Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

'Dấu ấn thanh xuân' kỷ niệm 30 năm ca hát của Đan Trường

Thiên Anh
Thiên Anh
09/09/2025 06:00 GMT+7

Chiều qua (8.9), ca sĩ Đan Trường đã công bố liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát - Dấu ấn thanh xuân, sẽ diễn ra vào ngày 1.11 tới tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Đan Trường cho biết đây là dịp để anh tri ân người hâm mộ đã bên cạnh động viên, ủng hộ anh trong suốt hành trình làm nghề. "30 năm là một chặng đường dài với nhiều niềm vui và cũng đầy thử thách. Chặng hành trình đó, Đan Trường may mắn khi nhận được sự yêu thương, ủng hộ và đồng hành của đông đảo khán giả. Tình yêu thương của mọi người đã tiếp thêm động lực rất lớn để Đan Trường tiếp tục hành trình ca hát này với nhiều sản phẩm âm nhạc mới, với nhiều sự đổi mới", nam ca sĩ 7X chia sẻ.

'Dấu ấn thanh xuân' kỷ niệm 30 năm ca hát của Đan Trường- Ảnh 1.

Dấu ấn thanh xuân của Đan Trường sẽ diễn ra tại Hà Nội

ẢNH: H.T.P

Trước đó, Đan Trường cùng ê kíp cũng đã công bố những khách mời góp mặt trong chương trình: cùng với Thành Trung và Phí Linh đảm nhận vai trò kết nối, Dấu ấn thanh xuân có sự tham gia của các ca sĩ Cẩm Ly, Đen Vâu, Quốc Thiên, Hòa Minzy, Rhyder. Mathis Thiên Từ - con trai của Đan Trường - cũng sẽ góp mặt, và mang đến một tiết mục đặc biệt dành tặng khán giả. Về lý do lựa chọn các khách mời này, Đan Trường cho biết ngoài giọng ca từng kết hợp ăn ý với anh trong âm nhạc như Cẩm Ly, nam ca sĩ cũng muốn mang đến màu sắc mới cho các phần trình diễn.

Ngoài các tiết mục âm nhạc được dàn dựng công phu, liveshow còn có triển lãm Đan Trường - 30 năm thành tựu, trưng bày những dấu ấn trong sự nghiệp của anh. Ê kíp cho biết triển lãm sẽ mở cửa từ 13 giờ ngày 1.11 để khán giả có thể tham quan và giao lưu trước khi thưởng thức đêm nhạc.

Tin liên quan

Đan Trường biểu diễn chương trình Countdown Quảng Trị 2025

Đan Trường biểu diễn chương trình Countdown Quảng Trị 2025

Đan Trường, Châu Khải Phong, Đạt Long Vinh, Hà Myo, Phạm Lịch, Minh Thi, Rapper Sona, nhóm nhạc Mario Band, Vũ đoàn Camel... là những nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong chương trình Chào năm mới 2025 (Countdown Quảng Trị 2025).

Đan Trường: Tôi chung thủy nhưng lận đận tình cảm

Đan Trường có ưu ái Phương Mỹ Chi trong show âm nhạc?

Khám phá thêm chủ đề

Đan Trường Cẩm Ly Đen Vâu Dấu ấn Thanh Xuân Hòa Minzy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận