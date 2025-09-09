'Dấu ấn thanh xuân' kỷ niệm 30 năm ca hát của Đan Trường

Đan Trường cho biết đây là dịp để anh tri ân người hâm mộ đã bên cạnh động viên, ủng hộ anh trong suốt hành trình làm nghề. "30 năm là một chặng đường dài với nhiều niềm vui và cũng đầy thử thách. Chặng hành trình đó, Đan Trường may mắn khi nhận được sự yêu thương, ủng hộ và đồng hành của đông đảo khán giả. Tình yêu thương của mọi người đã tiếp thêm động lực rất lớn để Đan Trường tiếp tục hành trình ca hát này với nhiều sản phẩm âm nhạc mới, với nhiều sự đổi mới", nam ca sĩ 7X chia sẻ.

Dấu ấn thanh xuân của Đan Trường sẽ diễn ra tại Hà Nội ẢNH: H.T.P

Trước đó, Đan Trường cùng ê kíp cũng đã công bố những khách mời góp mặt trong chương trình: cùng với Thành Trung và Phí Linh đảm nhận vai trò kết nối, Dấu ấn thanh xuân có sự tham gia của các ca sĩ Cẩm Ly, Đen Vâu, Quốc Thiên, Hòa Minzy, Rhyder. Mathis Thiên Từ - con trai của Đan Trường - cũng sẽ góp mặt, và mang đến một tiết mục đặc biệt dành tặng khán giả. Về lý do lựa chọn các khách mời này, Đan Trường cho biết ngoài giọng ca từng kết hợp ăn ý với anh trong âm nhạc như Cẩm Ly, nam ca sĩ cũng muốn mang đến màu sắc mới cho các phần trình diễn.

Ngoài các tiết mục âm nhạc được dàn dựng công phu, liveshow còn có triển lãm Đan Trường - 30 năm thành tựu, trưng bày những dấu ấn trong sự nghiệp của anh. Ê kíp cho biết triển lãm sẽ mở cửa từ 13 giờ ngày 1.11 để khán giả có thể tham quan và giao lưu trước khi thưởng thức đêm nhạc.