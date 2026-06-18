Dấu ấn thanh xuân trên công trình trọng điểm quốc gia

Khi tuổi trẻ nhận nhiệm vụ khó

Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường năng lực truyền tải điện từ khu vực Tây Bắc về đồng bằng Bắc bộ, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển KT-XH. Công trình được khởi công ngày 16.3.2025 và được yêu cầu hoàn thành đóng điện trước ngày 19.8.2025 để chào mừng 80 năm Quốc khánh (2.9) và Đại hội Đảng các cấp.

T.Ư Đoàn và Tỉnh đoàn Lào Cai tặng quà các thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt nhưng cũng đặt ra áp lực rất lớn về tiến độ. Trong khi đó, tuyến đường dây đi qua nhiều khu vực đồi núi, địa hình phức tạp, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, di dời nhà cửa, công trình và cây cối của người dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công trình, T.Ư Đoàn đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực VN phát động đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên từ ngày 4.7 đến 19.8.2025.

Ngay sau khi phát động, Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành kế hoạch triển khai trên toàn tuyến; thành lập các nhóm điều phối giữa T.Ư Đoàn, Tập đoàn Điện lực VN, Tỉnh đoàn Lào Cai, Tỉnh đoàn Phú Thọ và các cơ sở Đoàn để cập nhật tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Tại 31 xã có dự án đi qua, các tổ chức Đoàn nhanh chóng vào cuộc. Những đội hình thanh niên tình nguyện được thành lập với nhiệm vụ rất cụ thể: tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương giải phóng mặt bằng; hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa, công trình phụ trợ; giúp người dân thu hoạch nông sản, vận chuyển tài sản; phát quang hành lang tuyến để bảo đảm tiến độ thi công.

Đó đều là những công việc không hề đơn giản. Ở nhiều nơi, mỗi mét đất bàn giao đều gắn với tài sản, sinh kế và những trăn trở của người dân. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, đoàn viên, thanh niên không chỉ cần sức trẻ mà còn cần sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. Bởi vậy, nhiều đội hình đã kiên trì đến từng hộ dân để tuyên truyền, giải thích ý nghĩa của dự án, giúp người dân hiểu rõ lợi ích lâu dài của công trình đối với địa phương và đất nước. Chính sự chân thành ấy đã tạo nên sự đồng thuận rộng rãi. Không ít hộ dân sau khi được vận động đã chủ động phối hợp với chính quyền và đề nghị lực lượng thanh niên hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

"Vượt nắng, thắng mưa" mở đường cho dòng điện mới

Chỉ trong 45 ngày triển khai đợt thi đua cao điểm, tuổi trẻ 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ đã thành lập 44 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 3.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Từ những xã vùng sâu của Lào Cai đến các địa bàn miền núi của Phú Thọ, lực lượng thanh niên luôn có mặt ở những nơi công trình cần. Tại các xã Xuân Quang, Thượng Hà, Xuân Hòa, Thác Bà, Lục Yên hay Đại Đình, Chân Mộng, Quảng Yên…, các đội hình thanh niên đã cùng người dân tháo dỡ nhà cửa, phát quang cây cối, vận chuyển tài sản, dọn dẹp mặt bằng. Nhiều đoàn viên phải leo đồi, băng rừng, làm việc dưới thời tiết nắng nóng kéo dài để hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn.

Thanh niên tỉnh Lào Cai phát quang hành lang tuyến trên những địa hình đồi núi ẢNH: ĐĂNG HẢI

Kết quả, các đội hình tình nguyện đã hỗ trợ tháo dỡ, di dời 127 căn nhà và 193 công trình, vật kiến trúc trên toàn tuyến. Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn ngày công lao động tình nguyện, là sự sẻ chia với người dân trong thời điểm phải thay đổi nơi ở, là tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" được cụ thể hóa bằng hành động. Không chỉ hỗ trợ tháo dỡ công trình, các đội hình còn tham gia chuẩn bị hậu cần, vận chuyển vật tư, dọn dẹp mặt bằng sau tháo dỡ và giúp các gia đình ổn định cuộc sống tạm thời. Đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu nhân lực, sự hỗ trợ của thanh niên đã trở thành nguồn động viên rất lớn.

Một trong những phần việc quan trọng nhất mà tuổi trẻ đảm nhận là hỗ trợ phát quang hành lang tuyến. Đây là công việc đòi hỏi nhiều sức lực bởi phần lớn các vị trí nằm trên địa hình đồi núi, hiểm trở. Nhiều khu vực có độ dốc lớn, giao thông khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động. Theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực VN, thanh niên tham gia hỗ trợ phát quang tại 28 trong tổng số 31 xã có dự án đi qua.

Hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư Đoàn, các cơ sở Đoàn đã triển khai lực lượng tại 60 khoảng cột trên toàn tuyến, thực hiện đúng khối lượng công việc được giao. Nhiều địa phương không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn chủ động nhận thêm phần việc mới khi người dân tiếp tục đề nghị hỗ trợ vào giai đoạn cuối chiến dịch. Tiêu biểu như các xã Xuân Hòa, Thác Bà, Lục Yên của tỉnh Lào Cai hay xã Dân Chủ, Quảng Yên của tỉnh Phú Thọ.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng xen lẫn mưa bão thất thường, nhiều đội hình vẫn kiên trì bám địa bàn, làm việc từ sáng sớm đến chiều tối để bảo đảm tiến độ dự án. Những cánh rừng được phát quang đúng tiến độ, những khoảng cột được bàn giao kịp thời đã góp phần quan trọng giúp công trình tiếp tục triển khai theo kế hoạch đề ra.