biết.

Đó chính là minh chứng sống động nhất cho thấy Samsung Solve for Tomorrow không chỉ dừng lại ở một cuộc thi công nghệ, mà đã trở thành bệ phóng đổi mới tư duy, thắp lên ngọn lửa đam mê công nghệ trong lòng thế hệ trẻ Việt Nam và thúc đẩy các em dùng công nghệ giải quyết những vấn đề của xã hội.

Cam kết dài hạn vì sự phát triển bền vững của Việt Nam

Thành công của Samsung Solve for Tomorrow 2026 qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Samsung Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội và tầm nhìn chiến lược của tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới này tại dải đất hình chữ S.

Với triết lý kinh doanh gắn liền với sự phát triển của cộng đồng sở tại, Samsung đã và đang kiên định vun đắp cho "nguồn nhân lực số" - thế hệ chủ nhân tương lai của nền kinh tế tri thức.

Thông qua các sáng kiến giáo dục như Samsung Solve for Tomorrow, doanh nghiệp này đang âm thầm xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo từ gốc, bắt đầu từ ghế nhà trường. Việc tạo ra một sân chơi chuẩn quốc tế, cung cấp nguồn lực, cố vấn chuyên gia và không gian để hàng vạn học sinh Việt Nam được thử sức, vấp ngã và trưởng thành chính là khoản đầu tư có giá trị lan tỏa sâu rộng nhất cho tương lai đất nước.

Khép lại mùa giải 2026, dư âm của Samsung Solve for Tomorrow không chỉ là niềm vui chiến thắng tại bục vinh quang, mà là sự khẳng định mạnh mẽ về tiềm năng của trí tuệ Việt Nam khi được trao đúng cơ hội và công cụ. Với sự đồng hành tâm huyết từ những doanh nghiệp lớn như Samsung, những "hạt giống" công nghệ hôm nay sẽ sớm vươn mình thành những nhân tài dẫn dắt Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Khi nguồn lực công nghệ cùng triết lý giáo dục toàn cầu của Samsung hòa cùng tầm nhìn, sứ mệnh và vai trò dẫn dắt của NIC, chúng ta đã tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững chắc. Sự kết hợp này không chỉ nâng tầm quy mô cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow, mà còn mang hy vọng mở ra những cơ hội trải nghiệm, học hỏi và vươn xa tốt nhất cho học sinh Việt Nam. Samsung cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, các thầy cô và nhà trường, để luôn là chiếc cầu nối vững chắc, nâng cánh cho những ước mơ công nghệ của tuổi trẻ Việt Nam được bay cao và bay xa hơn nữa" - ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ.