Dấu ấn TopZone trước thông tin iPhone đến người dùng Việt cùng với các thị trường lớn

Vừa qua, tại sự kiện ra mắt iPhone 17, Apple đã công bố Việt Nam chính thức góp mặt trong danh sách thị trường có hàng sớm nhất. Đây là kết quả tất yếu sau hành trình miệt mài kiến tạo của các nhà bán lẻ chính hãng, trong đó nổi bật phải kể đến sự đóng góp của TopZone - đại lý ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam.

Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm thị trường bán điện thoại Apple sớm nhất khi người dùng có thể nhận iPhone 17 từ ngày 19.9

Hiện nay dù Việt Nam chưa có cửa hàng Apple Store chính thức, người dùng trong nước vẫn có thể tiếp cận không gian và dịch vụ đẳng cấp thông qua hệ thống TopZone. Chuỗi hiện đang sở hữu hệ thống gần 100 cửa hàng chuyên biệt sản phẩm Apple trên toàn quốc. Trong đó, có 2 cửa hàng ủy quyền đạt chuẩn cao cấp của Apple đặt tại các vị trí trung tâm của TP.HCM và Hà Nội. Mạng lưới cửa hàng hiện đại phủ rộng khắp không chỉ giúp người dùng ở nhiều tỉnh thành dễ dàng trải nghiệm không gian và dịch vụ đẳng cấp tiệm cận Apple Store, mà còn tạo dựng hình ảnh một thị trường năng động và đầy tiềm năng trong chiến lược của Apple.

Tại TopZone, khách hàng có thể tìm thấy đầy đủ sản phẩm Apple kể cả các phiên bản giới hạn

Nếu trải nghiệm là điểm cộng đầu tiên, thì quyền lợi hậu mãi mới thực sự làm nên sự khác biệt. Bên cạnh gói bảo hành chính hãng Apple 1 năm, người dùng Việt còn được bảo hành tại TopCare - trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple tại Việt Nam. TopZone còn áp dụng hai chính sách mang tính đột phá là "Bảo hành có cam kết" và "Hư gì đổi nấy ngay và luôn 12 tháng", cho thấy sự cam kết lâu dài của TopZone đối với người tiêu dùng.

TopCare là hệ thống bảo hành ủy quyền với đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo và cấp chứng nhận bởi Apple

TopZone cũng dần chứng minh được năng lực vận hành chuyên nghiệp qua các đợt mở bán iPhone mới khi luôn đảm bảo nguồn hàng chính hãng dồi dào, đầy đủ và tốc độ giao hàng sớm. Để iPhone mới dễ tiếp cận hơn với đông đảo Apple Fan, TopZone còn tiên phong mang đến nhiều giải pháp tài chính linh hoạt như xài trước trả sau 0% lãi suất hay thu cũ đổi mới trợ giá đến 2 triệu đồng. Các ưu đãi giá trị khác có thể kể đến như giao trễ tặng cọc hay giảm giá phụ kiện Apple mua kèm…

Nhờ những nỗ lực trên, TopZone luôn duy trì mức tăng trưởng ổn định qua các mùa iPhone. Tiêu biểu như loạt kỷ lục trong đợt mở bán iPhone 16 khi đạt doanh thu 2.000 tỷ đồng chỉ sau 38 ngày, tăng gấp 3 lần so với đợt mở bán iPhone 15 trước đó. Trong đợt giao hàng đầu tiên, TopZone đã thành công đưa 30.000 máy đến tay người dùng, một con số nổi bật ở thị trường trong nước. Chính sức tiêu thụ mạnh mẽ, cùng sự đầu tư bài bản từ các nhà bán lẻ như TopZone đã thuyết phục Apple đưa Việt Nam vào nhóm thị trường trọng điểm.

Thành công từ đợt mở bán iPhone 16 tại TopZone không chỉ phản ánh sức mua mạnh mẽ của thị trường trong nước, mà còn là minh chứng cho năng lực vận hành và tình cảm Apple Fan Việt dành cho chuỗi bán lẻ

Từ những dấu ấn mà TopZone để lại trên thị trường, chuỗi hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến hàng đầu cho các Apple Fan tại Việt Nam trong mùa iPhone mới năm nay.

Trước tin vui thị trường được nâng hạng, người dùng chợt nhớ về mong muốn năm xưa của CEO TopZone, rằng chuỗi bán lẻ sẽ "giúp thị trường nâng hạng". Và chỉ sau 4 năm, lời hứa ấy đã thật sự trở thành hiện thực khi Việt Nam lần đầu tiên có tên trong danh sách mở bán iPhone sớm nhất. Đây chính là minh chứng cho vị thế ngày càng vững chắc của TopZone cũng như thị trường Apple chính hãng Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.